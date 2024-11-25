Северный затык. Зачем США решили купить поврежденный газопровод?

Публицист Белов: США, купив «Северный поток», лишат Германию последней надежды

Демонстрация за запуск «Северного потока — 2» в Германии, Лубмин. Stefan Sauer/dpa
Фото: Демонстрация за запуск «Северного потока — 2» в Германии, Лубмин. Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

С подачи издания The Wall Street Journal на лентах информагентств появилась неожиданная новость. Один из спонсоров избирательной кампании Дональда Трампа, бизнесмен из Флориды Стивен Линч, заявил о намерении приобрести газопровод «Северный поток — 2» после того, как его выставят на торги на фоне процедуры банкротства. Слушания по делу должны пройти в Швейцарии в январе 2025 года, то есть еще до инаугурации нового президента США.

«Это уникальная возможность для американского и европейского контроля над поставками энергии в Европу до конца эпохи ископаемого топлива», — заявил Линч, отметив, что рассчитывает приобрести оцененный в 11 миллиардов долларов трубопровод буквально «за копейки».

Надо сказать, это не первый опыт американского бизнесмена в приобретении российской собственности по дешевке. Ранее Линч почти 20 лет проработал в Москве и активно участвовал в фиктивном аукционе по продаже активов бывшего «ЮКОСа», организованном группой инвесторов в 2007 году.

И хотя, как пишет The Wall Street Journal, уже тогда Линча обвиняли в «связях с российским правительством и потенциальном сговоре», в 2022 году Минфин США одобрил выдачу ему лицензии на совершение сделки по покупке швейцарского филиала российского Сбербанка, когда материнская компания попала под американские санкции.

Danish Defence/Keystone Press Agency
Фото: Danish Defence/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что ж, история в целом поучительная, причем безотносительно того, удастся ли миллиардеру из Флориды осуществить задуманное. Но если о том, что Штаты используют собственные санкции и даже развязывают войны, исходя прежде всего из своих экономических интересов — бизнес-стратегия у них такая, — мы знали давно, то решение геополитических задач путем скупки инфраструктурных объектов, соединяющих страны, народы и даже части света, — это, пожалуй что-то новенькое.

Видимо, разрушить «СП-2» им показалось мало (в активно продвигаемую нынче на Западе «украинскую версию», я полагаю, ни один здравомыслящий человек не верит), и теперь хотят купить газопровод, чтобы исключить перспективу возобновления газовых поставок из России в Европу, прежде всего в Германию.

Stefan Sauer/dpa
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

На месте немцев я бы напрягся. До сих пор у них еще теплилась надежда, что в конце концов газопровод восстановят и все будет «как раньше» — без российского газа в долгосрочной перспективе экономика ФРГ не выживет, и там это знают.

Но американцы вознамерились лишить их даже этой надежды. Разумеется, купленный «поток» никто восстанавливать не станет, не для того он приобретается.

На месте «потока» США нужен «затык», а еще лучше — глухая заглушка, которая навсегда перекроет возможность для любого сотрудничества в газовой сфере между Россией и Евросоюзом. Радоваться тут, конечно, нечему, но одна позитивная мысль все же есть.

Сам факт появления подобных зримых барьеров говорит о сдвиге в американском сознании, которое от логики глобального мироустройства с обязательным доминированием в нем Соединенных Штатов переходит к тактике «осажденной крепости», вынужденной защищаться от внешнего влияния, чтобы сохранить незыблемость внутреннего порядка. Да-да, того самого, «основанного на правилах».

Вот только область действия этих «правил» вскоре будет ограничиваться исключительно странами коллективного Запада, что еще раз доказывает неиллюзорность нового многополярного мира.

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