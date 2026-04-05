Бешеные цены и гной в подарок. Россиянки пожаловались на качество услуг красоты в Италии

В русскоязычном сообществе в Италии часто обсуждают местную индустрию красоты. Но, как оказалось, далеко не в позитивном ключе. Девушек возмущает, что цены на услуги космические, а их качество на таком низком уровне, что можно подхватить какую-нибудь заразу.

Россиянка Лидия рассказала, что в Италии в целом очень сложно найти нормального мастера маникюра. Большинство итальянок вообще не делают маникюр, так что эта услуга — «заоблачный люкс».

В беседе с РИА «Новости» жительницы поделились своими историями о злоключениях в итальянских салонах красоты.

В салоне в центре Рима работали одни китаянки. Запилили все криво, но самое ужасное, что через несколько дней у меня начался панариций (гнойное воспаление — прим. ред.). Пришлось прокалывать гнойный пузырь и отказаться от маникюра навсегда. Дорого и качество ужасное.

В центре итальянской столицы покрытие гель-лаком стоит в среднем 40 евро. Если найти частного мастера, он приедет к вам домой за 30 евро. Но после посещения итальянских салонов россиянки решают делать маникюр только на родине.

Собеседница агентства по имени Карина призналась, что в России она дважды в год делала перманентный макияж бровей и губ. Это обходилось ей в 25 тысяч рублей.

«Решила обновить перманент губ в Италии. Цены бешеные: 700 евро. Но самое обидное, что результата я так и не заметила. За что заплатила деньги, непонятно. В России соотношение цены и качества в 200 раз лучше», — считает она.