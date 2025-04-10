Схватка двух екодзун. Китай и США вступили в торговую войну
На прошлой неделе США ввели пошлины в 104% на товары из Китая. В ответ Пекин заявил, что не собирается прогибаться под требования Вашингтона и готов поднять брошенную ему «тарифную перчатку».
Накануне Центральное телевидение КНР сообщило об «увеличении с 10 апреля дополнительной ставки тарифов на все импортируемые из США товары с 34 до 84%». Реакция Дональда Трампа на китайский ответ не заставила себя долго ждать, и Штаты повысили пошлины для Китая еще на 21 пункт — до 125%.
Сделали это нарочито — на фоне объявления о 90-дневном моратории на рост пошлин для всех прочих стран, затронутых американским «тарифным градом».
«В ответ на демонстрацию неуважения со стороны Пекина», — сказано в официальном комментарии Белого дома.
Ни дать ни взять «Красный отец» во плоти. Трампу, видимо, мало того, чтобы ему, как он сам выразился, «целовали зад». Важно делать это «с уважением», а тут такой конфуз.
Происходящее между КНР и США уже открыто назвали торговой войной. Войной, де-факто обнуляющей все прежние договоренности — по крайней мере, в сфере экономических отношений.
Как сообщил Fох Business, в Белом доме признали, что «потенциальная сделка по Тiktok — продажа американской части компании китайцами — снята с повестки дня на неопределенное время, а возможно, и навсегда, поскольку торговая война полностью сосредоточена на Китае». Остается понять, чем все это грозит лично нам, России. И грозит ли вообще?
Скажем, эксперты РБК убеждены, что американские пошлины приведут к наплыву «невостребованных» Штатами китайских товаров на российский рынок. Причем многого из того, что ранее к нам не поставляли или поставляли в ограниченном объеме.
«КНР может начать увеличивать поставки своих товаров в страны БРИКС, в том числе в Россию, которая, разумеется, не будет облагать этот импорт тарифами, поскольку Китай — крупнейший покупатель российского сырья. Есть потенциал наращивания поставок в Россию китайского промышленного оборудования и комплектующих (в рамках замены европейских и американских поставщиков), автомобилей и запчастей, электроники и бытовой техники, одежды и товаров повседневного спроса, а также зеленых технологий», — отметили экономисты.
Лично у меня американо-китайские бодания вызвали в памяти веселый мем 24-летней давности (кстати, тоже связанный с РБК) о «схватке двух екодзун» (суперчемпионов по борьбе сумо) с труднопроизносимыми и сложно воспринимаемыми на русский слух фамилиями — ничего не понятно, но гомерически смешно.
Ясно одно: и Китаю, и США в этой схватке понадобятся надежные союзники, желательно богатые ресурсами. И парадоксальным образом, кроме России, других кандидатов, отвечающих этим требованиям, найти просто негде. Стало быть, у нас есть хороший шанс оказаться той самой «мудрой обезьяной», о которой, ссылаясь на китайский фольклор, в свое время вспоминал президент России:
«У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится».