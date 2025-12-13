Одно селфи поставило диагноз всей американской дипломатии. Когда Путин и Моди улыбаются в камеру, они создают не просто вирусный контент, а «синдром упущенной выгоды» для Белого дома. Это чувство страха — не опоздать, не потерять, не стать «третьим лишним» — теперь висит в воздухе конгресса, где фотографию уже используют как доказательство провала: США рискуют силой, которая «потеряет Индию».

Автор статьи индийского издания India Today провел аналогию с социальными сетями, где посты часто имеют конкретного незримого адресата. Целью такого селфи в дипломатии стало создание «синдрома упущенной выгоды» — страха пропустить что-то важное. Реакция в Конгрессе Эффект от фотографии незамедлительно проявился в стенах американского конгресса. Во время слушаний по внешней политике конгрессвумен Сидни Камлагер-Дав показала коллегам это вирусное селфи, заявив, что оно «стоит тысячи слов». Она использовала снимок для жесткой критики администрации, обвинив ее в тактике принуждения, которая наносит ущерб доверию. Политик прямо заявила, что своими действиями Вашингтон подталкивает Дели к сближению с Москвой, рискуя стать той силой, которая «потеряет Индию».

Фото: РИА «Новости»

Конкретной причиной кризиса в отношениях стали прямые экономические меры США. Речь идет о высоких пошлинах на индийские товары и дополнительных штрафных тарифах, введенных как наказание за закупки российской нефти и позицию по Украине. Однако, как подчеркивается в статье, эта логика не учитывает реалии многополярного мира. США вступают в противоречие сами с собой, видя в Индии партнера по сдерживанию Китая, но одновременно разрушая основу для этого союза своими санкциями. Политика против интересов бизнеса Абсурдность ситуации подчеркивается эксклюзивным комментарием Владимира Путина изданию. Он указал на лицемерие Вашингтона, отметив, что американские компании сами стремятся вернуться на российский рынок и ждут лишь политического разрешения.

У нас есть письма от американских компаний с просьбой не забывать об их существовании. Это наши бывшие партнеры, которые ушли не по своему желанию. Они выразили четкое намерение возобновить сотрудничество и ждут, среди прочего, соответствующего политического сигнала. Владимир Путин президент России

Таким образом, администрация наказывает Индию за связи с Россией, в то время как американский бизнес готов их развивать. Это противоречие усугубляется внутренним расколом в США и полным застоем в заключении торгового соглашения с Дели, что окончательно обнажает провал выбранной стратегии.