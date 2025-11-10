Россия возвеличится или весь мир погибнет. Предсказания Оптинских старцев

Daniil Ivanov/Russian Look
Фото: Daniil Ivanov/Russian Look/www.globallookpress.com

Древний мужской монастырь Оптина пустынь стал домом для многих выдающихся православных подвижников, обладавших даром предвидения. Духовные наставники предсказали многие важнейшие события, начиная от революции в Российской империи до противостояния России с Западом. Что они говорили о будущем мира?

Пророчество Смиренного Льва о падении России

Согласно легенде, обитель основал в XIV столетии раскаявшийся разбойник по имени Опта. Она находится под городом Козельском в Калужской области. Первым старцем Оптиной пустыни стал преподобный Лев (Наголкин), прозванный за кротость Смиренным Львом и прославившийся как пророк. Самое известное его предсказание — о «падении России».

Грядет страшное. Бить и бичевать будут христианский народ. Храмы Божии закрывать будут. А на и месте вертепы дьявольские ставить. Мученик на трон взойдет. И прольется кровь невинная.

Преподобный Лев Оптинский

Знатоки истории угадывают в его словах события 1917 года — Февральскую и Октябрьскую революции, гражданскую войну и расстрел царской семьи. Но, как говорил старец, «бесовская власть» долго править не будет.

Россия возвеличится или весь мир погибнет

Преподобный Амвросий Оптинский, которого называли духовником всея Руси, предсказал войну и приход смертельных болезней еще до начала Первой мировой войны и самой массовой пандемии гриппа в истории человечества, прозванной «испанкой». Среди его пророчеств упоминание о некоей болезни, которая «придет с Востока» в Россию и многих погубит. Сразу на ум приходит пандемия COVID-19.

Фото: РИА «Новости»

Говорил преподобный и о том, как Россия ослабеет и потеряет саму себя в «век Андреева креста», но добавлял, что страна переживет это трудное время и станет еще более великой. Но предупреждал, что если этого не случится, то весь мир погибнет.

Битва орла с ястребом

Ученик Амвросия, старец Нектарий Оптинский, предвидел разрушение Российской империи и революцию, а также холодную войну. По его словам, Россия вступит в пору тяжелейших испытаний, когда рассеется безбожная тьма.

Орел расправит крылья. Но суждено ему встретить в небе ястреба, он будет клевать орла. <…> Замирение наступит после небесного боя. Бок о бок полетят они вместе

Старец Нектарий Оптинский

Многие считают, что старец предсказал противостояние России и США.

Бог накажет врагов России

Преподобный Варсонофий Оптинский говорил, что Богородица не раз спасала нашу страну и призывал почитать царя. Только так Россия будет процветать и становиться сильнее.

«Не надо бояться никого — врагам Россию не одолеть, и Господь накажет всех, ненавидящих русский народ», — говорил он.

Фото: РИА «Новости»

Он предупреждал о тяжелых временах. Но страна выстоит и одолеет всех врагов, восстанет как Феникс и будет жить дальше, возродив православие. Русские же будут благодарить Господа за то, что родились русскими.

Небесный шторм

Преподобный Анатолий Оптинский в начале XX века предупреждал, что грядет шторм и русский корабль будет разбит, но не все погибнут. Призывал молиться и каяться, тогда России будет явлено чудо Божие.

«И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль во всей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным», — предрек он.

Оптинские старцы жили на стыке XIX–XX веков. Их предсказания были не точными, но все они говорили, что в России возродится православие, страна соберет все свои силы, восстановится и станет сильнее, чем прежде.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте