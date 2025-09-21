Серьезный сдвиг. Какую практическую пользу извлечет Палестина после признания Британии
Политолог Станкевич: Британия признала Палестину в знак протеста против Израиля
Сегодня Палестину как государство признали сразу три мощных державы: Великобритания, Канада и Австралия. О том, смогут ли палестинцы воспользоваться этим решением, 360.ru рассказал политолог Сергей Станкевич.
Какие причины были у Британии
Он объяснил, что по факту Палестину признала лишь Великобритания, а две другие страны, входящие Содружество, просто последовали за ней в этом решении.
По его словам, британское правительство пошло на этот шаг по нескольким причинам. Политолог не исключил, что признание Палестины могло быть попыткой «раздать исторические долги», а также задобрить многочисленную и активную пропалестинское сообщество, которое «даже сложно пересчитать».
«Одним из стимулов является довольно многочисленная палестинская община, которая находится на британской территории», — отметил Станкевич.
Он уточнил, что Великобритания не принесла никаких жертв: она не будет рвать отношения с Израилем и никак не поможет жителям сектора Газа.
Что это дает палестинцам? Пока не очень многое, для них это скорее психологический стимул к тому, что они не забыты, что о них думают, что великие державы их каким-то образом поддерживают.
Сергей Станкевич
Политолог
Эксперт предположил, что Британия с помощью признания Палестины выразила свой протест против правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и военной операции в Газе.
«Они так себя морально обозначили <… > Поскольку правительство Нетаньяху ведет себя против ООН и против исторических решений по этому поводу, Британия демонстрирует свое недовольство и пытается оказать давление», — рассказал Станкевич.
Решение приурочили к юбилею ООН
Он также напомнил, что в честь 80-летия ООН на следующей неделе откроется сессия с присутствием глав государств. На ней обязательно поднимут связанные с сектором Газа вопросы.
«Порядка 150 стран поддерживают линию на признание палестинского государства, а остальные в основном воздерживаются. Активно против сейчас будут выступать только две страны: Соединенные Штаты и сам Израиль. Это демонстрирует серьезный сдвиг по палестинскому вопросу», — сообщил Станкевич.
Политолог добавил, что государствам, входящим в НАТО, стало легче не соглашаться с Белым домом. По его словам, страны Европы все более дистанцируются от США, и противоречий в альянсе становится все больше.