Шторм на нефтяном рынке меняет все: Трампа несет к отмене санкций, а куда вынесет нас?

Нефтяной рынок впал в лихорадку из-за конфликта вокруг Ирана. Цена Brent выросла до 120 долларов за баррель, обновив многолетние максимумы, а после опустилась до 84. Это самый большой разброс за всю историю торгов. Президент США Дональд Трамп на фоне угрозы мирового энергетического кризиса объявил о возможной отмене нефтяных санкций против ряда стран. В заявлении не было прямо сказано о России, но весь мир понял, кто выстоит в этом энергетическом шторме.

Что происходит на нефтяном рынке из-за войны США

Безумный скачок роста цен на нефть до 120 долларов за баррель в минувший понедельник, 9 марта, возник на фоне сообщений о том, что Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт сократили добычу и переработку нефти из-за невозможности провоза по закрытому Ормузскому проливу. Незначительно пик котировок сбило совещание стран G7, объявившее о выпуске на рынок 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. В условиях возникшего дефицита этот объем на самом деле очень незначительный.

К показателю в 84 доллара за баррель цена вернулась после выступления Трампа, объявившего, что блокада Ормузского пролива долгосрочной не станет. Вторым аргументом, убедившим трейдеров не делать ставки на нефть выше 100 долларов за баррель, стало обещание республиканца снять некоторые санкции с ряда стран.

Американский лидер заявил, что говорил об этом с президентом России Владимиром Путиным.

У нас есть санкции против некоторых стран — мы снимем их, пока ситуация не выправится. И кто знает, может быть, нам не придется возвращать их, если установится мир. Дональд Трамп

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники позже заявило, что администрация США намерена снять ограничения на поставки российской нефти в Индию. При этом американский Минфин еще на минувшей неделе разрешил индийским компаниям покупать российскую нефть в течение 30 дней. Речь идет о сырье, которое уже находилось в море на момент публикации документа. «Лицензия намеренно выпущена на ограниченный срок и не даст существенных выгод властям России, поскольку разрешает транзакции только с нефтью, находящейся в море», — пояснял министр финансов США Скотт Бессент.

Индия в начале 2026 года под давлением США снизила закупки российской нефти до 1,1 миллиона баррелей в сутки, найдя замену в странах Ближнего Востока. Частичный рост российского экспорта начался в середине февраля, но к прежним пиковым объемам поставки не вернулись.

Как дорожает Urals На фоне дефицита ближневосточной нефти цена на российскую Urals с поставкой в индийские порты оказалась выше цены Brent на 4–5 долларов за баррель. До начала боевых действий против Ирана она торговалась с дисконтом в 13 долларов. На общемировом рынке на фоне угрозы энергетического кризиса из-за закрытия Ормузского пролива цены на Urals также выросли с менее чем 40 долларов до 72 долларов. Это намного выше показателя, заложенного в российский бюджет на 2026 год. Главное преимущество России тут еще и в том, что, что логистика экспорта нашего сырья не завязана на Ормузский пролив. При этом в условиях сокращения поставок иранской нефти к главному покупателю — Китаю, дисконт на российское сырье также снизился.

И такая ситуация очень выгодна России. За первые два месяца года нефтегазовые доходы бюджета упали до 393 миллиардов рублей, увеличив дефицит в январе до 1,7 миллиарда. Если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся, рост цен на Urals исправит эту ситуацию. Трамп, в свою очередь, рассчитывает, что снятие санкций с нефтяного сектора увеличит объемы сырья на рынке. Для него это тоже очень важно, потому что за первую неделю войны цены на заправках США выросли на 50 центов за галлон. Для автомобилистов это очень существенно и свое мнение по поводу политики президента-республиканца они выскажут на предстоящих промежуточных выборах в конгресс в ноябре.

Имеет ли значение отмена санкций для России

Американцам выгодно само обсуждение отмены санкций против российского нефтегазового сектора, чтобы влиять на биржевых игроков, которые подстегнули цены на сырье, говорит эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он пояснил, что власти США такими заявлениями намекают, что Россия станет добывать больше нефти, которая зальет дефицит на мировом рынке. Но это совсем не так.

«Санкции не влияют на то, сколько мы добываем и экспортируем. Они влияют на то, сколько у нас издержек при экспорте нашей нефти. Потому есть что санкции против наших компаний, с которыми покупателям нельзя взаимодействовать. Поэтому они работают через посредников, которым надо платить. Плюс есть запрет на перевозку российской нефти с ценой выше потолка. Из-за этого сформировался теневой флот, которому тоже нужно платить больше», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Иными словами, ослабление санкций даст России возможность заработать больше, но объем нефти на мировом рынке не увеличится. «У нас есть определенные обязательства в ОПЕК+. Наши объемы добычи определяются именно этим. В последнее время мы добывали даже меньше, чем по квоте положено. Сейчас мы можем увеличить на 300 — 400 баррелей в сутки объем добычи и экспорта», — подчеркнул эксперт.

Заявление Трампа, по его словам, связано прежде всего с психологическим давлением на рынок: американский лидер намекнул, что Россия увеличит поставки и трейдеры начали продавать нефтяные фьючерсы пока они находились на пике. И в итоге стоимость барреля нефти снизилась.

Это то же самое, что сейчас говорят страны G7, что они будут делиться своей нефтью из стратегических запасов для ликвидации дефицита. На деле далеко не факт, что кто-то будет чем-то делиться, главное — сбить цены на нефть сейчас, потому что от них зависят цены на топливо внутри США, на которые смотрят избиратели республиканцев, у которых уровень поддержки и так упал. Игорь Юшков

Никаких требований к России за отмену санкций против нефтяного сектора США не предъявят. Для них самих увеличение экспорта выгоднее, потому что это поддержит Индию — основного союзника в регионе. На курс рубля рост цен на российскую нефть также не скажется, указал эксперт. Объясняется это тем, что национальная валюта и без того крепкая, и на нее больше влияют объемы поступающего в страну зарубежных товаров. «А вот доходы бюджета пополнятся существенно. И это очень хорошо. Мы компенсируем то, что недобрали в январе–феврале. Потому что у нас бюджет сверстан из 59 долларов за баррель, а средняя цена Urals в январе была 40 долларов, а в феврале 44 доллара. То есть меньше, чем мы рассчитывали», — подытожил Юшков.