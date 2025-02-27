27 февраля 2025 15:39 Битва при Джорджеску. К чему приведут румынские разборки США и Европы? 0 0 0 Фото: Задержание Кэлина Джорджеску. Cristian Cristel/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Внезапная отмена встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой евродипломатии Каей Каллас, ради чего последняя специально прилетела в Вашингтон, по официальной версии, случилась из-за «проблем с расписанием» первого. В реальности же, как сообщили информированные источники с Белом доме, причиной стала жестко негативная реакция американцев на арест в Румынии кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Его победу в первом туре румынский Конституционный суд под давлением Брюсселя отменил пару месяцев тому назад.

Джорджеску, чья ярко выраженная антиглобалисткая позиция снискала симпатии новой американской администрации, заручился поддержкой США. Его неоднократно упоминал как глава Департамента эффективности госуправления Илон Маск, так и вице-президент Джей Ди Вэнс. Проще говоря, Европа знала, что опальный румынский политик — «друг Трампа», но пошла на беспрецедентный шаг, фактически объявив Штатам холодную войну. Как сообщил румынский канал Stirile Pro TV, Джорджеску, планировавшего вновь выдвинуть свою кандидатуру на новых выборах в мае и продолжавшего лидировать в опросах избирателей, обвинили в «причастности к организации с фашистским характером», а также в «фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании». С похожей мотивировкой — «ввел избирателей в заблуждение о себе рекламой в соцсетях» — Конституционный суд Румынии отменил победу Джорджеску в первом туре выборов.

Фото: Выборы в Румынии. Cristian Cristel/XinHua / www.globallookpress.com

Вот только для того, чтобы упрятать политика за решетку и тем самым гарантировать его неучастие в новой избирательной кампании, этого оказалось мало. В ход пошли инсинуации о связях с ультраправыми, никаких подтверждений которым румынские власти до сих пор не представили. Обращает на себя внимание и способ, которым Джорджеску доставили в Генеральную прокуратуру. В день, когда политик собирался вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны, его машину остановили прямо на дороге, выволокли из салона, поставили лицом к стене и надели наручники. Ни дать ни взять задержали опасного террориста или какого-нибудь наркобарона.

Фото: Румынский политик Кэлин Джорджеску. Cristian Cristel/XinHua / www.globallookpress.com

Демонстративность, с которой провели задержание, не оставляет сомнений в том, что это был нарочитый «привет» европейских глобалистов Белому дому и лично Дональду Трампу. «Они только что арестовали человека, набравшего наибольшее количество голосов на президентских выборах в Румынии. Это настоящий беспредел!» — не сдержал возмущения Илон Маск.

Что все это значит? Как минимум то, что договариваться с Вашингтоном или как-то пытаться подстроиться под новую американскую реальность Брюссель и маячащий за его спиной Лондон явно не собираются. Это во-первых.

Во-вторых, евроглобалисты и дальше будут торпедировать все усилия США прекратить украинский конфликт и даже, весьма вероятно, откроют второй фронт в Молдавии/Приднестровье. Для этого, собственно говоря, им и нужен в Румынии свой человек. До мира еще очень далеко. Все только начинается.