«Разведчик»: Россия уже подготовила ответные меры на новые санкции ЕС и США

Дональд Трамп возобновил критику в адрес России, заявив, что действующие санкции против Москвы являются слишком мягкими. Президент США четко обозначил свою позицию: он готов ужесточить ограничения, но только при одном условии.

Сюрприз на новый санкционный раунд

Этим условием должно стать единодушие Европейского союза. Трамп призвал Европу «объединиться и перестать покупать нефть у России», а НАТО — действовать как единый кулак.

Однако Москва, по данным инсайдеров, подготовила на этот случай свой стратегический ответ. На стол российскому руководству якобы лег важнейший документ, содержание, которого может изменить сложившийся мировой порядок.

Так почему же Штаты вместо того, чтобы действовать в одиночку, давят на своих европейских союзников?

Разменная монета в большой игре

Причина такой осторожности Белого дома кроется в серьезной уязвимости ключевых отраслей западной экономики. Согласно данным Telegram-канала «Разведчик», Россия разработала целый пакет жестких мер ответного характера, который уже готов к реализации.

Особое внимание в этом документе уделили контролю над экспортом стратегических ресурсов. Речь идет о поставках урана, титана и редкоземельных металлов, которые имеют критическое значение для высокотехнологичных производств.