«Сахарок на побегушках», или Социальная сеть с пониженной ответственностью
Публицист Белов: Цукерберг, поехавший к Трампу, не вызывает доверия
Как говаривал в свое время Верховный правитель России адмирал Колчак, «артистов, кучеров и проституток не трогать — они одинаково нужны любой власти». В наше время к этому не самому престижному списку вполне можно добавить владельцев некоторых социальных сетей, в частности небезызвестного Марка Цукерберга, чья запрещенная в России Meta* с ее Facebook*, Instagram* и WhatsApp давно стала символом манипуляций, массовой истории, подтасовки фактов и верной службы мировому глобализму.
Пожалуй, хуже репутация была только у Twitter до того, как ее купил Илон Макс и переименовал в Х.
Впрочем, насчет верности я немного погорячился. Как любой беспринципный делец (тем, кто хочет ознакомиться с психологическим портретом Цукерберга, настоятельно советую посмотреть фильм «Социальная сеть»), этот американский «сахарок» всегда внимательно держал нос по ветру. Как только стало ясно, что шансов у демократов пропихнуть своего кандидата на пост президента США практически нет, Марк тут же переметнулся в лагерь их противников, начав с публичного покаяния в своих неблаговидных делах.
Еще в конце августа Цукерберг направил на имя председателя юридического комитета палаты представителей США Джима Джордана письмо с признанием в том, что подконтрольные ему медиаплатформы сознательно лгали о так называемом скандале с ноутбуком Хантера Байдена и коррупционных связях сына нынешнего президента США с украинской компанией Burisma. А также занимались жесткой цензурой любого контента, имевшего отношение к пандемии COVID-19, особенно в плане побочных явлений от американских вакцин.
Разумеется, все это Цукерберг делал исключительно под давлением американских властей, а сам он белый-пушистый и никогда не стал бы заниматься чем-то подобным по собственной инициативе. Ну, так он, по крайней мере, утверждает.
Верить ему или нет — личное дело каждого. У меня он никакого доверия не вызывает. Скорее, наоборот.
Более того, я испытываю острое чувство брезгливости при каждом публичном выступлении или появлении Марка Цукерберга. Вот как сейчас, когда пришли новости о том, что владелец Meta* ездил на встречу с Трампом в его резиденцию Мар-а-Лаго. Так сказать, засвидетельствовать новому хозяину Белого дома свое почтение.
Тому самому Трампу, которого он нещадно травил в своих соцсетях еще какие-то пару лет тому назад. А чтобы будущий победитель президентской гонки — 2024 ничем не мог на это ответить, «истинный приверженец демократии и свободы слова» забанил его на всех ресурсах. И снял бан лишь в 2023 году.
Теперь же, по словам советника 47-го президента США Стивена Миллера, сказанным им в эфире Fox News, Марк Цукерберг видит в Трампе «агента перемен» и очень хочет стать их неотъемлемой частью.
В общем, все как и говорил Колчак. Хотя артисты, проститутки и извозчики, как по мне, поизбирательнее будут.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.