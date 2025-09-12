«Сами по себе одна большая ошибка». ЕП случайно проголосовал не за ту поправку по Украине
Европарламент принял поправку с критикой стратегии ЕС на Украине
Депутаты Европарламента случайно отдали голоса за поправку с критикой стратегии Евросоюза на Украине и начали искать способы, чтобы отменить решение. Оплошность евродепутатов едко высмеяли французские читатели. Они призвали парламентариев не исправлять ошибку и оставить все как есть.
Проголосовали не за то
По информации газеты Le Figaro, за предложение с критикой проголосовали депутаты Европарламента от правых и левых — Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов. Парламентарии в течение дня изучали ряд текстов, в том числе один о переговорах Украины с ЕС.
К документу приложили ряд дополнений, а также внесенную немецким радикальным левым депутатом поправку, в которой выражалось сожаление по поводу «милитаристской стратегии ЕС на Украине». В тексте Евросоюз обвинялся в «подрыве международного авторитета», еще там был призыв срочно изменить политику в этом вопросе.
Не обратив на это внимания, два лидера фракций случайно проголосовали за предложенную поправку — они подняли руки с выставленным вверх большим пальцем. Позже представители крупнейших партий подтвердили, что ошиблись и хотят переголосовать.
Однако не все парламентарии стали посыпать голову пеплом — некоторые восприняли принятие поправки как победу. Например, итальянское «Движение пяти звезд» опубликовало обращение, в котором поздравило всех с разгромом милитаристской политики Еврокомиссии.
Как отреагировали французы
Многие читатели Le Figaro с воодушевлением восприняли документ.
«В кои-то веки нормальную резолюцию приняли», — написал комментатор, пожелавший остаться анонимным.
Пользователь an.co сравнил Евросоюз с комическим героем из книг французского писателя Альфонса Доде.
«Уровень наших депутатов потрясает. А общая тяга Брюсселя к войне — как у Тартарена из Тараскона: громкие речи при полном отсутствии возможностей», — иронично отметил он.
Еще один комментатор — Martin Fier — увидел в ошибке и попытках откатить решение назад тоталитарный характер объединения.
«Этот парламент нужен только для того, чтобы придать демократическую видимость диктатуре ЕС», — объяснил он.
Пользователь anonyme высказал еще более жесткое мнение.
«Европейский парламент и Европейская комиссия — сами по себе одна большая ошибка», — заключил он.
Некоторые французы напомнили, что европейцам приходится содержать людей, которые даже не могут ознакомиться с документом перед голосованием.
«Феерично. И во сколько нам обходятся эти клоуны?» — задался вопросом Iamaury.
«„Полагая, что текст имеет другой смысл“… Потрясающе: они „полагали“. А читать не обучены?» — добавил farabale.
Пользователь Mmn предположил, что именно из-за таких оплошностей президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не воспринимают ЕС всерьез. Его мнение поддержал комментатор Nanouc8555, который удивился, почему оплошность евродепутатов еще не связали с «российским вмешательством».