Сегодня 17:19 С днем потери гравитации. Земле предрекли гибель 12 августа — виной всему две черные дыры Астроном Богачев объяснил, почему теория заговора о 12 августа несостоятельна 0 0 0 Фото: NASA Эксклюзив

Тренды

Мир

Катастрофы

Планета Земля

Ученые

NASA

Космос

Наука

Теории заговора

Земле пообещали катастрофу после потери гравитации на семь секунд. Все это, согласно новой теории заговора, произойдет уже 12 августа. И пользователи социальных сетей поверили в этот вброс. Начавшаяся с анонимного поста история за несколько дней превратилась в «глобальную угрозу», которую пришлось опровергать представителям НАСА и ученым. В деталях разбирался 360.ru.

Что произойдет 12 августа 2026 года

Разрушение инфраструктуры, экономический коллапс и смерть более 60 миллионов человек ожидают Землю 12 августа 2026 года после потери гравитации на семь секунд. Об этом говорится в сообщениях о теории заговора, которые ссылаются на секретный документ НАСА под названием Project Anchor («Проект „Якорь“»). Первоисточником вброса стал аккаунт mr_danya_of в Instagram*. Автор сообщения заявил, что американское космическое агентство получило 89 миллионов долларов для решения вопроса, как пережить гравитационную аномалию 12 августа 2026 года в 14:43 по Гринвичу (11:43 по московскому времени). «НАСА знает об этом. Они готовятся, но не говорят нам почему», — утверждали авторы. По их словам, отсутствие гравитации приведет к тому, что людей, машины и плохо укрепленные здания поднимет на высоту до 20 метров. После семи секунд притяжение вернется, что приведет к массовому падению всего, что было поднято наверх. Источником катастрофы, как утверждают авторы теории заговора, станет «пересечение гравитационных волн», возникающее при столкновении черных дыр.

Фото: NASA

В оригинальном ролике авторы не показывали реальные документы, а использовали видео, созданные нейросетями. Дополнительной виральности вбросу придали конкретная дата, точное время и название проекта, а также формулировка о том, что НАСА «знает и готовится». Теория получила огромное число сторонников за счет срабатывания алгоритмов социальных сетей, которые подсунули вирусный контент в ленты пользователей, не привыкших проверять информацию.

Как работает конспирология

Любой человек обладает несколькими уровнями мышления: абстрактно-логическим, образным и магическим, когда формируется убеждение в существовании событий, не поддающихся объяснению. Об этом в комментарии 360.ru заявила кандидат психологических наук Наталья Фомичева. Магическое мышление часто возникает у людей в период стресса, когда критическое осмысление событий и логика уходят на второй план. «Мы все с 2020 года (начала пандемии — прим. ред.) находимся в клиническом стрессе, поэтому психика начинает поиск ответов в плоскости непознанного», — пояснила эксперт. Так устроено само мышление человека, когда он ищет простой ответ и не хочет учитывать большое количество факторов и проводить анализ. Поэтому от новых теорий заговора и конспирологии никуда не уйти, предупредила она. Они формировались, распространялись на протяжении всей истории человечества и никуда не денутся.

Почему Земля не может потерять гравитацию

Фото: NASA

Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН доктор наук Сергей Богачев при этом напоминает, что гравитация является самым изученным явлением. И единственным способом ее утраты может стать только потеря массы. В случае с планетой это невозможно. «Антигравитацию пока никому изобрести не удалось. В фантастике она существует, но в реальности пока никому не удалось экранировать или снизить хотя бы на миллиардную долю процента гравитацию просто потому, что необходимо куда-то убрать массу», — объяснил ученый в комментарии 360.ru.

Астроном кандидат физико-математических наук Анатолий Глянцев назвал вброс о 12 августа полной чушью, которая абсолютно противоречит законам физики.

Гравитация на поверхности Земли определяется ее массой и радиусом. Такая ситуация невозможна даже чисто теоретически. Гравитация никуда не исчезает. Анатолий Глянцев

Представитель НАСА в комментарии изданию Snopes ранее также объяснял, что для утраты Землей гравитации необходима потеря массы ядра планеты, всей земной коры, морей и океанов, а также атмосферы. Он подчеркнул, что даже элементарная физика полностью подтверждает несостоятельность новой конспирологической теории. Заявление о том, что «гравитационный удар» по Земле вызовет столкновение черных дыр, опровергал и астрофизик Университета Хартфордшира доктор Уильям Алстон. Он пояснил, что возникающие в далеком космосе колебания действительно долетают до Земли, но размер их амплитуды в сотни раз меньше атома, поэтому на планете это никак не сказывается. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.