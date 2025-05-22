Сегодня 23:46 Самый большой корабль КНДР чуть не пошел ко дну. Есть ли у детища Ким Чен Ына будущее? Политолог Чирков: эсминец КНДР вряд ли получил критические повреждения 0 0 0 Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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В КНДР спуск на воду нового эсминца обернулся аварией: корабль водоизмещением в пять тысяч тонн получил повреждение днища. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже заявил, что речь идет о преступлении, и потребовал срочно восстановить судно. Удастся ли это сделать — в материале 360.ru.

Авария на верфи Чхонджин Церемонию спуска эсминца на воду Ким Чен Ын посетил лично, сообщило ЦТАК. Корабль чуть не затонул на его глазах: судно пытались поставить на воду боковым спуском, но не соблюли параллельность движения тележек. Каретка, на которую посадили корму, преждевременно съехала с пути и осела, равновесие эсминца нарушилось, его дно повредилось в нескольких местах, а нос так и остался на стапеле. Лидер КНДР из-за случившегося пришел в ярость. Он назвал аварию невообразимым и недопустимым преступлением, вызванным «неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом».

Срочное восстановление эсминца в прежнем виде является не просто деловым, а политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства, так что следует, безусловно, завершить его до июньского пленума ЦК партии. Ким Чен Ын глава КНДР

Северокорейские власти заявили, что ЧП в миг дискредитировало авторитет и достоинство КДНР. Его рассмотрят на ближайшем пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Наказание, судя по информации ЦТАК, могут понести как партийные работники, так и разработчики проекта, а также работники судостроительной верфи.

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему эсминец КНДР не удалось спустить на воду В КНДР об официальных причинах аварии предпочитают молчать. Зато южнокорейские военные рассказали The Guardian, что корабль в итоге завалился на бок. Эсминец, допустили в материале, не смогли спустить на воду, поскольку делать это планировали с причала, не имеющего наклона. Такой способ, по данным газеты, для Северной Кореи новый. Сделанные за день до церемонии спутниковые снимки якобы свидетельствовали, что корабль стоял у причала в окружении вспомогательных судов. Капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с 360.ru отметил, что речь идет о самом большом корабле КНДР. «Это серьезный боевой корабль, первый для них. Так получилось, потому что, скажем объективно, опыта [у КНДР] поменьше. Они и корабли, и подводные лодки строили, а этот сел на мель. <…> Это жизнь, наука, бывает», — сказал он.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сколько займет ремонт военного корабля Северной Кореи Дандыкин выразил уверенность, что эсминец удастся довольно быстро восстановить — возможно, при помощи российских специалистов, а повреждения он получил не критические.

С ним согласился и доцент Института экономики и финансов ГУУ, политолог и военный эксперт Максим Чирков.

Думаю, требование восстановить корабль до июньского пленума говорит о том, что серьезных критичных повреждений корабль не получил. Максим Чирков военный эксперт

Возможность избежать аварии, сказал собеседник 360.ru, есть всегда. Этому способствуют в том числе более четкое выполнение инструкций, соблюдения регламентов, серьезный подход к организации процесса спуска кораблей на воду. «То есть все должно быть прописано до мелочей. Понятно, что это ЧП, что этого нужно было избежать или необходимо было не допустить. Но в целом при отсутствии критических повреждений ничего сверхъестественного в ремонте корабля нет», — подчеркнул Чирков.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Менее оптимистично ситуацию оценили аналитики американских ВМС. В беседе с CNN они сочли вероятный ущерб при подобном спуске катастрофическим.

«Если судно не будет двигаться синхронно, корпус разорвется на части», — предупредил профессор Университета Кэмпбелла в Северной Каролине и эксперт по морскому судоходству Сал Меркольяно. Его коллега Карл Шустер тоже заявил, что, судя по имеющимся данным, есть риск деформации корпуса, трещин и поломки киля.

Что известно о новом эсминце КНДР Сведений о том, что именно представляет собой сконструированный специалистами Северной Кореи корабль, крайне мало. Василий Дандыкин напомнил, что подобный крупный боевой корабль КНДР построила впервые. «За все время у них были суда поменьше: ракетные катера, корветы, малые подводные лодки. [Эсминец] — серьезное дело, навыки», — сказал он. Известно только его водоизмещение, хотя и этот показатель, по сравнению с флотом других стран, не такой уж и большой: корабли подобного класса обладают водоизмещением от 2500 до 10 000 тонн.

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Всего месяц назад, в апреле, Северная Корея сообщала о спуске на воду еще одного эсминца со схожими габаритами — Choe Hyon. Предполагалось, что его оснастили самым мощным оружием и передадут в эксплуатацию в начале следующего года.

По версии той же The Guardian, вероятно, на судне есть тактические ядерные ракеты малой дальности. А в Южной Корее заявляли, что разработать Choe Hyon могли при помощи России, хотя никаких доказательств этому не приводили.