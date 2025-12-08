Европейская комиссия — этот никем не избираемый орган с де-факто диктаторскими полномочиями — наложила штраф на принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску социальную сеть Х в размере 140 миллионов долларов. За что? Формально за нарушения закона ЕС о цифровых услугах, известного как DSA. Якобы владельцы Х не удалили вовремя некий запрещенный в Европе контент.

На деле же речь идет о неприкрытой попытке цензуры со стороны ЕК, для которой бывший Twitter стал персоной нон-грата в Европе после того, как его купил Маск, изменив информационную политику соцсети, ранее открыто игравшей на стороне глобалистов. Достаточно вспомнить, как в период избирательной кампании в США 2020 года Twitter взял и заблокировал аккаунт Дональда Трампа, на тот момент еще действующего президента. Любопытно, что тогда у ЕК и прочих европейских чиновников во главе с Урсулой фон дер Ляйен никаких вопросов и претензий к этой социальной сети не возникало. Теперь же на вполне справедливые возмущения Маска, поддержанные госсекретарем Соединенных Штатов Марком Рубио, европейцы либо отмалчиваются, либо, по примеру недалекого главы МИД Польши Сикорского, предлагают американскому предпринимателю улететь на Марс. Мол, там-то уж точно «нет цензуры на нацистские приветствия».

Фото: Kevin Lamarque/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Со стороны польского министра это был жирный намек на жест, показанный Маском в январе 2025 года, во время выступления на параде в честь инаугурации Трампа. Впрочем, подобные же жесты — и даже еще более откровенные признаки нацизма — со стороны украинских военных и киевского режима польский МИД предпочитает оставлять без комментариев. Да и вообще лицемерие, двойная мораль Сикорского — как в этом случае, так и в целом «по жизни» — хорошо известны. Но куда хуже тот факт, что Евросоюз и правда постепенно превращается в эдакое уродливое подобие Третьего рейха, где любое инакомыслие уже повод для репрессий.

Да, пока что "рейх четвертый", как назвали его в Сети, что и поддержал Илон Макс, обходится без концлагерей и газовых камер. Но так ведь и Гитлер не сразу с них начинал — поначалу это была, как говорили нацисты, лишь борьба с «нежелательными элементами» вроде женщин с пониженной социальной ответственностью, наркоманов и бродяг.

Превращение в систему по уничтожению всего, что, по мнению наци, могло угрожать их власти в Германии, произошло несколько позже. Но с таким размахом, коего раньше история не видывала. В этом смысле у нынешней Европы, ведомой той самой Урсулой фон дер Ляйен, есть все шансы переплюнуть предшественников, многие из которых были их родственниками по прямой линии. Так что легкомысленно относиться к нынешней тотальной цензуре в Евросоюзе было бы верхом политической близорукости. Ибо сегодня они пришли за Маском, а завтра их жертвой может стать каждый житель ЕС.