Рубио назвал Россию глобальной силой и пригрозил Зеленскому. Главные заявления главы Госдепа

Госсекретарь США Марко Рубио дал интервью журналистке Кэтрин Херридж. В беседе с ней он рассказал об итогах встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде и запланированной встрече лидеров двух стран. Самые важные заявления главы Госдепа — в материале 360.ru.

По словам дипломата, перспектива встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина зависит от прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Такие встречи не проводятся просто так. Мы должны понимать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать.

«Президент хочет знать, серьезны ли русские в намерении закончить конфликт, и если да, то на каких условиях. Единственный способ выяснить это — вступить в диалог», — подчеркнул Рубио.

Американская сторона ведет с Россией диалог, чтобы понять, готова ли та к переговорам о завершении конфликта

«Контакта не было <…>. Даже в разгар холодной войны, даже в ее худшие дни между США и СССР был контакт», — возмутился он.

Нравится нам это или нет, но Россия — это глобальная сила <…>. У нас должна быть связь с ними. И первый шаг — наше посольство в Москве, которое едва функционирует.

«У нас должна быть возможность вести диалог с государством, которое имеет самый большой запас тактического ядерного оружия и второй крупнейший запас стратегического ядерного оружия», — указал госсекретарь.

Президент Трамп очень недоволен поведением Зеленского, и в ряде случаев — вполне справедливо. Люди забывают, что и у [экс-президента США] Джо Байдена были разногласия с Зеленским — есть публикации о том, как он ругал его по телефону.

По его словам, поведение украинского лидера вызывает раздражение в администрации США.

«Мы обсуждали с ним вопрос минеральных ресурсов, предлагали сотрудничество. Он согласился, сказал, что вынесет его на рассмотрение парламента, а через два дня заявил публично, что отверг эту идею. Это не то, что он говорил нам. <…> „Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть“, — обратил внимание дипломат.

Когда США отменят санкции против России

Высказался Рубио и по поводу санкций в отношении России.

«Даже если бы мы сняли все наши санкции, что, к слову, не обсуждалось, европейцам пришлось бы поступить так же, чтобы это имело смысл», — уточнил он.

Госсекретарь добавил, что вопрос снятия экономических ограничений пока не стоит в повестке.