Бешеные цены и гной в подарок. Россиянки пожаловались на качество услуг красоты в Италии
В русскоязычном сообществе в Италии часто обсуждают местную индустрию красоты. Но, как оказалось, далеко не в позитивном ключе. Девушек возмущает, что цены на услуги космические, а их качество на таком низком уровне, что можно подхватить какую-нибудь заразу.
«Дорого и качество ужасное»
В беседе с РИА «Новости» жительницы поделились своими историями о злоключениях в итальянских салонах красоты.
Россиянка Лидия рассказала, что в Италии в целом очень сложно найти нормального мастера маникюра. Большинство итальянок вообще не делают маникюр, так что эта услуга — «заоблачный люкс».
В салоне в центре Рима работали одни китаянки. Запилили все криво, но самое ужасное, что через несколько дней у меня начался панариций (гнойное воспаление — прим. ред.). Пришлось прокалывать гнойный пузырь и отказаться от маникюра навсегда. Дорого и качество ужасное.
Лидия
В центре итальянской столицы покрытие гель-лаком стоит в среднем 40 евро. Если найти частного мастера, он приедет к вам домой за 30 евро. Но после посещения итальянских салонов россиянки решают делать маникюр только на родине.
Собеседница агентства по имени Карина призналась, что в России она дважды в год делала перманентный макияж бровей и губ. Это обходилось ей в 25 тысяч рублей.
«Решила обновить перманент губ в Италии. Цены бешеные: 700 евро. Но самое обидное, что результата я так и не заметила. За что заплатила деньги, непонятно. В России соотношение цены и качества в 200 раз лучше», — считает она.
Опасные процедуры
Профессиональная чистка лица, как утверждают россиянки, тоже может не оправдать ожиданий. Жительница Рима Инна вспомнила, как однажды сходила на процедуру. По словам девушки, ей протерли лицо тоником, нанесли очищающую маску и оставили в кабинете на 20 минут. Затем маску смыли и нанесли увлажняющий крем.
На мои вопросы про черные точки мне ответили: «А что мы можем с ними сделать? Ничего! Зато теперь у вас кожа розовая и блестит".
Инна
Педикюр в Тиволи, пригороде Рима, может оказаться болезненной и даже опасной процедурой. Елена пожаловалась, что ей побрили пятки настоящей бритвой. Кутикулу не убрали, сразу начали красить лаком.
В последнее время в Риме стали открываться центры красоты, принадлежащие выходцам из России и стран СНГ. Теперь и сами итальянки с удовольствием посещают именно эти места, записываются на массаж и обращаются к русским стоматологам.