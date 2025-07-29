Президент США Дональд Трамп сделал семь новых заявлений в адрес России на этой неделе, причем самое жесткое прозвучало после его встречи с британским премьер-министром Киром Стармером. Глава Белого дома выдвинул ультиматум — в ближайшие 10-12 дней прекратить боевые действия на Украине. Политолог Вадим Сипров в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, готов ли Трамп оборвать контакты с Россией или его слова — обманный маневр.

«И снова третье сентября» США и Евросоюз заключили торговую сделку 27 июля, согласно которой Вашингтон введет 15-процентные пошлины на европейские товары. Брюссель в ответ откроет рынки для американского экспорта, причем с нулевой ставкой. Трамп и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также договорились, что Европа за три года закупит американские энергоресурсы на общую сумму 750 миллиардов долларов (более 596,8 миллиарда рублей) и вооружение. При этом европейцы смогут перепродать оружие Украине.

Фото: Shealah Craighead/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

После встречи со Стармером Трамп сделал несколько странных заявлений, начиная от нового дедлайна по урегулированию конфликта на Украине и заканчивая якобы нежеланием вводить санкции в отношении России. Теперь вместо конца августа осталось всего 10-12 дней на принятие решения по прекращению украинского конфликта и непонятно, от какой даты их отсчитывать. Если Россия не успеет, то получит санкции от США. Кроме того, глава Белого дома заявил журналистам, что не исключает достижения соглашения с Россией по Украине, но при этом он якобы не заинтересован в переговорах с коллегой Владимиром Путиным. «Подождите, мы совсем запутались. Шуфутинский в стрессе. Сначала думали про 3 сентября, а теперь семь ультиматумов на неделю буквально. Так 10 дней это после 3 сентября или вот прямо сейчас?» — задалась вопросом ведущая 360.ru. Зачем Трамп дезориентирует оппонентов и партнеров?

Время покажет, чего добивается американский лидер, отметил политолог Сипров.

Сейчас Трамп вот так вот скачет по срокам, сдвигает то влево, то вправо. Действительно создается впечатление, что у него биполярочка, но на самом деле никакой биполярочки нет. Это его фирменный способ пустить пыль в глаза для того, чтобы дезориентировать и возможных оппонентов, и возможных партнеров. Вадим Сипров Политолог

Собеседник 360.ru считает, что Трамп хочет понять, как будет работать новая модель отношений с Европой.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Помимо этого, у главы Белого дома имеется временной лаг для маневра, чтобы выбрать выгодную ему модель отношений с Россией. Ведь он понимает, что ему не удастся провернуть с Москвой те же манипуляции, что и с Европой. «Такие вещи можно было делать в лихие 90-е, когда в России не было представления о национальных интересах страны. Страна не была суверенной. Сейчас с Россией так или иначе ему придется считаться», — резюмировал Сипров.