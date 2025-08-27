Продвижение шанхайского духа. В чем особенность саммита ШОС — 2025?

Саммит ШОС — самая масштабная встреча организации. В 2025 году на нее пригласили более 20 глав государств и руководителей международных объединений. Когда и где он пройдет, что такое ШОС, каковы ее цели и задачи и что будут обсуждать на мероприятии в этом году, выяснил 360.ru.

Что такое ШОС и какие страны в нее входят ШОС — это Шанхайская организация сотрудничества, которая объединяет 10 государств-членов с территорией более 36 миллионов квадратных километров и населением более 3,4 миллиарда человек. ШОС сформировали на базе соглашений о взаимном сокращении вооруженных сил на границах стран-членов: России, Казахстана, Китая, Киргизии и Таджикистана в 1996 и 1997 годах. Встречи лидеров государств-основателей начали называть «Шанхайская пятерка». В 2000-м на одной из них «пятерку» решили расширить — тогда в нее вошел Узбекистан. Именно в таком составе год спустя руководители государств создали Шанхайскую организацию сотрудничества. В 2002-м они подписали Хартию ШОС — уставной документ организации. В нем и ранее созданной декларации прописали, что объединение не считается союзом, члены-страны будут помогать друг другу в условиях «политической многополярности, экономической и информационной глобализации в XXI веке».

Фото: Zhao Zishuo/XinHua / www.globallookpress.com

В основу деятельности ШОС положили принципы «взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств и нерушимости государственных границ, ненападения, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях, отказа от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах». Понятие назвали «шанхайским духом». Однако ШОС не оборонный альянс.

Интересно Доля объединения в мировом ВВП составляет порядка 25%, а в международной торговле — около 15%. Доля объединения в мировом ВВП составляет порядка 25%, а в международной торговле — около 15%.

Цели организации: сотрудничество в различных отраслях, укрепление доверия, дружбы и добрососедства, взаимодействие в поддержании мира, безопасности и стабильности, совместное противодействие угрозам и содействие экономическому, социальному и культурному росту. В ШОС входят: Республика Беларусь;

Республика Индия;

Исламская Республика Иран;

Республика Казахстан;

Фото: Hao Yuan/XinHua / www.globallookpress.com

Китайская Народная Республика;

Кыргызская Республика;

Исламская Республика Пакистан;

Российская Федерация;

Республика Таджикистан;

Республика Узбекистан. У двух государств статус наблюдателя — это Афганистан и Монголия. Еще 14 стран считаются партнерами по диалогу ШОС: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивская Республика, Союз Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Официальные языки ШОС — русский и китайский.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/ Саммит ШОС — 2024 в Астане / www.globallookpress.com

Где и когда пройдет саммит ШОС Мероприятие 2025 года пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Это четвертый город в Китае, который принимает саммит. Ранее встреча ШОС проходила в Пекине, Шанхае и Циндао.

Интересно «ШОС плюс» предполагает участие не только стран — членов организации, но и государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. «ШОС плюс» предполагает участие не только стран — членов организации, но и государств-наблюдателей и партнеров по диалогу.

Также планируются приветственный банкет и мероприятия в двустороннем формате.

Фото: Du Penghui/XinHua/ Ночной Тяньцзинь / www.globallookpress.com

Кто приедет на саммит ШОС Председателем выступит руководитель КНР Си Цзиньпин. На саммите будет генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры, которая входит в ШОС, Уларбек Шаршеев. Нынешний съезд обещает быть самым масштабным за всю историю ШОС по количеству приглашенных гостей: Россия — президент Владимир Путин;

Азербайджан — президент Ильхам Алиев;

Армения — премьер-министр Никол Пашинян;

Белоруссия — президент Александр Лукашенко;

Вьетнам — премьер-министр Фам Минь Тинь;

Египет — премьер-министр Мустафа Мадбули;

Индия — премьер-министр Нарендра Моди;

Индонезия — президент Прабово Субианто;

Иран — президент Масуд Пезешкиан;

Казахстан — президент Касым-Жомарт Токаев;

Камбоджа — премьер-министр Хун Манет;

Киргизия — президент Садыр Жапаров;

Лаос — президент Тхонглун Сисулит;

Малайзия — премьер-министр Анвар Ибрагим;

Мальдивы — президент Мохамед Муиззу;

Монголия — президент Ухнаагийн Хурэлсух;

Непал — премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли;

Пакистан — премьер-министр Шахбаз Шариф;

Таджикистан — президент Эмомали Рахмон;

Туркмения — президент Сердар Бердымухамедов;

Турция — президент Реджеп Тайип Эрдоган;

Узбекистан — президент Шавкат Мирзиеев.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/ Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Астане / www.globallookpress.com

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что на мероприятие прибудут представители 10 международных организаций, с которыми сотрудничает ШОС, однако каких именно, он не назвал. На данный момент известно о диалоге с восьмью структурами. Кто точно приглашен на саммит в 2025 году: генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш;

президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюнь;

генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хоурн;

председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Бакытжан Сагинтаев;

генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов;

генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хан;

генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай;

генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Точный список прибывших станет известен на саммите.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/ Саммит ШОС — 2022 в Самарканде / www.globallookpress.com

Что обсудят на саммите ШОС — 2025 Лозунг мероприятия этого года — «Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии». На встрече обсудят: борьбу с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом;

укрепление взаимодействия в сфере международной информационной безопасности;

создание центров по борьбе с терроризмом;

примут Стратегию развития ШОС до 2035 года;

подпишут Тяньцзиньскую декларацию;

утвердят Банк развития ШОС. В чем сложности с саммитом ШОС — 2025 Британское агентство Reuters написало, что Си Цзиньпин использует саммит как «демонстрацию солидарности стран глобального Юга в эпоху Дональда Трампа». «Си Цзиньпин захочет использовать саммит как возможность продемонстрировать, как начинает выглядеть международный порядок после ухода Америки, и что все усилия Белого дома с января по противодействию Китаю, Ирану, России, а теперь и Индии не дали ожидаемого эффекта», — заявил главный редактор агентства The China-Global South Project Эрик Оландер.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/ Си Цзиньпин / www.globallookpress.com

Хоть настрой у Пекина и позитивный, между членами ШОС — Индией и Пакистаном – сохраняются напряженные отношения. Например, на встрече министров ШОС в июне первая обвинила Пакистан в организации нападения 22 апреля на туристов-индусов в Кашмире. Тогда погибли 26 человек. Нью-Дели отказался подписывать совместную декларацию совещания глав Минобороны ШОС, когда организация решила не упоминать инцидент в документе. В то же время информации об атаках в пакистанской провинции Белуджистан в декларации место нашлось. Несмотря на разногласия, в этом году в Китай впервые за семь лет прилетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. По сведениям источников «Коммерсанта», есть все основания полагать, что он все же не появится из соображений безопасности.

Фото: Li Xin/XinHua / www.globallookpress.com

Не стоит забывать и о напряжении Индии в отношениях с Китаем. Правда, в последнее время первая держит фокус на торговле и уважении суверенитета и территориальной целостности, заявляла представитель МИД страны Танмая Лал. Аналитики верят, что Нью-Дели поступится своей гордостью и уступит Пекину ради хороших отношений. «Недавнее снижение напряженности между Индией и Китаем после пяти лет обострения пограничных трений, а также возобновление давления на Нью-Дели со стороны администрации Трампа в виде введения пошлин порождают ожидания позитивной встречи Си и Моди в кулуарах саммита», — пишет Reuters. Также возможны некоторые проблемы с принятием новых стран в состав ШОС. Прежде всего, речь идет об Армении и Азербайджане, у которых пока статус партнеров. Они не подписали мирное соглашение и не урегулировали свой конфликт. Кроме того, Армения, судя по всему, стремится присоединиться к Евросоюзу и все дальше отдаляется от России, что осложняет ее принятие в ШОС.