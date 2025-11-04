Серый кардинал Белого дома. Как Дик Чейни превратил борьбу с терроризмом в бизнес
Бывший вице-президент США Дик Чейни сохранил свое влияние даже после окончания политической карьеры — вплоть до ухода из жизни. Его называли серым кардиналом Белого дома и архитектором войны с терроризмом. Чейни проработал в администрации четырех американских лидеров, но показал свой ястребиный характер, только добившись серьезных постов, и не скрывал его до конца.
Как Дик Чейни попал на работу в Белый дом
О политической карьере Дик Чейни мечтал с юности. В надежде попасть во властные круги исключенный из Йельского университета 27-летний молодой человек приехал в Вашингтон в 1968 году.
Он устроился секретарем в аппарат конгрессмена от штата Вайоминг. Парламентарий дружил с советником только пришедшего к власти президента Ричарда Никсона Дональдом Рамсфелдом, который надолго станет политическим крестным отцом Чейни.
После Уотергейтского скандала Никсон ушел в отставку, уступив президентский пост Джеральду Форду, оставившему Рамсфелда руководить администрацией. Чейни остался на посту заместителя, а после ухода начальника на пост министра обороны пересел в его кресло.
На новом посту Чейни проявил себя во всей красе. Аппарат работал как часы. Президент Форд проводил открытую внешнюю политику, и руководитель администрации сопровождал главу государства на встречах с иностранными коллегами, а также в зарубежных поездках.
После ухода Форда с поста президента Дик Чейни ушел вместе с его командой, чтобы вернуться в Белый дом через восемь лет, переждав в палате представителей руководство президентов Джимми Картера и Рональда Рейгана.
Ястреб консерватизма
В палате представителей Чейни выступал с жестких консервативных позиций. Он ратовал за полный запрет абортов, пластикового оружия, которое не выявлялось металлодетекторами, был против требования демократов освободить борца с апартеидом в ЮАР Нельсона Манделу.
Чейни возглавил комитет по разведке, войдя в тесный контакт с руководством Пентагона и ЦРУ.
Яркий парламентарий стал настоящим лицом Республиканской партии и личным другом двух следующих президентов — Рональда Рейгана и Джорджа Буша — старшего.
Дик Чейни на посту министра обороны
После победы на выборах 1989 года Буш-старший назначил Дика Чейни на пост министра обороны. Сенат утвердил его кандидатуру с первой попытки. Парламентариев не смутило, что в юности новый глава ведомства регулярно отклонялся от военной службы и никакого реального опыта в обороне не имел.
На посту руководителя Пентагона Чейни провел военную операцию в Ираке «Буря в пустыне» в ответ на оккупацию войсками Саддама Хусейна территории Кувейта. Один из его помощников вспоминал, что в ночь начала бомбежек министр давал интервью журналистам, сидя в своем кабинете.
Во время боевых действий Чейни уговорил короля Саудовской Аравии разместить американские войска на территории страны. Приехав в Эр-Рияд, глава Пентагона посетил военную базу и подписал одну из бомб фразой «Саддаму — с наилучшими пожеланиями».
Операция закончилась выходом иракских войск из Кувейта, а Джордж Буш — старший хорошо запомнил своего министра обороны, чтобы через восемь лет рекомендовать его сыну в качестве советника во время предвыборной кампании.
Перерыв в политике
На время президентства демократа Билла Клинтона Чейни ушел из политики в бизнес, возглавив компанию по производству оборудования нефтедобычи Halliburton Company. Благодаря налаженным связям на Ближнем Востоке он вывел фирму в мировые лидеры и заработал крупный капитал.
Ставший кандидатом на пост президента от республиканцев Джордж Буш — младший послушался совета отца и предложил Чейни сначала должность советника, а после объявил, что на выборы они пойдут вместе.
Остальных кандидатов на пост вице-президента забраковала супруга будущего лидера страны Лора, а также помощники политика.
Чейни подчеркивал, что один раз уже справился с Саддамом Хусейном, заставив его вывести войска из Кувейта.
Вторжению в Ирак предшествовало скандальное выступление госсекретаря США Колина Пауэлла на Совете Безопасности ООН, где он демонстрировал пробирку с якобы спорами сибирской язвы. Дипломат утверждал, что именно такое химическое оружие разрабатывает режим Хусейна.
Но никаких фабрик по производству химического оружия в Ираке не нашли. А боевые действия затянулись до 2011 года, что привело к серьезным потерям среди американских и британских военных.
Почему Дика Чейни обвинили в попытке заработать на войне?
Конспирологическую теорию, что вице-президент США Дик Чейни организовал теракты 11 сентября, чтобы силой захватить иракскую нефть, высказал в книге «Переходя Рубикон» американский журналист Майкл Руперт.
Он отмечал, что находившаяся под управлением вице-президента Секретная служба США, которая отвечает за национальную безопасность в случае возникновения реальных угроз, никак не отреагировала на теракты, хотя разведка заявляла, что получила десятки предупреждений о возможном захвате самолетов.
По словам журналиста, принадлежащая вице-президенту Halliburton Company готовилась начать разработки нефтяных скважин в Ираке после вторжения.
Но на деле все обстояло не так. Через неделю после начала боевых действий власти США объявили о проведении тендера на восстановление экономики Ирака. В стране уже тогда полыхали нефтяные скважины.
Первоначальным победителем действительно назвали принадлежащую Чейни фирму. Но против такого результата высказались принимавшие участие в торгах британцы, которые прямо указали на конфликт интересов.
По итогам Halliburton Company исключили из числа участников аукциона, а Чейни объявил об уходе с руководящего поста, чтобы не подпасть под уголовное дело о коррупции.
Как Дик Чейни относился к России
Бывший вице-президент США считал, что развала Советского Союза недостаточно и Россия должна повторить судьбу Югославии, распавшейся на несколько государств. Об этом в книге «Долг: мемуары военного секретаря» писал бывший директор ЦРУ и министр обороны Роберт Гейтс.
«Когда в конце 1991 года разваливался Советский Союз, Дик хотел увидеть распад не только Советского Союза и Российской империи, но и самой России, чтобы она никогда больше не представляла угрозы», — говорилось в его тексте.
По словам Гейтса, занимавший тогда пост министра обороны Чейни убеждал Джорджа Буша — старшего не только признать референдум о независимости Украины, но и дать гарантии внутренним автономиям России — Татарстану, Якутии и другим республикам.
Автор материала утверждал, что Чейни руководствовался идеями Збигнева Бжезинского, призывавшего не допустить доминирования России в Европе.
Кроме того, Чейни делал все возможное, чтобы не дать Бушу-младшему наладить отношения с Владимиром Путиным. Оба лидера страны пришли к власти практически в одно время, и у них сложились достаточно неплохие отношения.
Но вице-президент неоднократно выступал с критикой политики Путина, указывая на нарушение демократических ценностей. Финалом этой конфронтации стала речь Чейни во время саммита глав государств Балтийского и Черноморского регионов в 2006 году.
Главными героями той встречи стали пришедшие к власти на Украине и в Грузии лидеры первых цветных революций Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили.
В своей речи Чейни заявил, что Россия использует энергетические ресурсы как способ давления на соседние страны и вмешивается во внутренние дела других государств.
Нельзя оправдать защитой законных интересов то, что нефть и газ становятся средством запугивания и шантажа. России предстоит или вернуться к демократии, или «стать врагом».
Дик Чейни
Путин сначала ответил шуткой на критику американского вице-президента, напомнив о случае, когда любитель охоты Чейни случайно ранил своего приятеля Гарри Уиттингтона.
«Считаю, что подобного рода утверждения вашего вице-президента сродни неудачному выстрелу на охоте», — заявил российский лидер в интервью американскому телеканалу.
Он добавил, что Россия прислушивается к критике, но не допускает возможности вмешательства в свои внутренние дела под предлогом насаждения демократии.
Через год Путин произнес знаменитую Мюнхенскую речь, положившую начало ухудшению отношений со странами Запада.
*«Аль-Каида» — запрещенная в России международная исламистская террористическая организация.