Саммит растерянного агрессора. 7 главных тезисов о «кастрированной» встрече НАТО в Гааге

Политолог Марков назвал 7 ключевых тезисов о саммите НАТО в Гааге

Michael Kappeler/dpa
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com

Саммит НАТО в Гааге превратился в саммит растерянного агрессора, а главной интригой для участников встречи стал вопрос — закатит ли президент США грандиозный скандал европейским странам. О повестке мероприятия высказался в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

Лишь бы Трамп не устроил скандал

В минувший вторник приглашенные собрались на неформальный ужин, который стал добавкой к урезанному саммиту, указал эксперт. Сокращение времени проведения, по его словам, было связано с нежеланием провоцировать Трампа.

«Все гадают: устроит Трамп скандал на саммите НАТО или нет? Чтобы не провоцировать Трампа, этот саммит НАТО урезали с трех дней до 3,5 часов. Ну вот ужин добавили. А резолюцию уменьшили с 44 абзацев, до пяти абзацев. И убрали самые антироссийские тезисы и прямой тезис о вступлении Украины в НАТО», — подчеркнул он.

Ppe/Keystone Press Agency
Фото: Ppe/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Помимо этого, Марков выделил еще шесть основных пунктов, которые прекрасно описывают событие в Гааге. И первый из них касается России, которую натовцы продолжают определять как врага, к войне с которым альянс должен готовиться как можно сильнее.

«Второе. Украина — по прежнему в планах оккупация Украины, которая называется как курс на вступление Украины в НАТО», — продолжил политолог.

В третьем пункте эксперт подчеркнул, что альянс полностью поддерживает террор на Украине, являясь и соучастником бесчисленных военных преступлений в этой республике.

Отдельное внимание он обратил на задачу НАТО повышать военный бюджет с нынешних 2% от ВВП до 5%.

«На этом саммите они примут такое решение. Однако решение о 5% не будет жестким, так как ряд стран таких как Испания, Италия, под угрозой вето добились, что повышение до 5% зафиксировано как некое добровольное обязательство», — выразил уверенность политолог.

Martin Romanczyk/dpa
Фото: Martin Romanczyk/dpa/www.globallookpress.com

«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет»

Несмотря на то, что украинский вопрос остается на повестке, президенту этой страны участвовать в официальной программе саммита не дали. Все потому, что с ним не захотели сидеть за одним столом другие страны — США, Турция, Словакия и Венгрия.

Интересно

По данным The Washington Post, организаторы саммита НАТО на высшем уровне в Гааге прикладывают усилия, чтобы уменьшить вероятность встречи Трампа и Зеленского.

«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась», — заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсетях.

Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО.

Виктор Орбан

Также он признался, что будет не рад увидеть Зеленского на саммите ЕС — он пройдет 26–27 июня в Брюсселе

«В национальных интересах Венгрии не состоять ни в каком интеграционном сообществе с Украиной, ни в НАТО, ни в ЕС», — подчеркнул политик.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте