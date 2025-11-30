Русский язык стал обязательным для изучения с четвертого класса в школах Северной Кореи. Такая новость пришла на днях. На самом деле, это весьма обнадеживающая история. Потому что последнее время — после распада Советского Союза — русский язык стремительно терял свои позиции в мире. Как и наша культура, как и наша страна.

Истина заключается в следующем: язык — это в том числе форма программирования. Человека, реальности. Поэтому, изучая язык, культуру, человек соприкасается с определенной системой координат. Это и есть та самая «мягкая сила». Вроде бы азбучная истина, но о ней систематически забывают. Сегодня, говоря о «мягкой силе», как правило, вспоминают США. Однако тут важно помнить, что первыми — или качественно первыми — это стали использовать Советы. Свои идеи они несли через интеллигенцию других стран. Герберт Уэллс, Жан-Поль Сартр, Габриэль Гарсия Маркес были очарованы идеями социализма. Наши же деятели культуры — вроде Святослава Рихтера или Константина Симонова — ездили по миру и декларировали идеи, нужные Москве.

Фото: Китайский писатель Мао Дунь (слева) и писатель Константин Симонов (справа) / РИА «Новости»

Вместе с этим во множестве стран изучали русский язык. Открывались школы, институты. Русистика становилась выгодным делом. Люди шли учить русский язык либо очарованные соответствующими идеями, либо понимая, что это в принципе выгодно. Русисты нужны были в том числе для того, чтобы противодействовать советской мощи. Что из этого вышло? Мы видели крах в 1991 году. Дальше началось падение интереса к русскому языку, русской культуре по всему миру. К сожалению, это было вызвано тем, что Россия утратила былое величие. Ведь интерес к культуре той или иной страны всегда объясняется ее мощью, военной, политической, экономической. Сама культура эту мощь подчеркивает и усиливает. Русисты в мире стали уходить в прошлое.

Фото: Нигерийские студенты Московского авто-дорожного института (ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет) на семинаре по русскому языку, 1965 год / РИА «Новости»

И вот: обязательное изучение русского языка в северокорейских школах. Об этом сообщил сопредседатель межправительственной комиссии России и КНДР Александр Козлов. Казалось бы, мелочь, а приятно. На самом деле, не мелочь, потому что это свидетельство укрепления партнерских, товарищеских отношений. Это надежный партнер, что доказала СВО. Северные корейцы в России — это минимальные риски, это надежность. Выходцы из Таджикистана и Узбекистана создавали россиянам немало проблем в последние годы. Все новостные ленты пестрили соответствующими доказательствами. Более того, эти иностранные специалисты легко получали российское гражданство и создавали свое государство внутри государства. Как итог — угроза национальной безопасности.

Фото: На уроке русского языка в одной из школ в Камбодже, 1967 год / РИА «Новости»

Россия нуждалась в новых людях, в рабочих руках. Так появились северные корейцы. Те же движения идут, например, в сторону Вьетнама. Мы очень долго смотрели не в те стороны: то восхищались Западом, то тащили в страну выходцев из Средней Азии. Однако на этих персонажах свет, что называется, клином не сошелся. Мы должны обратить свой взор — и уже обращаем — в сторону Азии и Африки. Там Россия так же начинает реализовывать большие проекты. Там вновь звучит русская речь.

Мы видели это в Советском Союзе, но тогда Москва допустила серьезную ошибку: разбазаривала деньги на помощь странам третьего мира. И где результат? Нас предали все. Надеюсь, эта ошибка больше не повторится.

Мы должны расходовать средства и силы максимально грамотно и экономно. Делать правильные ставки и двигать русскую речь, русский язык. За этим будущее. И всестороннее партнерство с Северной Кореей это доказывает. Смотреть в правильную сторону, поддерживать правильных людей, продвигать правильные ценности — таков путь.