Согласно социологическому опросу, проведенному институтом INSA по заказу немецкого издания BILD, отставание оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) от все еще лидирующего в гонке рейтингов блока ХДС/ХСС начало сокращаться. Еще вчера разница между ними была в 15%, а уже сегодня, на предстоящих 23 февраля выборах в бундестаг, за АдГ готовы отдать свои голоса 22% избирателей. За христианских демократов во главе с Фридрихом Мерцем — уже только 29%.

За недели, оставшиеся до дня голосования, «Альтернатива» вряд ли сумеет отыграть отставание в семь процентов, но это уже не так важно. Важен сам тренд на потерю глобалистами симпатий избирателя и явный крен общественных настроений в сторону отказа от политики милитаризма и санкционных войн. На этом фоне АдГ обнародовала основные пункты своей предвыборной программы, среди которых особо выделяется требование немедленной отмены санкций против России и восстановления «Северных потоков». «Отменить антироссийские санкции. Рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне НАТО и ЕС. Развивать экономическое сотрудничество с ЕАЭС. Перезапустить „Северные потоки“. Запретить США разместить в ФРГ дальнобойные вооружения», — говорится в документе.

Фото: IMAGO/Moritz Schlenk / Global Look Press

Все это выглядит поистине сенсационно, особенно если знать, что еще некоторое время тому назад внутри АдГ боролись две основные силы: пронатовская, с прицелом на усиление влияния США в Европе и общую конфронтацию с Россией и Китаем, и условно пророссийская, которую на самом деле стоило бы назвать прагматично пронемецкой. Вышеперечисленные требования как раз отражают точку зрения последней. Почему так случилось? Во многом благодаря Дональду Трампу, как бы ни парадоксально это звучало. Но дело не в его показном миролюбии и стремлении поскорее погасить конфликт на Украине. Тут все на самом деле не то, чем кажется на первый взгляд. Но об этот как-нибудь в другой раз. Дело в санкционной войне США против Европы, начало которой анонсировал новый хозяин Белого дома.

Фото: Дональд Трамп. Chris Kleponis/POOL / Global Look Press

«Это совершенно точно случится с ЕС. Они слишком много от нас получили. У нас дефицит бюджета в 300 миллиардов долларов. Я не назову точную дату, но это произойдет очень скоро», — прокомментировал Трамп желание ввести дополнительные пошлины на товары из ЕС.

В Европе понимают, что закручивание американцами экономических гаек в итоге приведет не только к краху европейской экономики, но и к развалу самого Евросоюза — причем изнутри, когда на волне народного возмущения бушующим кризисом к власти в странах ЕС будут приходить все более радикально евроскептически настроенные политические силы.

Так что, уловив тренд на очередной Drang nach Osten, наиболее прозорливые и отчаянные вроде АдГ пытаются его оседлать. Не исключено, что пройдет совсем немного времени и в ту же сторону двинутся другие немецкие партии, даже нынешние глобалисты. Ибо между властью и убеждениями европейцы исторически выбирают первое — Берлин, как и Париж «стоит мессы».