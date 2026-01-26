С днем потери гравитации. Земле предрекли гибель 12 августа — виной всему две черные дыры
Астроном Богачев объяснил, почему теория заговора о 12 августа несостоятельна
Земле пообещали катастрофу после потери гравитации на семь секунд. Все это, согласно новой теории заговора, произойдет уже 12 августа. И пользователи социальных сетей поверили в этот вброс. Начавшаяся с анонимного поста история за несколько дней превратилась в «глобальную угрозу», которую пришлось опровергать представителям НАСА и ученым. В деталях разбирался 360.ru.
Что произойдет 12 августа 2026 года
Разрушение инфраструктуры, экономический коллапс и смерть более 60 миллионов человек ожидают Землю 12 августа 2026 года после потери гравитации на семь секунд. Об этом говорится в сообщениях о теории заговора, которые ссылаются на секретный документ НАСА под названием Project Anchor («Проект „Якорь“»).
Первоисточником вброса стал аккаунт mr_danya_of в Instagram*. Автор сообщения заявил, что американское космическое агентство получило 89 миллионов долларов для решения вопроса, как пережить гравитационную аномалию 12 августа 2026 года в 14:43 по Гринвичу (11:43 по московскому времени).
«НАСА знает об этом. Они готовятся, но не говорят нам почему», — утверждали авторы.
По их словам, отсутствие гравитации приведет к тому, что людей, машины и плохо укрепленные здания поднимет на высоту до 20 метров. После семи секунд притяжение вернется, что приведет к массовому падению всего, что было поднято наверх.
Источником катастрофы, как утверждают авторы теории заговора, станет «пересечение гравитационных волн», возникающее при столкновении черных дыр.
В оригинальном ролике авторы не показывали реальные документы, а использовали видео, созданные нейросетями. Дополнительной виральности вбросу придали конкретная дата, точное время и название проекта, а также формулировка о том, что НАСА «знает и готовится».
Теория получила огромное число сторонников за счет срабатывания алгоритмов социальных сетей, которые подсунули вирусный контент в ленты пользователей, не привыкших проверять информацию.
Как работает конспирология
Любой человек обладает несколькими уровнями мышления: абстрактно-логическим, образным и магическим, когда формируется убеждение в существовании событий, не поддающихся объяснению. Об этом в комментарии 360.ru заявила кандидат психологических наук Наталья Фомичева.
Магическое мышление часто возникает у людей в период стресса, когда критическое осмысление событий и логика уходят на второй план.
«Мы все с 2020 года (начала пандемии — прим. ред.) находимся в клиническом стрессе, поэтому психика начинает поиск ответов в плоскости непознанного», — пояснила эксперт.
Так устроено само мышление человека, когда он ищет простой ответ и не хочет учитывать большое количество факторов и проводить анализ. Поэтому от новых теорий заговора и конспирологии никуда не уйти, предупредила она. Они формировались, распространялись на протяжении всей истории человечества и никуда не денутся.
Почему Земля не может потерять гравитацию
Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН доктор наук Сергей Богачев при этом напоминает, что гравитация является самым изученным явлением. И единственным способом ее утраты может стать только потеря массы. В случае с планетой это невозможно.
«Антигравитацию пока никому изобрести не удалось. В фантастике она существует, но в реальности пока никому не удалось экранировать или снизить хотя бы на миллиардную долю процента гравитацию просто потому, что необходимо куда-то убрать массу», — объяснил ученый в комментарии 360.ru.
Астроном кандидат физико-математических наук Анатолий Глянцев назвал вброс о 12 августа полной чушью, которая абсолютно противоречит законам физики.
Гравитация на поверхности Земли определяется ее массой и радиусом. Такая ситуация невозможна даже чисто теоретически. Гравитация никуда не исчезает.
Анатолий Глянцев
Представитель НАСА в комментарии изданию Snopes ранее также объяснял, что для утраты Землей гравитации необходима потеря массы ядра планеты, всей земной коры, морей и океанов, а также атмосферы.
Он подчеркнул, что даже элементарная физика полностью подтверждает несостоятельность новой конспирологической теории.
Заявление о том, что «гравитационный удар» по Земле вызовет столкновение черных дыр, опровергал и астрофизик Университета Хартфордшира доктор Уильям Алстон. Он пояснил, что возникающие в далеком космосе колебания действительно долетают до Земли, но размер их амплитуды в сотни раз меньше атома, поэтому на планете это никак не сказывается.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.