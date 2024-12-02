Сегодня 18:15 С позиции бессилия. Сможет ли Запад воплотить свои угрозы в жизнь? 0 0 0 Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Минувшие выходные были не то чтобы слишком богаты на события, но кое-что интересное произошло. Во-первых, в Грузии продолжается традиционный «праздник» западной демократии под условным названием «майдан». Протестующие против «произвола» грузинских властей и выступающие за «европейское» будущее республики — правда, ни один из манифестантов, среди которых преобладает экзальтированная молодежь и даже откровенные дети, не в состоянии четко сформулировать образ будущего Грузии в ЕС и вообще в западном мире — продолжили использовать наиболее «мирные» приемы протеста в виде пулемата из петард, лазерных указок (выжигающих радужку, на минуту), камней и пожога административных зданий.

Впрочем, это не помешало главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен жестко осудить официальный Тбилиси за разгон «мирной» демонстрации «онижедетей». В свою очередь, новый «евроборрель», бывшая премьер Эстонии Кая Каллас, уже заявила, что ЕК в ее лице «поддерживает грузинский народ и его выбор европейского будущего», а заодно пригрозила правительству республики введением санкций «на фоне протестов из-за отказа правящей партии от евроинтеграции». Демократичненько, нечего сказать.

Фото: Jay Kogler/Keystone Press Agency / Global Look Press

Во-вторых. Одной лишь поддержкой демократии в Закавказье интересы новой главы евродипломатии не ограничилась. В составе представительной, хоть и немногочисленной делегации Брюсселя Каллас отправилась в Киев, как было сказано, сделать четкое послание: «Европейский союз хочет, чтобы Украина победила. Мы сделаем для этого все возможное». Вместе с ней на Украину поездом прибыли новый глава Евросовета Антониу Кошта, а также новый комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Похоже, они опять будут говорить Зеленскому, что еще чуть-чуть, вот-вот, скоро-скоро — и Украину возьмут-таки в дружную семью европейских народов. Как шутили в одной потрясающей советской комедии, «многие верят».

Фото: Новые главы дипслужбы ЕС и Евросовета Кая Каллас и Антониу Кошта в первый день своей работы в этих должностях поехали в Киев. Ansgar Haase/dpa / Global Look Press

И, в-третьих, еще одно событие, которое привлекло мое внимание, — неофициальное обращение избранного президента США Дональда Трампа к странам БРИКС: «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец. Мы требуем обязательства от этих стран, что они не создадут новую валюту БРИКС и не станут поддерживать другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с идеей продаж замечательной американской экономике». Конец цитаты.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

Громко, ничего не скажешь. Но вот что бросается в глаза во всех этих трех, на первый взгляд, никак не взаимосвязанных событиях. Уверенность каждого из спикеров, что их мнение и, более того, их требования имеют эдакий императивный характер: они сказали, другие выполнили. Беспрекословно и безропотно.

Запад в лице Трампа, членов Еврокомиссии и прочих продолжает действовать с позиции силы: угрожать, диктовать, шантажировать и все такое прочее, как было заведено многие, слишком многие годы.

Вопрос лишь в том, если ли у них эта «сила», или на самом деле они просто грозят своим кулачком уже чисто по инерции?! Мир изменился и продолжает меняться. И если даже маленькая Грузия находит в себе мужество противостоять давлению целого Евросоюза, настаивая на суверенном праве самой решать свою судьбу, то что уж говорить о России, Китае, Индии и их партнерах по БРИКС, которые ясно дали понять, что разговаривать с ними в подобном тоне недопустимо ни для кого. Трамп этого пока не осознал. Ну, ничего, скоро поймёт.