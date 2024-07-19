⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Утро пятницы для многих началось не с кофе: информационные системы по всему миру вышли из строя. Некоторые телеканалы прекратили вещание, международные аэропорты приостановили полеты из-за проблем со связью и были вынуждены заполнять посадочные талоны от руки. Чем вызван сбой, что такое синий экран смерти и какими могут быть последствия, разбирался 360.ru.

Сбой в работе Windows: что известно Проблемы в работе операционной системы Windows проявились примерно в 10 утра пятницы, 19 июля. IT-системы многих компаний по всему миру показали синий экран смерти, то есть перестали работать. Банки, госучреждения, аэропорты, железнодорожные перевозки и компании пострадали в Великобритании, Турции, Нидерландах, Германии, Индии, Испании, Израиле, Австралии, США, Японии и других странах. Всего отменили около 130 рейсов, еще 120 перенесли.

Неполный список тех, кто столкнулся с перебоями в работе: Авиакомпании Turkish Airlines, Delta, United и American Airlines, Lufthansa, Air France, KLM, Eurowings, Ryanair, Vueling, IndiGo, Akasa Air, SpiceJet, Jetstar Japan, Air India и другие;

Аэропорты Сиднея, Дели, Берлин-Бранденбург, Эдинбурга, Схипхола, Лондона и других;

Британский телеканал SkyNews — он прекратил вещание;

Лондонская фондовая биржа;

Крупнейший ж/д оператор Британии Govia Thameslink Railway;

Банки National Australia Bank, Bendigo Bank, Commonwealth Bank of Australia, Bank of New Zealand, ASB Bank;

Комитет Олимпийских игр в Париже;

Японская компания Nintendo — разработчик видеоигр и игровых систем;

Больницы, банки, почта, системы оказания экстренной помощи Израиля.

Фото: Christoph Soeder/dpa / Global Look Press

Российские компании глобальный сбой не ощутили, хотя клиенты Т-банка пожаловались на проблемы с заходом в приложение и переводом средств. Страны СНГ затронуло лишь отчасти: рейсы задержали в Армении и Молдавии. В Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане каких-либо проблем в работе аэропортов, связи, банковских и иных приложений не наблюдается.

Что такое синий экран смерти Синий экран смерти, или Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom, BSoD — жаргонное название сообщения о критическом сбое в операционных системах Microsoft Windows. При такой неполадке экран компьютера становится синим, а дальнейшая работа на ОС невозможна.

В чем причина масштабного сбоя 19 июля По данным портала The Verge, причиной глобального сбоя стало последнее обновление программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Из-за этого устройства серверы, на которых оно установлено, отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки. CrowdStrike подтвердила телеканалу CNBC, что обновление ее ПО связано со неполадками в работе Windows.

Что такое CrowdStrike CrowdStrike Falcon обеспечивает в режиме реального времени автоматическую защиту системы от кибератак. Это своего рода антивирус, обычно его используют корпоративные клиенты.

«Проблема не в Windows, если говорить точнее. Это стороннее ПО, отвечающее за сетевую безопасность. Такое бывает: в последнее время участились случаи массовых сбоев», — рассказал 360.ru специалист по IT-технологиям Сергей Корогод.

Фото: Julia Kilian/dpa / Global Look Press

Последствия глобального сбоя Сбой затронул компании по всему миру, поскольку почти все работают на Windows, это самая популярная ОС. Так как ПО сетевой безопасности имеет более высокие привилегии и доступ в операционную систему, в случае ошибки оно может нарушить работу всей операционной системы. «Судя по масштабу проблемы, будут миллиардные убытки, могут возникнуть вопросы к производителям и самой Windows. Когда ложится вся работа, компаниям нужно сделать кого-то виноватым и как минимум отчитаться перед акционерами, из-за чего остановились процессы. Выводы сделают», — заверил Корогод.

Фото: xZoonar IMAGO/Zoonar.com/Grzegorz Knec / Global Look Press

Как избежать глобальной поломки систем Для предотвращения массовых сбоев проводят бета-тестирование. В последнее время от него почему-то отказались и после минимального тестирования решили сразу выкатывать программы в работу. Видимо, экономят деньги, предположил Корогод. Обновления крайне быстро появляются на рынке, при этом должным образом не проверяются все конфигурации. Фактически разработчики перекладывают расходы по тестированию на самих пользователей. «Но одно дело, когда сбои происходят у частных клиентов, их можно проигнорировать, а когда страдают корпоративные клиенты, у которых останавливается бизнес, — это совсем другая ситуация. Скорее всего, будут вести переговоры, которые останутся за закрытыми дверями, и мы ничего не узнаем», — подытожил эксперт.

Фото: Christoph Soeder/dpa / Global Look Press

На момент написания этого материала Microsoft уже сообщила о постепенной стабилизации ситуации после многочисленных жалоб. Работа над устранением проблемы продолжается. Руководитель компании CrowdStrike Джордж Куртц заявил, что проблему «выявили, изолировали и исправили». Начался процесс устранения неполадок. Акции Crowdstrike тем временем упали на 15,61%, а Microsoft — на 1,99%.