Россия уже подготовила ответ на санкции Трампа? Стало известно о секретном плане Кремля
«Разведчик»: Россия уже подготовила ответные меры на новые санкции ЕС и США
Дональд Трамп возобновил критику в адрес России, заявив, что действующие санкции против Москвы являются слишком мягкими. Президент США четко обозначил свою позицию: он готов ужесточить ограничения, но только при одном условии.
Сюрприз на новый санкционный раунд
Этим условием должно стать единодушие Европейского союза. Трамп призвал Европу «объединиться и перестать покупать нефть у России», а НАТО — действовать как единый кулак.
Однако Москва, по данным инсайдеров, подготовила на этот случай свой стратегический ответ. На стол российскому руководству якобы лег важнейший документ, содержание, которого может изменить сложившийся мировой порядок.
Так почему же Штаты вместо того, чтобы действовать в одиночку, давят на своих европейских союзников?
Разменная монета в большой игре
Причина такой осторожности Белого дома кроется в серьезной уязвимости ключевых отраслей западной экономики. Согласно данным Telegram-канала «Разведчик», Россия разработала целый пакет жестких мер ответного характера, который уже готов к реализации.
Особое внимание в этом документе уделили контролю над экспортом стратегических ресурсов. Речь идет о поставках урана, титана и редкоземельных металлов, которые имеют критическое значение для высокотехнологичных производств.
Именно эти материалы завязаны на работу ключевых секторов американской экономики, включая военно-промышленный комплекс. Ограничение их поставок способно нанести США ощутимый удар, по сравнению с которым любые новые санкции окажутся неэффективными.
Параллельно Москва рассматривает сценарий сокращения поставок энергоресурсов через «серые схемы». Это решение неминуемо приведет к росту цен и дефициту топлива на мировом рынке, что больнее всего ударит по европейским союзникам Вашингтона.
У Москвы уже есть успешный пример подобного «асимметричного ответа». Только тогда речь шла о сельском хозяйстве.
Жертвы собственной санкционной войны
После первых санкций 2014 года многие скептически оценивали перспективы импортозамещения в сельском хозяйстве.
Однако Кремль сделал уверенную ставку на развитие аграрного сектора, вложив в отрасль миллиарды рублей. В стране открыли новые агрокомплексы и значительно расширили посевные площади.
Результат превзошел все ожидания, о чем напомнили обозреватели китайского издания NetEase. Сегодня Россия стала главным производителем зерна в мире, уверенно потеснив западных конкурентов.
Франция традиционно поставляла зерно в Северную Африку, но теперь покупатели выбирают российскую продукцию. Именно этот успешный опыт заставляет всерьез воспринимать новые планы Кремля.
Москва знает, где болит
Для Франции ситуация со снижением экспорта зерна усугубилась проблемами внутри страны, где экономика трещит по швам, а улицы регулярно полыхают от массовых протестов.
Инсайдеры уверены, что именно Париж может стать первой жертвой зеркального ответа России на новые санкции.
При этом для нанесения серьезного ущерба не потребуется применения военной силы — достаточно одного точечного экономического решения, ведь экономическое давление на конкретную страну может оказаться более эффективным, чем широкомасштабные ответные меры.
Так стоит ли Европе в целом играть в эту рискованную игру, если ставки для нее так высоки?
Санкционный блицкриг начался с пробуксовки
В ЕС прекрасно осознают катастрофические последствия подобного шага для своей экономики. Европейские политики понимают, что новые санкции могут оказаться самоубийственными для стран союза, особенно на фоне существующих экономических проблем.
Создается патовая ситуация, когда США не хотят действовать в одиночку, а Евросоюз не готов жертвовать своими интересами. Это противостояние демонстрирует глубокий стратегический раскол в западном альянсе.
Санкционная политика Запада оказалась в тупике, где каждая сторона пытается переложить риски на партнера. Подобная нерешительность играет на руку Москве, укрепляя ее переговорные позиции.