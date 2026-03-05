Сегодня 15:17 Разорвут Иран на два фронта: кто устроил налет дронов на Азербайджан и тянет его в войну Политолог Сипров: дроны в Нахичевани могли быть провокацией антииранских сил 0 0 0 Эксклюзив

Предположительно, иранские беспилотники впервые с начала войны на Ближнем Востоке рухнули сегодня на территории Нахичевани. Один упал прямо на терминал аэропорта, еще один — близ школы в селе Шекерабад. В результате есть пострадавшие. МИД Азербайджана резко осудил происходящее, вызвал посла Ирана и предупредил об ответных действиях. В свете происходящего возникает закономерный вопрос — какие цели собирались поразить БПЛА в республике и кому на самом деле могут принадлежать?

Дроны Ирана рухнули в Азербайджане Информация о ЧП в аэропорту Нахичевани появилась сегодня днем. Кадры последствий распространяли местные СМИ и телеграм-каналы. APA показало кадры, на которых видно, как дрон на полной скорости влетает в землю у здания местного терминала воздушной гавани. После этого начинается пожар. Также журналисты издания уточнили, что еще несколько беспилотников упали в других местах. О случившемся со ссылкой на азербайджанский источник сообщило и агентство Reuters. Авторы материала утверждали, что в Нахичевани упали «запущенные со стороны Ирана ракеты и беспилотники».

Фото: последствия прилета БПЛА в аэропорту Нахичевань / Соцсети

Вскоре с заявлением о происшествии выступил МИД Азербайджана. В ведомстве уточнили, что атаки дронами велись с территории Ирана. Один БПЛА упал на здание терминала аэропорта Нахичеванской Автономной Республики, другой — возле здания школы в селе Шекерабад.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в Министерство иностранных дел. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста. МИД Азербайджана

«Мы решительно осуждаем эти атаки дронов, осуществленные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали два мирных жителя. <…> Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», — подчеркнули в министерстве.

Интересно Азербайджан граничит с Ираном на юге. Через его территорию из Исламской Республики смогли эвакуировать несколько сотен россиян. Москва уже выражала признательность Баку, Армении и Туркмении за помощь в организации этого процесса. Утром 5 марта Qazetchi сообщило, что Азербайджан якобы привел свои войска в боевую готовность и перебросил их к границе с Ираном. Такую информацию изданию предоставили неназванные источники. Официально она подтверждена не была.

ЧП в Нахичевани — провокация? По оценке политолога Вадима Сипрова, в свете последних событий в Азербайджане в первую очередь стоит задаться вопросом, а чьи беспилотники на самом деле прилетели в Нахичевань. Действительно ли они принадлежат Ирану.

Фото: последствия прилета БПЛА в аэропорту Нахичевань / Соцсети

«Почему я задаю такой вопрос. Во-первых, имел место быть весьма странный инцидент с пассажирским самолетом Азербайджана, который якобы попал под удар у нас на Северном Кавказе. Это послужило спусковым крючком для ухудшения отношений между Азербайджаном и Россией. И в этой истории очень много вопросов. Вопросов больше, чем ответов. Но для нас сейчас вспомнить этот сюжет принципиально важно», — подчеркнул эксперт в беседе с 360.ru.

Фото: последствия прилета БПЛА в аэропорту Нахичевань / Соцсети

Дело в том, что на территории Азербайджана работают спецслужбы ряда западных стран, которые поднаторели в использовании провокаций с беспилотными летательными аппаратами. Речь идет прежде всего о специалистах из Британии и Израиля, пояснил Сипров. При этом, если посмотреть на проблему с другой стороны, то реальные цели для Ирана на территории Азербайджана действительно есть. И это радиолокационные станции государства Израиль. «И еще один момент. Во время 12-дневной войны проходила такая информация, что Азербайджан использовался в качестве площадки для атаки беспилотными летательными аппаратами. Вполне возможно, что сейчас Азербайджан также предоставил свою территорию для сил антииранской коалиции», — добавил собеседник 360.ru.

Более того, не так давно в Азербайджане прошло совещание офицеров НАТО. Причем буквально за несколько дней до начала конфликта. Так что Азербайджан вполне может играть роль израильского и британского прокси. И вполне возможно, что в ближайшее время Азербайджан перейдет к активным действиям. Вадим Сипров

Отдельно Сипров отметил, что хотя в СМИ и появляется информация о якобы развертывании азербайджанских войск на границе с Ираном, переоценивать ее численность точно не стоит. Ставка, по его словам, делается прежде всего на то, что в Иране проживает довольно много азербайджанцев.

«И еще есть одна деталь. Так исторически сложилось, что в Вооруженных силах Ирана, не путать с Корпусом стражей Исламской революции, служит достаточно много азербайджанцев. То есть они охотно идут на военную службу в Исламской Республике. И, видимо, архитекторы этого конфликта, его планировщики решили задействовать еще и азербайджанский фактор для того, чтобы сокрушить Иран», — добавил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, продолжил он, несмотря на то, что сюжет происходящего весь запутанный, причины предполагать, что на самом деле атака была совершена в качестве провокации отнюдь не с иранской стороны, действительно есть. При этом в высшем военном руководстве Исламской Республики прекрасно понимают, что сейчас им никоим образом нельзя допустить втягивание Азербайджана в военные действия на стороне своих противников. «Это практически будет означать войну на два фронта. Первый наземный фронт уже разворачивается на базе Иранского Курдистана. Я думаю, скорее всего, речь идет о целенаправленной провокации для того, чтобы сподвигнуть Азербайджан к военным действиям против Ирана», — предупредил Сипров.