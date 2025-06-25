Саммит растерянного агрессора. 7 главных тезисов о «кастрированной» встрече НАТО в Гааге

Саммит НАТО в Гааге превратился в саммит растерянного агрессора, а главной интригой для участников встречи стал вопрос — закатит ли президент США грандиозный скандал европейским странам. О повестке мероприятия высказался в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

В минувший вторник приглашенные собрались на неформальный ужин, который стал добавкой к урезанному саммиту, указал эксперт. Сокращение времени проведения, по его словам, было связано с нежеланием провоцировать Трампа.

«Все гадают: устроит Трамп скандал на саммите НАТО или нет? Чтобы не провоцировать Трампа, этот саммит НАТО урезали с трех дней до 3,5 часов. Ну вот ужин добавили. А резолюцию уменьшили с 44 абзацев, до пяти абзацев. И убрали самые антироссийские тезисы и прямой тезис о вступлении Украины в НАТО», — подчеркнул он.

Помимо этого, Марков выделил еще шесть основных пунктов, которые прекрасно описывают событие в Гааге. И первый из них касается России, которую натовцы продолжают определять как врага, к войне с которым альянс должен готовиться как можно сильнее.

«Второе. Украина — по прежнему в планах оккупация Украины, которая называется как курс на вступление Украины в НАТО», — продолжил политолог.

В третьем пункте эксперт подчеркнул, что альянс полностью поддерживает террор на Украине, являясь и соучастником бесчисленных военных преступлений в этой республике.

Отдельное внимание он обратил на задачу НАТО повышать военный бюджет с нынешних 2% от ВВП до 5%.

«На этом саммите они примут такое решение. Однако решение о 5% не будет жестким, так как ряд стран таких как Испания, Италия, под угрозой вето добились, что повышение до 5% зафиксировано как некое добровольное обязательство», — выразил уверенность политолог.