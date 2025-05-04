Умерла мать — плати 14 миллионов. Шейх спас россиянку от разорения после отдыха в ОАЭ
Жительница Тамбова Анастасия Попова в октябре 2018 года отправилась на отдых в ОАЭ вместе с матерью и двумя дочерями. Она и представить не могла, каким кошмаром обернется путешествие: мама девушки серьезно заболела и умерла, а дубайская клиника выставила счет на 14 миллионов рублей.
Болезнь, дорогостоящее лечение и смерть
На отдыхе в Эмиратах матери Анастасии внезапно стало плохо, 57-летняя женщина потеряла сознание. Врачи диагностировали у нее разрыв аневризмы аорты и сообщили дочери, что шансов на выздоровление практически нет.
Помочь в критической ситуации согласились в одном из частных госпиталей в Дубае. Врачи провели операцию на сердце, некоторое время россиянка находилась в коме.
Спустя три недели она пришла в себя, но вскоре у женщины возникло серьезное послеоперационное осложнение, от которого она скончалась. После смерти пациентки госпиталь выставил Поповой огромный счет, сообщил сайт kp.ru.
Перед госпитализацией мамы в больнице у меня забрали паспорт до оплаты их услуг. За 20 дней в больнице с операцией и всеми процедурами мне выставили счет на оплату на 783 тысячи дирхам (14 миллионов рублей по курсу на то время). К этой цифре еще прибавится бальзамирование и репатриация тела мамы в Россию.
Анастасия
Вместе с мужем Анастасия насобирала два миллиона рублей, страховка перекрыла еще два. Остальная сумма оказалась непосильна.
Помощь пришла откуда не ждали
Друзья Анастасии организовали в соцсетях группу, чтобы попытаться собрать необходимую сумму. За поддержкой женщина обратилась к губернатору Тамбовской области Александру Никитину — тот взял происходящее на личный контроль.
Сложная ситуация тамбовчанки стала одной из главных тем местных СМИ. Из телесюжета о бедственном положении Анастасии узнал премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.
«Его Высочество объявил, что оплатит все расходы, понесенные россиянкой на лечение матери в частной больнице в Дубае. Это касается также расходов на транспортировку тела на родину и авиабилеты в Россию», — сообщили на официальном сайте шейха.
В ответ на этот широкий жест глава администрации Тамбовской области отправил на имя правителя Дубая и генконсула России Олега Фомина письма с благодарностью.
«От себя лично, от семьи безвременно скончавшейся Натальи Поповой и всех жителей Тамбовской области выражаю огромную искреннюю благодарность и признательность за Ваш благородный поступок, достойный человека с великим сердцем», — написал Никитин.
Он пожелал, чтобы доброта и щедрость шейха были многократно вознаграждены, и выразил уверенность, что всякий совершающий дела милосердия непременно получает доброе воздаяние.