Ресурсы главной роли не играют. Володин — об итогах встречи Трампа и Зеленского
Володин после переговоров Зеленского и Трампа назвал главное преимущество России
После встречи украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме можно сделать несколько выводов. Об этом в Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ресурсы — важная, но не основная тема
Он отметил, что отказ украинской стороны от сделки с США по редкоземельным металлам стал значимым, но не определяющим событием.
«Ресурсы, которыми обладают страны, — тема важная», — подчеркнул Володин.
По его словам, природные запасы металлов, нефти и газа действительно можно считать преимуществом государства, но не они играют главную роли в политике.
Если посмотреть историю разных государств, в том числе нашего, вывод можно сделать однозначный: не это главное. Царская Россия обладала всеми этими ресурсами, но в 1917 году ее не стало.
Вячеслав Володин
спикер Госдумы
Пример СССР и преимущества России
В качестве примера он также привел распад СССР в 1991 году. По словам Володина, у России в то время были ресурсы, но, несмотря на это, в стране возникла тяжелая ситуация.
«Вновь повторю то, что говорил ранее, более 10 лет назад: преимущество России сегодня по сравнению с другими странами — это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны — президент Путин», — объяснил спикер Госдумы.
Володин добавил, что именно сейчас большое значение для страны имеет консолидация граждан и политических сил вокруг лидера. Благодаря такой опоре глава государства может обеспечить безопасность страны и отстоять ее интересы на международной арене.
Он добавил, что Путин сумел в начале 2000-х годов остановить конфликта на Кавказе, а также объединить страну и создать эффективную систему.
«Которая демонстрирует развитие в ситуации, когда нам объявлено более 22 тысяч санкций. Наша страна за последнее время преодолевает многие испытания. Роль президента в этом огромная», — рассказал Володин.
Лидеры государств ЕС ведут себя неадекватно
Спикер Госдумы раскритиковал высказывания европейских лидеров в отношении встречи Зеленского и Трампа в Белом доме. По его мнению, главы Франции, Испании, Польши и других стран Евросоюза не чувствуют ответственности перед своими гражданами, а потому поддерживают не Трампа, а Зеленского.
«Их поведение неадекватно. Это временщики, создающие большие проблемы в первую очередь своим народам и странам. Считающие жителей Украины не более чем расходным материалом», — рассказал председатель ГД.
В отличие от них, Путин в первую очередь думает о россиянах и о России, подытожил Володин.