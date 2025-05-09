Реваншизм бывших союзников Гитлера возможен: мы стеснялись на весь мир назвать их зверями
В эти праздничные дни тихо прошла премьера фильма об устроенном немцами детском лагере смерти под Ленинградом. Почему советское и затем российское государство предпочло не говорить в первую очередь о зверствах нацистов? Кто знает, решился бы кто-нибудь жать сегодня руку Германии, Италии, Румынии, Эстонии с Латвией, если бы мы напоминали об их бесчеловечных преступлениях так же громко, как это делают евреи? Если бы Германия ассоциировалась сегодня не с прогрессом и просвещением, а с порезанными на ремни детьми, никакое оружие от нее никто никогда не взял бы.
В прямом смысле пили кровь
Вчера в России стартовала премьера фильма «Группа крови» о детском лагере в Вырице. Это под тогдашним Ленинградом.
Лагерь, где немцы забирали детскую кровь на нужды офицеров вермахта. Да, вот так просто: свозили отовсюду детей, кого-то выманивали у матерей посулами хорошего питания.
Кормили детей недолго. Пока они нарабатывали кровь, их гоняли в лес за ягодами. Это одних. Других гоняли вдоль железнодорожных путей. Туда-сюда, туда-сюда.
В Вырице был санаторий для раненых немецких офицеров. Чтобы офицеров не бомбили, вперед выставляли детей.
Разведка видела ленинградских детей и не бомбила. Чтобы офицеры быстрее поправлялись, детей гоняли в леса за ягодами. В сезон черники с клюквой немцы очень хотели ягод, но в ленинградских лесах медведи, волки, а главное — партизаны.
Придумали гнать за ягодами детей: через них партизаны во немцев не стреляли. Дети, кстати, в основном свои же были: в партизаны шли местные мужики. Жен их часто вешали за это, а детей… ну, например, пускали на кровь. Чтобы немецкие офицеры в санатории совсем быстро восстанавливались.
Хорошее кино? Полезное?
Но скажите мне, почему же его сняли спустя 81 год после освобождения лагеря? Я прожила недалеко от Вырицы восемь лет, сейчас у нас там дача. Писала в 2010-х об этом лагере в нескольких колонках и блоге — была одна и та же реакция: люди изумлялись. Не знали!
Десятилетиями какие-то никому не нужные историки сохраняли память о лагере. Писали о нем очень редко — и только в маленьких пыльных изданиях.
Сняли фильм — наконец! И то как-то тихо прошло. Я о фильме узнала от подписчиков: кто-то сходил в Дом кино на предпоказ, кто-то увидел на сайте афишу.
Анонсировали премьеру в том же петербургском Доме кино так, что я — возможно, самый читаемый сейчас журналист из Петербурга, к тому же писавший о Вырице и живший рядом, — не то что не была приглашена на показ, но даже не слышала о нем. Хотя очевидно, что это сфера моего журналистского интереса, и я слежу за ней.
Мне кажется, у нас проблема. Первая и главная — русские вообще стесняются говорить о своих трагедиях. Все 80 лет стеснялись. Был культ Победы, но не было культа слез. Даже будто стеснялись, что так с нами вышло.
Если бы мы говорили о своей трагедии так много и честно, как говорят евреи, символом бесчеловечности стали бы, возможно, не Аушвиц и Дахау, а блокадный Ленинград и лагерь в Вырице. Партизаны бы стали.
Стертый с лица земли огромный регион на стыке современных Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Или Мясной бор.
И блокада Ленинграда, а не Герника вошла бы в историю как апофеоз человеческих страданий.
С опозданием в 80 лет
Когда снимали «Праведника» — о том, что один военный выводил от немцев толпу преимущественно здоровых крепких людей, — мы за год знали о съемках, а все экраны рекламировали фильм. Кино про обескровленных детей из-под Ленинграда, которых, перед тем как слить у них кровь, водили до изнеможения под прицелом бомбардировщиков? Нет, это мы рекламировать не будем.
Когда я переехала в 2014 году на берег реки Оредеж, то даже не подозревала, сколь ужасающей была здесь оккупация. Что-то мы знаем про Белоруссию, про оккупацию Украины. Про евреев, конечно. А у нас каждые несколько километров — полностью выжженная деревня.
Свой лагерь смерти в Васильковичах, куда свозили коммунистов, цыган, партизан и их семьи. Люди принимали там нечеловеческие муки.
В поселке Торковичи Ленобласти лишь пару лет назад открыли мемориал школьницам-партизанкам, которые помогали подполью. Младшей было 15. Старшая — пионервожатая.
Молодогвардейцы продержались три месяца, торковические девочки — полтора года. Перед смертью подверглись жесточайшим пыткам. Содержались в политической тюрьме в Доме культуры поселка Оредеж. Расстреляны на мызе Васильковичи.
Информацию о них начали собирать в конце 60-х, написали — еще позже. К тому времени ни клуба уже не осталось, ни места расстрелов в Васильковичах. Я была и в Оредеже, и в Васильковичах: ничего там нет.
Население Ленинградской области во время оккупации было уничтожено на 62%. И в каждой почти деревне такие истории. Но у нас была одна книжка, про «Молодую гвардию», было кино — зачем еще, правда же?
Про Новгородчину и говорить нечего: при освобождении Великого Новгорода красноармейцы застали в городе 30 живых человек, включая монахов, — остальные были убиты или угнаны на работы.
Современный Новгород — это небольшой процент перебравшихся в город крестьян из окрестных деревень, освобожденные в лагерях и на принудительных работах новгородцы, а в основном — советские переселенцы, приехавшие отстраивать послевоенный Новгород.
Почти полная утрата населения. Утрата нашей древнейшей истории.
Почему нам не перемежать парады, к примеру, громкими рассказами на весь мир о злодеяниях немцев? Почему на самих парадах мы только песни пели и поздравляли друг друга, а не несли портреты изувеченных?
В Великом Новгороде прошел в 1947 году трибунал над пойманными нацистскими преступниками. Судили Курта Херцога, генерала артиллерии.
Почему бы нам не ходить на парадах с его портретом и подписью: разрушил Петергоф, Новгород, руководил уничтожением минимум 80 тысяч мирных жителей.
Я в Новгороде дом купила и выяснила, что там в войну немцы стояли. Жандармерия. И Херцог часто в доме бывал. Я начала изучать их злодеяния и узнала, что эти люди сожгли и расстреляли десятки тысяч мирных жителей в нашем регионе. Описаны нечеловеческие муки, которые для людей придумали особи явно с нечеловеческой природой.
Уголовные дела о массовых убийствах в Новгородской области начали действительно расследоваться только, кажется, в конце 2010-х! Геноцидом уничтожение жителей Гатчинского района, где Вырица, признали впервые, кажется, лишь в 2022 году — есть решение суда.
И это один район. А рядом Лужский. И Батецкий район Новгородской области. Там стоят знаки — «Край партизанской славы». В Луге еще кто-то остался за счет петербургских дачников, а вокруг Батецкого — пустота. От партизан тех, их семей следа не осталось. Уголовное дело об уничтожении населения этих мест завели в 2019 году!
Забыли людоедов назвать людоедами
Почему мы все это не показывали на весь мир раньше и не кричали: «Это сделали немцы! Помните всегда!»
Начали с ними раскланиваться, руки им жать. «Газ в обмен на трубы» — эту сделку СССР подписал с Западной Германией спустя 25 лет после победы в войне. Все еще живы были.
Людям особенно и не говорили, что их слезы прощены, что надо с немцами торговать. Такое ощущение, что даже старались не вспоминать прошлое, чтобы не обидеть «наших дорогих партнеров».
Всем все забыли. В той же Вырице в основном не немцы зверствовали, а испанцы с румынами.
Если набрать в поисковике «кто оккупировал Вырицу», приходится пролистать пару страниц пустых статей, прежде чем доберешься до тех, где сказано про нацсостав оккупантов.
Мы сегодня недоумеваем над поведением Румынии. Удивляемся, что Италия спонсирует Украину. Испания тоже лезет.
Кто виноват в том, что сегодня все эти страны ассоциируются в глазах мирового сообщества с прогрессом и просвещением, а не с обескровленными детьми Вырицы? Почему эстонцы и латыши считаются просвещенными европейцами?
По чьей вине даже самый темный житель какого-нибудь Гондураса не знает, что они у нас крестьян на ремни резали только потому, что Гитлер обещал им Псков с Новгородом?
У генерала Херцога, который уничтожал новгородцев с псковичами, в тайлькомандах (это карательные отряды военно-полевой немецкой жандармерии) служили в основном эстонцы, латыши и украинцы. Почему мы об этом не кричали на весь мир?
Реваншисты в кровавых манишках
Сейчас говорят о возрождении немецкого реваншизма. Только что прочитала очередную статью: немцы через Украину мечтают взять у России реванш. Не поверить трудно: немцы активно давали Украине советы по поводу ударов по Красной площади 9 Мая, немецкие политики открыто рассуждали о таких ударах в своих СМИ.
Представьте, если бы мы показывали их злодеяния, если бы у нас о том, что они натворили, были, как у евреев, созданы музеи, научные институты, если бы все имена жертв вырицкого лагеря были названы? Если бы имена детей, которых уничтожали немцы, стоявшие на моем гектаре, тоже были известны?
Если бы все в мире знали, что немцы не только в печах сжигали людей, но и ставили население целых деревень на лед замерзшего озера и ради экономии патронов стреляли по льду из танка, чтобы люди ушли под лед и сам остались?
Если бы от Бразилии до Японии у всех от зубов, что называется, отскакивало, как немцы рубили русских детей литовками, выстроив в ряд…
Если бы само число жертв — 28 миллионов человек — весь мир запомнил, неужели сейчас были бы желающие вести с немцами какие-то общие дела, играть в общие игры? С антисемитами ведь не принято дружить.
На слезах холокоста Израиль уже выстроил кровожадное и абсолютно не уважающее международное право государство. А сколько евреев погибло? Максимум шесть миллионов.
Если бы мы не дали забыть, что у нас погибли 28 миллионов, точно не было бы сейчас войны, не было бы немецкого милитаризма. И никакие румыны, никакие итальянцы никуда бы не лезли. Потому что когда манишка в крови и нутро зверя, но поверх — фрак с элегантной бабочкой, то руки таким пожимать можно. А если они впечатались в память всего мира как люди, что при матерях вешали их детей за кишки, то какие могут быть рукопожатия? Какой бизнес?
И к сотрудничеству Украины с Германией, Румынией, Италией было бы сейчас совсем другое отношение. Если бы во всем мире немцы ассоциировались с бесчеловечными зверствами, какие они творили на Украине, а западенцы — с их пособниками, любые сегодняшние попытки Украины объединиться с Германией вызывали бы в остальном мире приступ омерзения.
Мы сами виноваты, что забыли свои слезы. Теперь по новой плачем.