После встречи украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме можно сделать несколько выводов. Об этом в Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, природные запасы металлов, нефти и газа действительно можно считать преимуществом государства, но не они играют главную роли в политике.

Он отметил, что отказ украинской стороны от сделки с США по редкоземельным металлам стал значимым, но не определяющим событием.

Если посмотреть историю разных государств, в том числе нашего, вывод можно сделать однозначный: не это главное. Царская Россия обладала всеми этими ресурсами, но в 1917 году ее не стало.

Пример СССР и преимущества России

В качестве примера он также привел распад СССР в 1991 году. По словам Володина, у России в то время были ресурсы, но, несмотря на это, в стране возникла тяжелая ситуация.

«Вновь повторю то, что говорил ранее, более 10 лет назад: преимущество России сегодня по сравнению с другими странами — это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны — президент Путин», — объяснил спикер Госдумы.

Володин добавил, что именно сейчас большое значение для страны имеет консолидация граждан и политических сил вокруг лидера. Благодаря такой опоре глава государства может обеспечить безопасность страны и отстоять ее интересы на международной арене.

Он добавил, что Путин сумел в начале 2000-х годов остановить конфликта на Кавказе, а также объединить страну и создать эффективную систему.

«Которая демонстрирует развитие в ситуации, когда нам объявлено более 22 тысяч санкций. Наша страна за последнее время преодолевает многие испытания. Роль президента в этом огромная», — рассказал Володин.