Реваншизм бывших союзников Гитлера возможен: мы стеснялись на весь мир назвать их зверями

В эти праздничные дни тихо прошла премьера фильма об устроенном немцами детском лагере смерти под Ленинградом. Почему советское и затем российское государство предпочло не говорить в первую очередь о зверствах нацистов? Кто знает, решился бы кто-нибудь жать сегодня руку Германии, Италии, Румынии, Эстонии с Латвией, если бы мы напоминали об их бесчеловечных преступлениях так же громко, как это делают евреи? Если бы Германия ассоциировалась сегодня не с прогрессом и просвещением, а с порезанными на ремни детьми, никакое оружие от нее никто никогда не взял бы.

В прямом смысле пили кровь Вчера в России стартовала премьера фильма «Группа крови» о детском лагере в Вырице. Это под тогдашним Ленинградом. Лагерь, где немцы забирали детскую кровь на нужды офицеров вермахта. Да, вот так просто: свозили отовсюду детей, кого-то выманивали у матерей посулами хорошего питания. Кормили детей недолго. Пока они нарабатывали кровь, их гоняли в лес за ягодами. Это одних. Других гоняли вдоль железнодорожных путей. Туда-сюда, туда-сюда. В Вырице был санаторий для раненых немецких офицеров. Чтобы офицеров не бомбили, вперед выставляли детей.

Фото: Фрагмент мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области / РИА «Новости»

Разведка видела ленинградских детей и не бомбила. Чтобы офицеры быстрее поправлялись, детей гоняли в леса за ягодами. В сезон черники с клюквой немцы очень хотели ягод, но в ленинградских лесах медведи, волки, а главное — партизаны. Придумали гнать за ягодами детей: через них партизаны во немцев не стреляли. Дети, кстати, в основном свои же были: в партизаны шли местные мужики. Жен их часто вешали за это, а детей… ну, например, пускали на кровь. Чтобы немецкие офицеры в санатории совсем быстро восстанавливались. Хорошее кино? Полезное? Но скажите мне, почему же его сняли спустя 81 год после освобождения лагеря? Я прожила недалеко от Вырицы восемь лет, сейчас у нас там дача. Писала в 2010-х об этом лагере в нескольких колонках и блоге — была одна и та же реакция: люди изумлялись. Не знали! Десятилетиями какие-то никому не нужные историки сохраняли память о лагере. Писали о нем очень редко — и только в маленьких пыльных изданиях.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Сняли фильм — наконец! И то как-то тихо прошло. Я о фильме узнала от подписчиков: кто-то сходил в Дом кино на предпоказ, кто-то увидел на сайте афишу. Анонсировали премьеру в том же петербургском Доме кино так, что я — возможно, самый читаемый сейчас журналист из Петербурга, к тому же писавший о Вырице и живший рядом, — не то что не была приглашена на показ, но даже не слышала о нем. Хотя очевидно, что это сфера моего журналистского интереса, и я слежу за ней.

Мне кажется, у нас проблема. Первая и главная — русские вообще стесняются говорить о своих трагедиях. Все 80 лет стеснялись. Был культ Победы, но не было культа слез. Даже будто стеснялись, что так с нами вышло.

Если бы мы говорили о своей трагедии так много и честно, как говорят евреи, символом бесчеловечности стали бы, возможно, не Аушвиц и Дахау, а блокадный Ленинград и лагерь в Вырице. Партизаны бы стали. Стертый с лица земли огромный регион на стыке современных Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Или Мясной бор. И блокада Ленинграда, а не Герника вошла бы в историю как апофеоз человеческих страданий.

Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

С опозданием в 80 лет Когда снимали «Праведника» — о том, что один военный выводил от немцев толпу преимущественно здоровых крепких людей, — мы за год знали о съемках, а все экраны рекламировали фильм. Кино про обескровленных детей из-под Ленинграда, которых, перед тем как слить у них кровь, водили до изнеможения под прицелом бомбардировщиков? Нет, это мы рекламировать не будем.

Когда я переехала в 2014 году на берег реки Оредеж, то даже не подозревала, сколь ужасающей была здесь оккупация. Что-то мы знаем про Белоруссию, про оккупацию Украины. Про евреев, конечно. А у нас каждые несколько километров — полностью выжженная деревня. Свой лагерь смерти в Васильковичах, куда свозили коммунистов, цыган, партизан и их семьи. Люди принимали там нечеловеческие муки. В поселке Торковичи Ленобласти лишь пару лет назад открыли мемориал школьницам-партизанкам, которые помогали подполью. Младшей было 15. Старшая — пионервожатая. Молодогвардейцы продержались три месяца, торковические девочки — полтора года. Перед смертью подверглись жесточайшим пыткам. Содержались в политической тюрьме в Доме культуры поселка Оредеж. Расстреляны на мызе Васильковичи.

Фото: РИА «Новости»

Информацию о них начали собирать в конце 60-х, написали — еще позже. К тому времени ни клуба уже не осталось, ни места расстрелов в Васильковичах. Я была и в Оредеже, и в Васильковичах: ничего там нет. Население Ленинградской области во время оккупации было уничтожено на 62%. И в каждой почти деревне такие истории. Но у нас была одна книжка, про «Молодую гвардию», было кино — зачем еще, правда же? Про Новгородчину и говорить нечего: при освобождении Великого Новгорода красноармейцы застали в городе 30 живых человек, включая монахов, — остальные были убиты или угнаны на работы.

Фото: Новгородско-Лужская наступательная операция (14 января -15 февраля 1944 года) советских войск Волховского фронта против части сил 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград / РИА «Новости»

Современный Новгород — это небольшой процент перебравшихся в город крестьян из окрестных деревень, освобожденные в лагерях и на принудительных работах новгородцы, а в основном — советские переселенцы, приехавшие отстраивать послевоенный Новгород. Почти полная утрата населения. Утрата нашей древнейшей истории.

Почему нам не перемежать парады, к примеру, громкими рассказами на весь мир о злодеяниях немцев? Почему на самих парадах мы только песни пели и поздравляли друг друга, а не несли портреты изувеченных?

В Великом Новгороде прошел в 1947 году трибунал над пойманными нацистскими преступниками. Судили Курта Херцога, генерала артиллерии. Почему бы нам не ходить на парадах с его портретом и подписью: разрушил Петергоф, Новгород, руководил уничтожением минимум 80 тысяч мирных жителей. Я в Новгороде дом купила и выяснила, что там в войну немцы стояли. Жандармерия. И Херцог часто в доме бывал. Я начала изучать их злодеяния и узнала, что эти люди сожгли и расстреляли десятки тысяч мирных жителей в нашем регионе. Описаны нечеловеческие муки, которые для людей придумали особи явно с нечеловеческой природой.

Уголовные дела о массовых убийствах в Новгородской области начали действительно расследоваться только, кажется, в конце 2010-х! Геноцидом уничтожение жителей Гатчинского района, где Вырица, признали впервые, кажется, лишь в 2022 году — есть решение суда. И это один район. А рядом Лужский. И Батецкий район Новгородской области. Там стоят знаки — «Край партизанской славы». В Луге еще кто-то остался за счет петербургских дачников, а вокруг Батецкого — пустота. От партизан тех, их семей следа не осталось. Уголовное дело об уничтожении населения этих мест завели в 2019 году!

Забыли людоедов назвать людоедами Почему мы все это не показывали на весь мир раньше и не кричали: «Это сделали немцы! Помните всегда!» Начали с ними раскланиваться, руки им жать. «Газ в обмен на трубы» — эту сделку СССР подписал с Западной Германией спустя 25 лет после победы в войне. Все еще живы были.

Людям особенно и не говорили, что их слезы прощены, что надо с немцами торговать. Такое ощущение, что даже старались не вспоминать прошлое, чтобы не обидеть «наших дорогих партнеров».

Всем все забыли. В той же Вырице в основном не немцы зверствовали, а испанцы с румынами. Если набрать в поисковике «кто оккупировал Вырицу», приходится пролистать пару страниц пустых статей, прежде чем доберешься до тех, где сказано про нацсостав оккупантов.

Фото: РИА «Новости»

Мы сегодня недоумеваем над поведением Румынии. Удивляемся, что Италия спонсирует Украину. Испания тоже лезет. Кто виноват в том, что сегодня все эти страны ассоциируются в глазах мирового сообщества с прогрессом и просвещением, а не с обескровленными детьми Вырицы? Почему эстонцы и латыши считаются просвещенными европейцами? По чьей вине даже самый темный житель какого-нибудь Гондураса не знает, что они у нас крестьян на ремни резали только потому, что Гитлер обещал им Псков с Новгородом?

У генерала Херцога, который уничтожал новгородцев с псковичами, в тайлькомандах (это карательные отряды военно-полевой немецкой жандармерии) служили в основном эстонцы, латыши и украинцы. Почему мы об этом не кричали на весь мир?

Реваншисты в кровавых манишках Сейчас говорят о возрождении немецкого реваншизма. Только что прочитала очередную статью: немцы через Украину мечтают взять у России реванш. Не поверить трудно: немцы активно давали Украине советы по поводу ударов по Красной площади 9 Мая, немецкие политики открыто рассуждали о таких ударах в своих СМИ. Представьте, если бы мы показывали их злодеяния, если бы у нас о том, что они натворили, были, как у евреев, созданы музеи, научные институты, если бы все имена жертв вырицкого лагеря были названы? Если бы имена детей, которых уничтожали немцы, стоявшие на моем гектаре, тоже были известны? Если бы все в мире знали, что немцы не только в печах сжигали людей, но и ставили население целых деревень на лед замерзшего озера и ради экономии патронов стреляли по льду из танка, чтобы люди ушли под лед и сам остались?

Фото: Участники межрегиональной поисковой экспедиции "Волховский фронт. Гайтолово" ухаживают за воинскими захоронениями погибших в Великой Отечественной войне в Ленинградской области / РИА «Новости»

Если бы от Бразилии до Японии у всех от зубов, что называется, отскакивало, как немцы рубили русских детей литовками, выстроив в ряд… Если бы само число жертв — 28 миллионов человек — весь мир запомнил, неужели сейчас были бы желающие вести с немцами какие-то общие дела, играть в общие игры? С антисемитами ведь не принято дружить. На слезах холокоста Израиль уже выстроил кровожадное и абсолютно не уважающее международное право государство. А сколько евреев погибло? Максимум шесть миллионов.

Если бы мы не дали забыть, что у нас погибли 28 миллионов, точно не было бы сейчас войны, не было бы немецкого милитаризма. И никакие румыны, никакие итальянцы никуда бы не лезли. Потому что когда манишка в крови и нутро зверя, но поверх — фрак с элегантной бабочкой, то руки таким пожимать можно. А если они впечатались в память всего мира как люди, что при матерях вешали их детей за кишки, то какие могут быть рукопожатия? Какой бизнес?

И к сотрудничеству Украины с Германией, Румынией, Италией было бы сейчас совсем другое отношение. Если бы во всем мире немцы ассоциировались с бесчеловечными зверствами, какие они творили на Украине, а западенцы — с их пособниками, любые сегодняшние попытки Украины объединиться с Германией вызывали бы в остальном мире приступ омерзения. Мы сами виноваты, что забыли свои слезы. Теперь по новой плачем.