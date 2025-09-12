«Сами по себе одна большая ошибка». ЕП случайно проголосовал не за ту поправку по Украине

Депутаты Европарламента случайно отдали голоса за поправку с критикой стратегии Евросоюза на Украине и начали искать способы, чтобы отменить решение. Оплошность евродепутатов едко высмеяли французские читатели. Они призвали парламентариев не исправлять ошибку и оставить все как есть.

Проголосовали не за то

По информации газеты Le Figaro, за предложение с критикой проголосовали депутаты Европарламента от правых и левых — Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов. Парламентарии в течение дня изучали ряд текстов, в том числе один о переговорах Украины с ЕС.

К документу приложили ряд дополнений, а также внесенную немецким радикальным левым депутатом поправку, в которой выражалось сожаление по поводу «милитаристской стратегии ЕС на Украине». В тексте Евросоюз обвинялся в «подрыве международного авторитета», еще там был призыв срочно изменить политику в этом вопросе.

Не обратив на это внимания, два лидера фракций случайно проголосовали за предложенную поправку — они подняли руки с выставленным вверх большим пальцем. Позже представители крупнейших партий подтвердили, что ошиблись и хотят переголосовать.

Однако не все парламентарии стали посыпать голову пеплом — некоторые восприняли принятие поправки как победу. Например, итальянское «Движение пяти звезд» опубликовало обращение, в котором поздравило всех с разгромом милитаристской политики Еврокомиссии.