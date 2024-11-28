«Сахарок на побегушках», или Социальная сеть с пониженной ответственностью

Как говаривал в свое время Верховный правитель России адмирал Колчак, «артистов, кучеров и проституток не трогать — они одинаково нужны любой власти». В наше время к этому не самому престижному списку вполне можно добавить владельцев некоторых социальных сетей, в частности небезызвестного Марка Цукерберга, чья запрещенная в России Meta* с ее Facebook*, Instagram* и WhatsApp давно стала символом манипуляций, массовой истории, подтасовки фактов и верной службы мировому глобализму.

Пожалуй, хуже репутация была только у Twitter до того, как ее купил Илон Макс и переименовал в Х.

Впрочем, насчет верности я немного погорячился. Как любой беспринципный делец (тем, кто хочет ознакомиться с психологическим портретом Цукерберга, настоятельно советую посмотреть фильм «Социальная сеть»), этот американский «сахарок» всегда внимательно держал нос по ветру. Как только стало ясно, что шансов у демократов пропихнуть своего кандидата на пост президента США практически нет, Марк тут же переметнулся в лагерь их противников, начав с публичного покаяния в своих неблаговидных делах.

Еще в конце августа Цукерберг направил на имя председателя юридического комитета палаты представителей США Джима Джордана письмо с признанием в том, что подконтрольные ему медиаплатформы сознательно лгали о так называемом скандале с ноутбуком Хантера Байдена и коррупционных связях сына нынешнего президента США с украинской компанией Burisma. А также занимались жесткой цензурой любого контента, имевшего отношение к пандемии COVID-19, особенно в плане побочных явлений от американских вакцин.