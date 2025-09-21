Серьезный сдвиг. Какую практическую пользу извлечет Палестина после признания Британии

Сегодня Палестину как государство признали сразу три мощных державы: Великобритания, Канада и Австралия. О том, смогут ли палестинцы воспользоваться этим решением, 360.ru рассказал политолог Сергей Станкевич.

Какие причины были у Британии

Он объяснил, что по факту Палестину признала лишь Великобритания, а две другие страны, входящие Содружество, просто последовали за ней в этом решении.

По его словам, британское правительство пошло на этот шаг по нескольким причинам. Политолог не исключил, что признание Палестины могло быть попыткой «раздать исторические долги», а также задобрить многочисленную и активную пропалестинское сообщество, которое «даже сложно пересчитать».

«Одним из стимулов является довольно многочисленная палестинская община, которая находится на британской территории», — отметил Станкевич.

Он уточнил, что Великобритания не принесла никаких жертв: она не будет рвать отношения с Израилем и никак не поможет жителям сектора Газа.