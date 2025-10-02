Сегодня 16:58 «Сильный геополитический сигнал»: Индия совершает стратегический разворот в сторону российских Су-57 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Мир

Истребители

Индия

Истребитель Су-57

Самолеты

Россия

Пакистан

F-35

Технологии

Начался новый виток в гонке вооружений Южной Азии, и его главным героем может стать российский Су-57. По информации зарубежной прессы, Индия готовится к сделке века — приобретению 140 новейших истребителей. Это громкий ответ на недочеты западной техники и уверенная ставка на российские технологии, уже доказавшие свое превосходство в небе над зоной СВО.

Выбор Индии После выявленных недочетов французских истребителей Rafale в операции «Синдур» против Пакистана в начале мая, Министерство обороны Индии решило ускорить закупку 140 российских Су-57, сообщил Military Watch Magazine. Эти машины, по мнению Нью-Дели, не только отвечают всем требованиям, но и превосходят западные аналоги по дальности полета. Как передавали местные СМИ, Индия планирует приобрести две эскадрильи Су-57 «под ключ» напрямую из России, а затем наладить производство еще пяти по лицензии на заводе Hindustan Aeronautics Limited в Нашике. С учетом того что каждая эскадрилья ВВС Индии — это около 20 самолетов, речь идет о создании мощного парка из 140 современных истребителей пятого поколения. Проблемы с Rafale, обнаруженные в ходе операции, заставили индийских аналитиков задуматься. Французские истребители показали себя не с лучшей стороны, особенно в сравнении с Су-57, который хвалят за дальность полета, превосходящую не только региональных конкурентов, но и все западные машины.

Фото: РИА «Новости»

Еще у Су-57 есть козырь — ракеты «воздух — воздух» и крылатые ракеты, которые позволяют наносить удары на большую глубину. Добавьте к этому малозаметность и передовые системы радиоэлектронной борьбы — и вы получите самолет, способный уверенно работать даже в сложных условиях, например в воздушном пространстве Пакистана. Су-57 уже доказал свою эффективность в реальных боевых условиях, включая операции по подавлению плотной ПВО и воздушные бои. В августе стало известно, что на него установили гиперзвуковую ракету «воздух — земля» — это явно заинтересовало Индию, которая ищет передовые решения для своих задач. Почему же Индия выбрала Су-57, а не, скажем, американский F-35?

Ответ прост: проверенный формат сотрудничества с Россией. Закупка Су-57 повторяет успешную схему с Су-30МКИ: сначала 50 самолетов из России, затем — лицензионное производство.

В итоге Индия получила более 270 Су-30МКИ, и это стало настоящей победой для местной промышленности. С Су-57 Нью-Дели рассчитывает на похожий успех: локализация производства не только укрепит ВВС, но и даст толчок экономике. Проблемы западного вооружения Даже такие сложные боевые системы, как самолет пятого поколения Су-57, продемонстрировали качества, которые оказались равны заявленным.

Фото: РИА «Новости»

Это очень редко можно встретить, потому что, как мы знаем, те же американские F-35, которые экспортируют всем странам, входящим в блок НАТО и союзникам США в других регионах, имеют конструктивные недоработки и различные недочеты. Более того, за последние десять лет с момента начала поставок ни один F-35 не проявил себя в бою, отметил 360.ru военкор, участник СВО Евгений Линин. «Конфликт между Индией и Пакистаном выявил все недостатки западной военной техники. К тому же, все страны воюют друг с другом, используя именно ее. Электронные системы этих боевых машин, как правило, интегрированы с конкретным компьютером, определенной информационной сетью и искусственным интеллектом, нейросетью, которая периодически обновляет их базы данных. Соответственно, эффективно противостоять друг другу они не могут — и это заметно», — пояснил Евгений Линин.

Он добавил, что индийские военные абсолютно правильно закупают российскую технику, включая лицензионную, как это делалось ранее и во времена СССР, когда у них производились МиГ-21, МиГ-23 и другие модели советской боевой техники. Индия на протяжении практически столетия поддерживает союзнические отношения с Россией, в том числе и в области вооружений.

Если отойти от экономических, военных и территориальных вопросов, то сейчас особенно заметно, что мир делится на зоны влияния. Обсуждения, в том числе и разговоры о закупке российского оружия, показывают, как именно проходят границы между государствами — гегемонами. К ним, безусловно, относятся США и Китай. В настоящее время ясно, что Россия является такой стороной, на которую ориентируются и поддержку которой пытаются получить многие страны. Евгений Линин

Технологическая независимость Важно отметить, что такое крупное количество — 140 истребителей — кажется довольно амбициозным для новой технологии. Однако реализовать это будет далеко не просто с учетом логистики, стоимости и инфраструктурных вопросов, заметил политолог, историк Владимир Ружанский. — А что насчет отношения Индии к истребителю Rafale? — Тема разочарования в Rafale, по крайней мере в публичных источниках, явно преувеличена. Нет подтвержденных заявлений о том, что эти машины признаны неподходящими. Кроме того, Rafale и Су-57 — самолеты разных классов и предназначения.

Фото: РИА «Новости»

Переговорный процесс по закупкам Су-57 и передаче технологий — долгий и сложный путь — даже если стороны договорятся, потребуется время на адаптацию, сертификацию, обучение персонала, производство двигателей, комплектаций, логистику и многое другое. — Почему же стороны ведут такие переговоры? — Потому что такие соглашения дают значительные преимущества. Во‑первых, они укрепляют возможности ВВС Индии, позволяя ей иметь боевой самолет пятого поколения со всеми возможностями стелс, современных сенсоров, перехвата и атаки. Россия — в условиях конкуренции с J-20 Китая и потенциальными китайскими разработками вроде J-31 — предоставляет шанс иметь модернизированный, отечественный уровень боевой техники. Во‑вторых, совместное производство или закупка Су-57 может снизить зависимость Индии от зарубежных поставщиков и обеспечить технологическую независимость, включая доступ к исходным кодам, что важно для ремонта, модернизации и дальнейшего развития. — Есть ли и другие аспекты, связанные с этой сделкой? — Да, эта инициатива — также сильный геополитический сигнал. Индия хочет уменьшить зависимость от западных стран, особенно Франции и США, и увеличить сотрудничество с Россией в оборонной сфере. Это может иметь преимущества и в дипломатическом плане.

Фото: РИА «Новости»

— Какие сложности и риски связаны с реализацией такой сделки? — Есть несколько аспектов. Во‑первых, сейчас идет речь об экспортной версии Су-57Э (отечественный СУ-57 блестяще показал себя в зоне СВО). Она сталкивается с техническими вызовами и задержками, особенно из‑за санкций и проблем с логистикой. Не все компоненты полностью готовы или проверены. Во‑вторых, расходы на содержание, запасные части, обучение экипажей и интеграцию с существующими системами будут достаточно высокими и долгосрочными. В-третьих, Индии предстоит решить вопрос совместимости этих самолетов с уже имеющимися платформами — Rafale, Су-30, Tejas и другими — что усложняет планирование и эксплуатацию. — Есть внешнеполитические риски? — Существует риск связанных с санкциями ограничений на экспорт, которые не дают поставлять комплектующие или субсистемы, особенно если внешнеполитическая ситуация ухудшится. Это может повлиять на своевременность или полноценность реализации проекта.

Фото: РИА «Новости»

— Каковы перспективы этой инициативы? — Перспективы есть. Индия, скорее всего, действительно всерьез рассматривает закупку Су-57, и предложения России выглядят весьма привлекательными с точки зрения технологий и возможностей локального производства. Однако реализация — долгий путь. Ожидания, что все вопросы решатся быстро, маловероятны. Найдутся технические, логистические и политические препятствия, требующие времени для их преодоления. Вероятнее всего, сделка совершится. Переговоры ведутся, и стороны проявляют серьезный интерес. Однако, учитывая сложности, это вполне может растянуться на годы — при условии, что успешно решат технические и политические вопросы и у Индии получится обеспечить все необходимые ресурсы и инфраструктуру для эксплуатации Су-57.