«Сами по себе одна большая ошибка». ЕП случайно проголосовал не за ту поправку по Украине

Европарламент принял поправку с критикой стратегии ЕС на Украине

Фото: РИА «Новости»

Депутаты Европарламента случайно отдали голоса за поправку с критикой стратегии Евросоюза на Украине и начали искать способы, чтобы отменить решение. Оплошность евродепутатов едко высмеяли французские читатели. Они призвали парламентариев не исправлять ошибку и оставить все как есть.

Проголосовали не за то

По информации газеты Le Figaro, за предложение с критикой проголосовали депутаты Европарламента от правых и левых — Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов. Парламентарии в течение дня изучали ряд текстов, в том числе один о переговорах Украины с ЕС.

К документу приложили ряд дополнений, а также внесенную немецким радикальным левым депутатом поправку, в которой выражалось сожаление по поводу «милитаристской стратегии ЕС на Украине». В тексте Евросоюз обвинялся в «подрыве международного авторитета», еще там был призыв срочно изменить политику в этом вопросе.

Не обратив на это внимания, два лидера фракций случайно проголосовали за предложенную поправку — они подняли руки с выставленным вверх большим пальцем. Позже представители крупнейших партий подтвердили, что ошиблись и хотят переголосовать.

Однако не все парламентарии стали посыпать голову пеплом — некоторые восприняли принятие поправки как победу. Например, итальянское «Движение пяти звезд» опубликовало обращение, в котором поздравило всех с разгромом милитаристской политики Еврокомиссии.

Фото: РИА «Новости»

Как отреагировали французы

Многие читатели Le Figaro с воодушевлением восприняли документ.

«В кои-то веки нормальную резолюцию приняли», — написал комментатор, пожелавший остаться анонимным.

Пользователь an.co сравнил Евросоюз с комическим героем из книг французского писателя Альфонса Доде.

«Уровень наших депутатов потрясает. А общая тяга Брюсселя к войне — как у Тартарена из Тараскона: громкие речи при полном отсутствии возможностей», — иронично отметил он.

Еще один комментатор — Martin Fier — увидел в ошибке и попытках откатить решение назад тоталитарный характер объединения.

«Этот парламент нужен только для того, чтобы придать демократическую видимость диктатуре ЕС», — объяснил он.

Пользователь anonyme высказал еще более жесткое мнение.

«Европейский парламент и Европейская комиссия — сами по себе одна большая ошибка», — заключил он.

Некоторые французы напомнили, что европейцам приходится содержать людей, которые даже не могут ознакомиться с документом перед голосованием.

«Феерично. И во сколько нам обходятся эти клоуны?» — задался вопросом Iamaury.

«„Полагая, что текст имеет другой смысл“… Потрясающе: они „полагали“. А читать не обучены?» — добавил farabale.

Пользователь Mmn предположил, что именно из-за таких оплошностей президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не воспринимают ЕС всерьез. Его мнение поддержал комментатор Nanouc8555, который удивился, почему оплошность евродепутатов еще не связали с «российским вмешательством».

