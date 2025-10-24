Сигнал Путина должен услышать даже глухой: как Запад отреагировал на предупреждение о Tomahawk?

Решение США о введении новых антироссийских санкций и новость об отмене саммита в Венгрии наделало шуму. Но пока Европа откровенно радуется, а Украина ликует и мечтает о «томагавках», Россия стоит на своем и ясно дает понять: страна чувствует себя уверенно, а ответ на определенные шаги Запада будет в буквальном смысле ошеломляющим.

О событиях последних дней президент Владимир Путин побеседовал с журналистами после съезда Русского географического общества. Представители прессы обратили внимание на последнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа по поводу встречи в Будапеште, украинском кризисе и ограничительные меры, которые ввели практически параллельно с этим.

Что сказал Путин о Будапеште и решениях США Глава государства подчеркнул, что в последнем телефонном разговоре и новый саммит, и место его проведения предложила американская сторона.

Президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, споры или тем более война. Поэтому мы всегда поддерживали продолжение диалога, и сейчас поддерживаем.

В санкциях США против российских нефтяных компаний, добавил Путин, ничего нового нет: характер они носят серьезный, определенные последствия будут, но существенно на экономическом самочувствии России не скажутся.

Это, конечно, попытка оказать давление на Россию. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов.

С политической точки зрения, сказал Путин, подобный шаг — недружественный акт, который ни коим образом не способствует укреплению российско-американских отношений. А резкое снижение количества российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке скажется на ценах.

Для нас важно другое, что мы чувствуем себя уверенно, устойчиво, и, несмотря на определенные потери — они, конечно, будут, связано со многими обстоятельствами, — тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно.

Тем не менее у России и США много направлений для совместной работы, и страна по-прежнему готова к серьезному разговору на перспективу, в том числе и в экономической сфере. Если вести его будут без какого-либо давления.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На очередные европейские санкции, которыми, помимо прочего, запретили экспорт российских унитазов и игрушек, Путин отреагировал с изрядной долей юмора.

«То, что отменили приобретение наших унитазов, — это им дорого обойдется. Они им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении Российской Федерации», — сказал он.

Каким будет ответ на использование ВСУ «томагавков» Ни тени иронии не было в позиции президента по поводу использования Украиной дальнобойного оружия.

Это попытка эскалации. Но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают.

Сигналы по этому вопросу до сих пор довольно противоречивы: американские СМИ заявляли о снятии ограничений на применение Tomahawk, Трамп заверил, что «томагавки» никому не даст, а Владимир Зеленский упоминал вооружение, способное поражать цели на дальности до 3000 километров.

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com

Реакция СМИ на слова Путина о Tomahawk Услышал ли Запад предупреждение Путина, вопрос риторический. Но пока что иностранная пресса взахлеб говорит в большинстве своем только о новых санкционных ограничениях, делая акцент на решении Трампа и «карательных мерах» Европы. По версии The Washington Post, рестрикции направлены на то, чтобы вынудить Россию начать переговоры об урегулировании украинского конфликта. Однако аналитики все же сомневаются в их эффективности как способа давления. Журналисты Associated Press фактически пересказали ответы Путина на пресс-подходе, упомянув, что введенные против России санкции вступят в силу через месяц, что, возможно, даст российской стороне время на смену позиции.

Фото: РИА «Новости»

Фразу президента России о ракетах поставили во главу угла в материале The New York Times наравне с темой санкций. По мнению авторов статьи, комментарий главы государства по поводу «томагавков» — сигнал о том, что он не готов смягчать требования в вопросе украинского кризиса. В NYT считают, что ограничительные меры США «нанесли один из самых серьезных ударов в этом году по попыткам Путина убедить Трампа оказать давление на Украину в пользу России». Но тут же приводят мнение аналитиков: страна вряд ли сменит вектор и откажется от поставленных перед спецоперации целей.

Фото: U.S. Department of Defense/Digital / www.globallookpress.com

Британская Daily Mail пустилась во все тяжкие и решила попугать аудиторию очередным «доказательством» пресловутой российской угрозы. Газета заявила, что российские военные самолеты заметили в воздушном пространстве Литвы аккурат после слов Путина о «серьезном и сокрушительном ответе».

Более агрессивно осветило происходящее Bloomberg, выпустив материал с заголовком «Санкции или „Томагавки“? Только реальные угрозы убедят Путина». Колумнист агентства Марк Чемпион в своей статье обвинил Запад в нерешительности.

«Отсутствие решимости и реализма на Западе привело Путина к убеждению, что ему достаточно дождаться, пока сторонники Украины не оправдают ожиданий, и он сможет достичь своих максималистских целей», — написал он. Журналист призвал дать ВСУ «то, что нужно для уничтожения военных заводов Путина», а многие аргументы против отправки Tomahawk счел надуманными. Возможно, это единственный человек, который не услышал президента России.