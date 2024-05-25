Россия напомнила о переговорах в Стамбуле. Но Украину тянут на дно США
Политолог Сенкевич: форум в Женеве не заменит Украине переговоров с Россией
Власти США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов. По странному или случайному совпадению это совпало с заявлением президента России Владимира Путина о готовности вернуться к переговорам в стамбульском формате, но с учетом новых реалий. В беседе с ведущей 360.ru Ксенией Жеребцовой политолог Сергей Станкевич объяснил, насколько велико влияние военной помощи США на ситуацию, а также оценил шансы украинского президента Владимира Зеленского на успех форума в Швейцарии.
Некритичный сигнал
Далее — его прямая речь.
Неприятное совпадение, что США объявляют о новом транше военной помощи Украине, причем не деньгами, а поставками вооружений, судя по сумме артиллерийскими боеприпасами и дополнениями к ним. Но это делается как раз в тот момент, когда Россия совершенно недвусмысленно напоминает о готовности к переговорам, причем без предварительных условий.
Более того, упоминался еще и стамбульский формат. То есть ситуация, которая была весной 2022 года, когда почти дошли до договоренности, был парафирован договор, но он был сорван украинской стороной. И как утверждают некоторые политики, инициатором срыва было руководство Британии.
Россия готова вернуться к переговорам именно в стамбульском формате с того момента, где переговоры были прерваны, довести до результата. Единственное, что нельзя открутить назад, конечно, историческое время. И поэтому сейчас придется учесть все те изменения, которые произошли на поле боя за это время.
Сергей Станкевич
политолог
Основываясь на этих фундаментальных фактах, нужно продолжить движение к мирному дипломатическому урегулированию. Тем не менее, союзники Киева объявляют о продолжении военных поставок. Это плохой сигнал, но полностью дорогу к мирному урегулированию он не закрывает.
Шансы на Швейцарию
Предполагаю следующее: 15 и 16 июня состоится так называемый «саммит мира». Представители многих стран, в том числе на уровне глав государств и правительств приедут в Швейцарию, чтобы рассмотреть мирный план Зеленского. Россия туда не приглашена.
Надо сказать, что утопичность и абсолютная тупиковость этого плана в ранней его версии была очевидна всем, поэтому Зеленский буквально перед этим самым саммитом начал корректировать и редактировать свои предложения, оставляя некоторые безусловные вещи.
Кто будет против радиационной безопасности, экологической безопасности, энергетики? Еще продовольствие там упомянуто. Поэтому он оставляет только некоторые очевидные вещи и убирает то, что заведомо неприемлемо.
Сергей Станкевич
Политолог
Может быть, вот в такой новой упаковке эти предложения вызовут какую-то поддержку. Не исключено, что так и произойдет. Но никакой саммит в Швейцарии, сколько бы народу там не собралось, не заменит переговоров между двумя сторонами, участвующими в вооруженном конфликте.