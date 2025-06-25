Саммит растерянного агрессора. 7 главных тезисов о «кастрированной» встрече НАТО в Гааге
Политолог Марков назвал 7 ключевых тезисов о саммите НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге превратился в саммит растерянного агрессора, а главной интригой для участников встречи стал вопрос — закатит ли президент США грандиозный скандал европейским странам. О повестке мероприятия высказался в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.
Лишь бы Трамп не устроил скандал
В минувший вторник приглашенные собрались на неформальный ужин, который стал добавкой к урезанному саммиту, указал эксперт. Сокращение времени проведения, по его словам, было связано с нежеланием провоцировать Трампа.
«Все гадают: устроит Трамп скандал на саммите НАТО или нет? Чтобы не провоцировать Трампа, этот саммит НАТО урезали с трех дней до 3,5 часов. Ну вот ужин добавили. А резолюцию уменьшили с 44 абзацев, до пяти абзацев. И убрали самые антироссийские тезисы и прямой тезис о вступлении Украины в НАТО», — подчеркнул он.
Помимо этого, Марков выделил еще шесть основных пунктов, которые прекрасно описывают событие в Гааге. И первый из них касается России, которую натовцы продолжают определять как врага, к войне с которым альянс должен готовиться как можно сильнее.
«Второе. Украина — по прежнему в планах оккупация Украины, которая называется как курс на вступление Украины в НАТО», — продолжил политолог.
В третьем пункте эксперт подчеркнул, что альянс полностью поддерживает террор на Украине, являясь и соучастником бесчисленных военных преступлений в этой республике.
Отдельное внимание он обратил на задачу НАТО повышать военный бюджет с нынешних 2% от ВВП до 5%.
«На этом саммите они примут такое решение. Однако решение о 5% не будет жестким, так как ряд стран таких как Испания, Италия, под угрозой вето добились, что повышение до 5% зафиксировано как некое добровольное обязательство», — выразил уверенность политолог.
«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет»
Несмотря на то, что украинский вопрос остается на повестке, президенту этой страны участвовать в официальной программе саммита не дали. Все потому, что с ним не захотели сидеть за одним столом другие страны — США, Турция, Словакия и Венгрия.
Интересно
«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась», — заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсетях.
Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО.
Виктор Орбан
Также он признался, что будет не рад увидеть Зеленского на саммите ЕС — он пройдет 26–27 июня в Брюсселе
«В национальных интересах Венгрии не состоять ни в каком интеграционном сообществе с Украиной, ни в НАТО, ни в ЕС», — подчеркнул политик.