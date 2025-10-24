Сегодня 23:46 Русских трогать нельзя: почему БДК «Александр Шабалин» вводит немцев в оторопь Политолог Михайлов: БДК «Александр Шабалин» дал понять — русских трогать нельзя 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Российский десантный корабль «Александр Шабалин» заставил немцев нервничать: с 19 октября встал на якоре в районе Любекской бухты в Балтийском море и приковал к себе внимание как морской полиции, так и ВМФ Германии. Что он делает у чужих берегов и есть ли у западных стран повод волноваться — в материале 360.ru.

Где находится «Александр Шабалин» сейчас «Александр Шабалин» бросил якорь недалеко от острова Фемарн, отметило издание Kieler Nachrichten. Для его сопровождения немцы отправили катер Bamberg, а из Киля вызвали вспомогательный корабль Werra. Не осталась в стороне и Дания, выслав патрульное судно своих ВМС в район прибытия БДК. «Мы внимательно наблюдаем за кораблем. Его нахождение там допускается, поскольку он находится за пределами территориальных вод Германии», — подчеркивал представитель федерального полицейского управления Бад-Брамштедта.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

По версии Bild, в Балтийском море российский корабль находится несколько месяцев: якобы недалеко от танкерных маршрутов и территорий, связанных с инцидентами с БПЛА в воздушном пространстве Дании. Журналисты, бывшие на борту Bamberg несколько недель назад, заявили, будто бы встретили «Александра Шабалина» ночью.

В статье допустили, что Россия использует БДК как некий якорь безопасности для своего «теневого флота» и посылает США и ЕС четкий сигнал, чтобы перевозящие нефть танкеры оставили в покое. На присутствие корабля уже жаловались рыбаки и ученые: будто бы он мешает промыслу и научным миссиям.

Фото: Stefan Sauer/dpa / www.globallookpress.com

Характеристики БДК «Александр Шабалин» БДК носит имя дважды Героя Советского Союза, контр-адмирала Александра Осиповича Шабалина, одного из наиболее результативных командиров торпедных катеров в годы Великой Отечественной войны. Корабли проекта 775, ко второй версии которого он относится, разработали в Польше по заказу СССР. Всего на верфи Stocznia Północna построили 28 единиц БДК. Сейчас в боевом составе российского ВМФ 13 таких судов.

Водоизмещение «Александра Шабалина» — почти 4,5 тысячи тонн, грузоподъемность — 450 тонн. Скорость хода — 18 узлов, дальность плавания — шесть тысяч миль.

У БДК проекта 775 большие аппарели на носу и корме для погрузки и выгрузки техники и грузов. Благодаря конструкции горизонтальной погрузки-выгрузки для работы с ними не нужны краны, что критически важно при десантных операциях. Длина корабля — 112,5 метра, ширина — 15. Площадь палубы — около 630 квадратных метров. Штатная численность экипажа — примерно 80 человек. Он способен транспортировать усиленную десантно-штурмовую роту — до 10 средних танков и порядка 300 человек личного состава — или до 20 единиц бронетехники. По данным на начало 2022 года, «Александр Шабалин» оснащен двумя сдвоенным 57-миллиметровыми установками АК-725, двумя пусковыми установками РСЗО «Град» и четырьмя — ПЗРК «Стрела-2».

Фото: Can Merey/dpa / www.globallookpress.com

Зачем БДК встал на якорь в районе Любекской бухты Для немцев — и, скорее всего, не только для них — БДК «Александр Шабалин» стал неким раздражителем и предупреждением о том, что в случае возможных провокаций последует ответ. На это в беседе с 360.ru указал специалист по межнациональным конфликтам , политолог и военный эксперт Евгений Михайлов. «Я бы сказал здесь: „Знай наших“. <…> Угрозы перекрыть доступ российским торговым судам в Балтийском море, участившиеся ранее попытки их досмотра, ареста, видимо, спровоцировали постановку большого десантного корабля „Александр Шабалин“ в боевой режим», — допустил он. Михайлов добавил, что для тех же немцев и стран Прибалтики нейтральные воды уже не являются препятствием, когда они стараются нанести какой-либо ущерб российским судам.

На нервы он действует капитально, дает понять, что русских обижать нельзя, что за наши интересы мы заступимся.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что БДК никому не может мешать или перекрыть путь — он стоит там, где это не запрещено. «Но четкий намек на то, что в случае провокации будет жесткий ответ, уже наверняка получен и воспринят правильно», — заключил он.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

С иронией волнение Запада по поводу российского корабля воспринял член комитета Госдумы по обороне и ветеран спецназа Андрей Колесник. БДК, пояснил он, предназначен для конвоя и в одиночку обычно не действует, а реакция на присутствие «Александра Шабалина» обнажила суть сторонников «партии войны».

«Желание воевать, смелость, решительность этих людей [проявляется] только под серьезной защитой различных европейских конференций. А как только вблизи их берегов замаячил не самый мощный корабль — причем в международных, а не территориальных водах, — они уже наделали полные штаны. Вот и вся их боеготовность», — заметил Колесник. Таким представителям Запада депутат посоветовал лучше заняться поиском точек соприкосновения с Россией, «чтобы не портить себе желудки».