Сегодня 14:50 Осенний подсчет цыплят. Почему саммит БРИКС привел в ужас мировую гидру Публицист Белов — о саммите БРИКС: у мировой гидры вырывают ее опасное жало 0 0 0 Фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool / Global Look Press Эксклюзив

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Саммит БРИКС 2024

Стартовавший сегодня в Казани саммит БРИКС, на который, помимо глав государств — участников организации, прибыли еще представители более 30 стран, ожидающих позитивного ответа на свои заявки на вступление, задолго до своего начала вызвал довольно нервную реакцию на Западе.

Американский журналист Клейтон Моррис даже назвал это началом титанической борьбы между НАТО и странами БРИКС. «Время специально выбрано перед выборами в США. Это четкий сигнал Путина и Китая о том, что американскому господству приходит конец», — подчеркнул Моррис. Казалось бы, подобная оценка выглядит крайне странно. В отличие от Североатлантического альянса «Большая десятка», как ее уже называют, — не военный блок, а скорее экономическое объединение влиятельных незападных стран, уставших жить в рамках построенной США и их союзниками мировой колониальной системы.

Но в том-то и дело, что смысл этой системы, долгие годы оберегавшей американскую гегемонию, вовсе не в том, на чьей стороне перевес в военной силе или количестве ядерных боеголовок (спойлер: у нас их больше), — мериться ядерными дубинами Штаты никогда и не планировали, — а в экономическом могуществе и способности невоенными методами навязать другим свою волю. Как раз подобному положению дел и приходит конец.

«Это не просто саммит. Это эквивалент Бреттон-Вудской конференции после Второй мировой войны, которая дала американскому доллару статус резервной валюты во всем мире. Этот саммит БРИКС означает смерть Бреттон-Вудской системы», — убежден американский журналист. По мнению Морриса, страны «десятки», которая, судя по всему, недолго будет ограничиваться лишь десятью членами, прямо сейчас выступают значительным противовесом западной экономической и геополитической гегемонии.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / Global Look Press

Словам американца вторят и эксперты британского издания The Economist. По их мнению, одним из итогов начавшегося саммита БРИКС станет решающий удар по мировой долларовой системе. «Санкционное цунами, обрушившееся на Россию, побудило ряд стран активизировать усилия по отказу от доллара и задуматься о своей зависимости от США. Китай, к примеру, считает это одним из своих самых больших слабых мест. Путин надеется извлечь выгоду из неудовлетворенности долларом на саммите БРИКС. Для него создание новой схемы — неотложный приоритет, а также геополитическая стратегия. На саммите БРИКС в Казани президент России планирует придать блоку вес, предложив лидерам объединения построить новую глобальную финансово-платежную систему, чтобы нанести удар по доминированию Америки в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций», — говорится в публикации.

Выражаясь поэтично, можно сказать: у мировой гидры глобализма вырывают ее самое опасное жало, с помощью которого она могла разрушать экономики других стран.

Отказ государств — членов БРИКС и их партнеров от доллара при взаимных расчетах и создание через какое-то время собственной платежной единицы не просто подрывают американское могущество, а буквально ставят на нем жирный крест Разумеется, на Западе этого страх как боятся…