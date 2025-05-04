Жительница Тамбова Анастасия Попова в октябре 2018 года отправилась на отдых в ОАЭ вместе с матерью и двумя дочерями. Она и представить не могла, каким кошмаром обернется путешествие: мама девушки серьезно заболела и умерла, а дубайская клиника выставила счет на 14 миллионов рублей.

Болезнь, дорогостоящее лечение и смерть

На отдыхе в Эмиратах матери Анастасии внезапно стало плохо, 57-летняя женщина потеряла сознание. Врачи диагностировали у нее разрыв аневризмы аорты и сообщили дочери, что шансов на выздоровление практически нет.

Помочь в критической ситуации согласились в одном из частных госпиталей в Дубае. Врачи провели операцию на сердце, некоторое время россиянка находилась в коме.

Спустя три недели она пришла в себя, но вскоре у женщины возникло серьезное послеоперационное осложнение, от которого она скончалась. После смерти пациентки госпиталь выставил Поповой огромный счет, сообщил сайт kp.ru.