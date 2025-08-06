Кому грозит санкционная кувалда? Трамп боится пострадать за свой слишком длинный язык

Сегодня, в 23:30 по московскому времени, президент США Дональд Трамп выступит с заявлением прямо из Овального кабинета Белого дома. Об этом говорится в расписании публичных мероприятий американского лидера, размещенном на сайте его администрации. Тема формально не известна, хотя все ожидают, что посвящено оно будет итогам сегодняшнего визита в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа.

Предполагается, что именно этот визит может решить судьбу санкций, которые президент США обещал наложить на Россию в случае отказа принять условия его ультиматума. Напомню, речь идет ни много ни мало о прекращении всех боевых действий без условий и предварительных договоренностей. Проще говоря, это согласие на ничью за мгновение до капитуляции противника. Ничью в пользу Украины и Запада. Именно об этом сегодня откровенно пишут западные СМИ. Некоторое время назад один из представителей нынешней администрации назвал обещанные санкции кувалдой, которая ударит по России. Может, и кувалда, вот только прилетит она, скорее всего, в голову самому Трампу. И он этого очень не хочет, оттого и нервничает.

Фото: Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи, 6 августа 2025 года / РИА «Новости»

Как отметило издание Financial Times, если Уиткофф вернется из России с пустыми руками, «Трамп взбесится». Почему? Потому что, по мнению экспертов канала CNN, заявленная санкционная кувалда прежде всего обрушится на экономику США. «Речь идет об угрозах Трампа ввести импортные пошлины размером до 100% против стран, которые покупают российскую нефть. В результате Штаты могут получить более высокие потребительские цены и низкую прибыль для американских компаний», — подчеркнули журналисты. В связи с этим, как спрогнозировало New York Post, США могут и не ввести санкции после истечения срока ультиматума, а чтобы не выглядеть последним «лузером», Трампу нужен успех на переговорах.

Фото: РИА «Новости»

«Администрация настойчиво добивается сделки. Такой вариант развития событий был бы предпочтительным для Белого дома», — сообщил источник газеты. Разумеется, предпочтительным. Трамп, по своему обыкновению, наобещал незнамо чего, а теперь не знает, как выкрутиться. Что любопытно — несмотря на заявления, звучавшие из Вашингтона, о том, что это Москва настояла на приезде Уиткоффа, в реальности все ровно наоборот.

Проблема в том, что у Трампа нет никакой «кувалды». Если бы она была, Штаты применили бы ее еще при Байдене — вот уж кто не стеснялся давить на Россию всеми имеющимися рычагами. Сегодня у президента США и глобалистов (интересы которых в этом совпадают) всего одна задача: не допустить поражения Украины. Глобалистам это важно, чтобы не проиграть самим. Трампу же крайне необходимо сохранить реноме сильного лидера и властелина мира.

«Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вывести нас из этого. Мы работаем очень усердно. За последние пять месяцев я остановил пять войн. Я бы хотел, чтобы эта была шестой. Над этой ситуацией мы работаем больше всего. Остальные я закончил за несколько дней, почти все из них», — объявил он накануне. Только все это пустая бравада. На самом деле Трамп просто боится, как бы эта самая «кувалда» не прищемила его длинный язык.