Рэкет по-американски. Как и когда США отбирали территории других государств

Американские законодатели вполне серьезно готовят документ об аннексии Гренландии. Чего ж стесняться, если их президент Дональд Трамп заявил: нежелание гренландцев становиться американцами — их личное дело, все равно придется. Это вполне в традициях янки: в прошлом они успели отхватить себе немало чужих земель безо всякой оглядки на аборигенов. Иные страны просто стали «карманными» и фактически принадлежат Соединенным Штатам.

Аннексии в Северной Америке Во время войны за независимость, которая длилась с 1775-го по 1783-й годы, 13 бывших колоний наконец отбились от Великобритании. Между ними и Британской Северной Америкой появилась официальная граница, что проходила по Великим озерам на севере, реке Миссисипи на западе и испанской Флориде на юге. Однако была еще и непризнанная Республика Вермонт. Она существовала с 1777 года на спорных территориях, на которые претендовали французы, англичане, штаты Нью-Йорк и Нью-Гэмпшир. Только весной 1791-го нашли соломоново решение: республику мирно аннексировали США (во всяком случае так утверждает официальная история), и она стала 14-м штатом.

Дальше разбираться пришлось с индейцами: коренные американцы отчего-то были против расселения чужаков по их землям, в частности в районе Великих озер. Победили, как известно, американцы некоренные. В 1803 году вдвое увеличили территорию США, купив за 15 миллионов долларов французскую Луизиану. Спустя семь лет это стало поводом для новой аннексии. Американцы отобрали у Испании Западную Флориду, заявив, что эта территория тоже входила в «луизианский пакет», просто они были заняты и сразу не спохватились. Позже, в 1819-м, испанцы отдали США Флориду в обмен на прощение долга примерно в пять с половиной миллионов долларов и отказ от Техаса. Довольно зря — в 1845 году его все равно аннексировали и сделали 28-м штатом.

Война с Мексикой с 1846-го по 1848 годы принесла американцам более миллиона квадратных километров земли: современные Калифорнию, Неваду, Юту, Нью-Мексико, упомянутый Техас, части Аризоны, Колорадо, Вайоминга, Канзаса и Оклахомы. Правда, потом мексиканцам выплатили денежную компенсацию, а в 1853-м докупили еще 120 тысяч квадратных километров земли. В 1872 году чуть не случилась полномасштабная война между Великобританией и США. Повод был волшебный: на острове Сан-Хуан американский фермер убил свинью, что принадлежала британцу. Благо, животное оказалось единственной жертвой противостояния — стороны все-таки решили обратиться в суд. Так Соединенные Штаты и получили остров в собственность.

Аннексия Гавайских островов Американские бизнесмены быстро оценили плодородную почву Гавайских островов и возможности развития рыболовного промысла. Тот факт, что в 1779 году там пристукнули капитана Джеймса Кука, никого не смущал: во-первых, он был британцем, а во-вторых, вел себя по-хамски. Гораздо сильнее раздражали высокие пошлины на импорт. Основным сырьем в конце XIX века на Гавайях был сахарный тростник. Плантаторы быстро додумались: как только эта земля перестанет быть заграницей, платить не придется! Ну, а для родной державы большая польза: со стратегической точки зрения новые земли очень удобно расположены, и там можно обустроить промежуточную базу для флота США.

В 1893 году при поддержке американской морской пехоты гавайскую королеву Лилиуокалани свергли. Появилась Республика Гавайи, которая совершенно не понравилась коренному населению. Есть чужаков они, правда, уже не стали, а лишь цивилизованно писали протестные петиции. Видимо, не знали, чем кончилось дело у коренных американцев. Официальная аннексия состоялась в 1898-м: 7 июля президент Уильям Мак-Кинли подписал так называемую «Резолюцию Ньюлендса», согласно которой Гавайи стали территорией США. В 1900 году островам предоставили статус самоуправляемой территории и только спустя почти 60 лет пожаловали звание 50-го американского штата.

Интересно В 1993 году конгресс США торжественно и официально извинился за участие американских военных в свержении гавайской монархии. Однако вот о предоставлении независимости Гавайским островам никто в Белом доме до сих пор и близко не заикнулся.

Гуановые истории Знаете, что такое гуано? Это разложившийся помет морских птиц и летучих мышей. Богат азотом и фосфором, аммонийными солями и другими питательными веществами, так что представляет собой ценное органическое удобрение. Еще подходит как сырье для пороха и тротила. Обычно такое богатство скапливается на безлюдных островах в засушливом климате. Словом, настолько нужная вещь, что в 1856 году конгресс США принял Guano Islands Act — «Закон о гуановых островах». Он гласил: американские граждане имеют право владеть необитаемыми островами с залежами гуано в любой части мира, если те не находились под чьей-либо юрисдикцией. Так в XIX веке Штаты претендовали примерно на 100 «гуановых баз» по всему миру. Благо, сегодня аппетиты поумерились и теперь американцы владеют только семью островами в Тихом океане и одним в Карибском море. Большинство входят в состав Внешних малых островов Соединеных Штатов и признаны необитаемыми природными заповедниками.

США и Пуэрто-Рико Принято считать, что Испания добровольно отдала США Пуэрто-Рико. Правда, случилось это через полгода после того, как в июле 1898-го американские войска фактически оккупировали нужные территории. Дело было, как обычно, в бизнесе и географии: остров имел стратегическое значение и как военно-морская база в Карибском море, и как рынок сбыта. Так, 10 декабря 1898-го Пуэрто-Рико официально присоединился к Соединенным Штатам. Государство сколько могло поддерживало испанскую традицию не спрашивать мнение местного населения. Зато через 20 лет облагодетельствовали их правом на самоуправление и гражданство США, пусть и с ограниченными избирательными правами. Ну а с 1948 года дали самим выбирать губернатора острова. Позднее Пуэрто-Рико разрешили собственные конституцию, законы, суды, исполнительную власть. А дальше просто сработал «стокгольмский синдром»: пуэрториканцы полюбили оккупантов. Причем настолько, что на многочисленных референдумах (последний был в 2024 году) более половины населения голосует за то, чтобы остаться под управлением США. А в идеале — стать новым штатом.

Сбежавшие Филиппины Зимой, в конце 1898 года США официально приобрели Филиппины у Испании за 20 миллионов долларов. Мнение местных жителей традиционно никто не спросил, а они неблагодарно отказывались признавать американскую власть и даже начали вести партизанскую войну. Хотя янки в 1901-м взяли в плен лидера повстанцев Эмилио Агинальдо и заставили его присягнуть на верность Штатам, некоторые регионы сопротивлялись вплоть до 1913 года. Наконец в 1916-м Филиппины получили автономию, а спустя 18 лет стране пообещали независимость после 10-летнего переходного периода. Из-за Второй мировой войны освобождение пришлось ждать на два года больше.

Однако не все ушли домой. Военно-морскую базу Subic Bay в заливе Субик на западном побережье острова Лусон США придержали. Съехать помогло извержение вулкана Пинатубо в 1992 году: он проснулся после 611-летнего перерыва и уничтожил американский форт, а также стратегическую базу Военно-воздушных сил. Отстраивать все показалось слишком дорого, так что янки вернулись в родные края. Присутствие огромного числа американских моряков и морских пехотинцев, особенно во время войны во Вьетнаме, привело к расцвету ночных клубов, баров и других развлекательных заведений с раскованной атмосферой. За это ближайший к базе город Олонгапо прозвали «Городом греха». Несмотря на усилия местных властей, это «второе имя» держится по сей день.

Американский Гуантанамо Находясь под каблуком США, кубинские власти в 1903 году бессрочно сдали американцам в аренду землю в заливе Гуантанамо. Там янки обустроили свою военно-морскую базу, а в 1934-м еще раз упрочили соглашение с Кубой и договорились, что будут занимать указанную территорию, пока не передумают. Цена вопроса — ежегодный взнос в три тысячи 400 долларов. Однако на Кубе произошла революция. Правительство Кастро отказалось принимать арендные платежи и потребовало от американцев съехать. Те не согласились даже после того, как базу Гуантанамо заблокировали отряды кубинских вооруженных сил во время Карибского кризиса 1962 года. Дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки.

В 2002 году на территории базы утроили тюрьму для международных террористов. Кстати, в 2008-м Верховный суд США заявил, что «с практической точки зрения Гуантанамо — это не заграница». То есть американцы фактически признали этот кусок кубинского пирога своей собственностью. Буквально на второй день вступления в должность в январе 2009 года 44-й президент США Барак Обама сделал широкий жест — подписал приказ о расформировании тюрьмы. Однако получить реноме благодетеля не получилось: объект так до сих пор и не закрыли. Там по-прежнему нарушают права человека, изощренно пытают, а иногда и убивают заключенных.

Карманная Панама Относительно недавно, в декабре 1989 года, американцы «зашли» в Панаму. Местного президента генерала Мануэля Норьеги обвинили в торговле наркотиками и вывезли в США для суда. Знакомый сценарий? В результате его обобрали до нитки, впаяли немалые сроки и отправили на родину умирать в тюрьме от опухоли мозга. Панама получила лояльное США правительство и лишилась собственной регулярной армии. Удивительно, но Панамский канал янки не отобрали. Правда, Трамп с прошлого года грозится исправить этот недочет из-за предполагаемого влияния Китая. Панамские власти уже покинули проект «Один пояс — один путь», а портовые терминалы перешли под контроль американцев. Кроме того, Штаты и Панама подписали соглашения, позволяющие американским войскам проводить боевые учения на панамской территории в течение трех лет. Первые маневры с участием морской пехоты США начались 12 января 2026 года: вместе с панамцами они отрабатывали защиту канала.