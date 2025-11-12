Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Еще накануне визита президента республики в Москву Кремль отмечал: «Казахстан — особый, привилегированный партнер России, очень важное государство».

Сам Токаев в традиционном в таких случаях интервью российским СМИ тоже подчеркивал решающее влияние, которое на многие фундаментальные процессы в Евразии оказывают «образцовые» отношения Казахстана и России.

«Документ [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве], безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», — заявил президент Казахстана, не забыв упомянуть, что товарооборот между странами приближается к 30 миллиардам долларов, а количество совместных проектов с инвестициями свыше 50 миллиардов долларов составляет 170.

В этой связи хотелось бы сказать, что до недавних пор руководство Казахстана в международной политике придерживалось пресловутой многовекторности, пытаясь лавировать между интересами крупных геополитических игроков: Запада в лице Соединенных Штатов и Европы, а также России и Китая, которые чем дальше, тем больше выступают с единых, во многом антизападных, позиций.