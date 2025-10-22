То, что в связи с будущими переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа происходит в информационном пространстве — в первую очередь западном, — официальный представитель МИД Мария Захарова уже назвала «инфобалаганом». Несмотря на это, подготовка к встрече президентов в Будапеште продолжается, но ее сроки не определены, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Не секрет, что Украина, Европа и Великобритания были крайне обескуражены фактом телефонного разговора Путина и Трампа в минувший четверг, а также последовавшим провалом военно-дипломатической миссии Зеленского. Тот специально прилетел в Вашингтон, чтобы лично попросить у Трампа ракеты Tomahawk. Кроме того, прозвучавшая в пресс-релизе по итогам разговора президентов договоренность организовать личную встречу в Будапеште, чтобы положить конец украинскому конфликту, привела ту самую «партию войны» в состояние глубокого шока, который продлился все минувшие выходные. Очнувшись, Лондон, Брюссель, Париж и Берлин вместе с еще целым рядом европейских столиц уровня попроще решили, что за невозможностью разрушить мирный процесс надо его возглавить или хотя бы примкнуть к нему, сыграв роль пятого колеса в телеге.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В результате в срочном порядке была выработана некая «концепция мирного урегулирования», план из 12 пунктов, среди которых можно выделить следующие: немедленное и безусловное прекращение боевых действий по ЛБС (где-то мы это уже слышали);

обмен пленными и перемещенными лицами в формате всех на всех (все предыдущие попытки это реализовать непременно наталкивались на саботаж со стороны Украины);

предоставление Киеву «гарантий безопасности» (опять 25 и снова по кругу);

частичное снятие антироссийских санкций при условии, что Москва выведет свои войска с «оккупированных» территорий, российский статус которых все равно не получит международного признания. Для контроля за соблюдением всего вышеизложенного предлагается создать некий «совет по вопросам мира» под председательством США и лично Дональда Трампа. Даже при беглом прочтении становится очевидно, что Россия под этим бредом не подпишется никогда. «Немедленное прекращение огня, о котором вновь стали вдруг разговаривать, в отличие от необходимости урегулировать суть проблемы, означало бы только одно: огромная часть Украины остается под руководством нацистов, это будет единственным местом на земле, где запрещен законодательно целый язык. Если этого хотят те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и просто предложили остановиться, а там пусть история рассудит, — мы знаем, кто этим занимается: европейские покровители и хозяева Зеленского. Но такой подход — полная противоположность тому, к чему пришли Путин и Трамп в Анкоридже», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На это, собственно говоря, и расчет. Видя крайнюю переменчивость настроений в Белом доме, европейские «ястребы» будут пытаться заболтать процесс мирного урегулирования, добиваясь того, чтобы Трамп, и так уже раздосадованный отсутствием Нобелевской премии мира, еще пуще разозлился из-за того, что ему не удается поставить очередную галочку в графе «Мои победы». Виноватой во всем планируют выставить Россию, чья позиция со времен переговоров на Аляске ничуть не изменилась. Стоит признать, что пока стратегия наших противников срабатывает. Трамп уже засомневался в целесообразности будапештской встречи, а страницы западных СМИ запестрели заголовками о возможной отмене саммита. Впрочем, окончательное решение президент США по своему обыкновению пообещал принять «через пару дней». И единственное, в чем точно можно не сомневаться, — решение это и для самого Трампа станет полной неожиданностью. Как пойдет…