Схватка двух екодзун. Китай и США вступили в торговую войну

На прошлой неделе США ввели пошлины в 104% на товары из Китая. В ответ Пекин заявил, что не собирается прогибаться под требования Вашингтона и готов поднять брошенную ему «тарифную перчатку».

Накануне Центральное телевидение КНР сообщило об «увеличении с 10 апреля дополнительной ставки тарифов на все импортируемые из США товары с 34 до 84%». Реакция Дональда Трампа на китайский ответ не заставила себя долго ждать, и Штаты повысили пошлины для Китая еще на 21 пункт — до 125%.

Сделали это нарочито — на фоне объявления о 90-дневном моратории на рост пошлин для всех прочих стран, затронутых американским «тарифным градом».

«В ответ на демонстрацию неуважения со стороны Пекина», — сказано в официальном комментарии Белого дома.

Ни дать ни взять «Красный отец» во плоти. Трампу, видимо, мало того, чтобы ему, как он сам выразился, «целовали зад». Важно делать это «с уважением», а тут такой конфуз.

Происходящее между КНР и США уже открыто назвали торговой войной. Войной, де-факто обнуляющей все прежние договоренности — по крайней мере, в сфере экономических отношений.