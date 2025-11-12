Многовекторность — удел слабых. Россия и Казахстан переходят к стратегическому партнерству
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Еще накануне визита президента республики в Москву Кремль отмечал: «Казахстан — особый, привилегированный партнер России, очень важное государство».
Сам Токаев в традиционном в таких случаях интервью российским СМИ тоже подчеркивал решающее влияние, которое на многие фундаментальные процессы в Евразии оказывают «образцовые» отношения Казахстана и России.
«Документ [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве], безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», — заявил президент Казахстана, не забыв упомянуть, что товарооборот между странами приближается к 30 миллиардам долларов, а количество совместных проектов с инвестициями свыше 50 миллиардов долларов составляет 170.
В этой связи хотелось бы сказать, что до недавних пор руководство Казахстана в международной политике придерживалось пресловутой многовекторности, пытаясь лавировать между интересами крупных геополитических игроков: Запада в лице Соединенных Штатов и Европы, а также России и Китая, которые чем дальше, тем больше выступают с единых, во многом антизападных, позиций.
Впрочем, это не их выбор и не их вина. Москва и Пекин всегда подчеркивали открытость к конструктивному диалогу с учетом интересов всех сторон. Но Запад предпочел пойти по пути конфронтации, что и вылилось в том числе в начало СВО. Так что оставаться между двух огней в ситуации, когда это становится все сложнее, — выбор скорее слабого и нерешительного лидера. А Токаев точно не такой.
Похоже, Казахстан, наконец, сделал этот выбор — важнейший, я бы сказал.
Но напомним, что отдельные «рецидивы многовекторности», выраженные в панегирике, произнесенном казахским лидером в адрес Дональда Трампа на приеме в Вашингтоне, пока остаются.
«Вы — великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю. Поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам. Я убежден, что ваша мудрая и смелая политика нуждается в решительной поддержке во всем мире. Под вашим руководством Америка вступает в новый золотой век», — говорил на прошлой неделе Токаев.
Россия со своей стороны отнеслась с пониманием. Нынешний хозяин Белого дома так обожает неприкрытую лесть.
«Очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить», — заметил Дмитрий Песков, добавив, что не видит в подобном приветствии «ничего странного».
Будем надеяться, что успешному развитию стратегических союзнических отношений Москвы и Астаны это не помешает.