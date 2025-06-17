Ракеты Ирана пробили защиту Израиля. Какое оружие создала страна под санкциями

Военные Ирана нанесли крупный ответный удар баллистическими и крылатыми ракетами по Тель-Авиву, Бней-Браку и Хайфе, поразив несколько целей. Власти Израиля признали, что системы противовоздушной обороны не способны перехватить все запущенные снаряды. Какие ракеты стоят на вооружении Воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и как находящаяся под многолетними санкциями страна разработала современное вооружение — в материале 360.ru.

Какие виды ракет есть у Ирана

Основным видом вооружения, которое использует КСИР для удара по Израилю, являются баллистические ракеты средней дальности, способные поражать цели на разных расстояниях.

После запуска они летят по дуге, как пушечное ядро. За счет высокой скорости поднимаются выше атмосферы Земли, а после падают вниз, ускоряясь за счет гравитации.

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Главный недостаток этого вида вооружения — ограниченная маневренность, то есть ракета просто падает и не всегда способна попасть в цель. Поэтому для точного поражения иранские военные используют до 15 ракет одновременно при ударе по одному объекту. Большие запасы позволяют это делать без особого ущерба. Второй вид ракет — гиперзвуковые. За счет своей скорости и умения маневрировать они меняют траекторию полета, что делает их непредсказуемыми для перехвата системами противоракетной обороны. В отличие от летящих по дуге и выходящих за пределы атмосферы баллистических снарядов, этот вид вооружений не поднимается высоко, а при приближении к цели петляет зигзагом. Эта особенность помогает уходить от радаров.

Баллистические ракеты на вооружении Ирана

Главными и основными представителями этого типа оружия КСИР считаются ракеты Shahab-3A и Shahab-3B, способные поражать цели на расстоянии от 1300 до 2,5 тысячи километров. Они оснащены разделяющейся боевой частью на базе пяти боевых блоков с инерциальной навигационной системой (ИНС).Это означает, что изменение положения, ускорения и углов поворотов ракеты проходят без внешнего воздействия.

Круговое вероятное отклонение (КВО), то есть точность удара, составляет от 0,2 и 0,03 километра. На финальном отрезке ракета развивает скорость до 1500-1700 метров в секунду, поражая цель.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Еще один вид баллистических ракет Emad можно назвать родственниками семейства Shahab. Но КВО у них намного меньше и составляет до 35 метров. Скорость полета на активном участке достигает 12 тысяч километров в час, а для поражения цели ракета немного замедляется до 7,4 километра в час.

Самой скоростной считается ракета Ghadr-1, способная поражать цели на расстоянии до 1950 километров. Она разгоняется до 17 тысяч километров в час, поднимаясь на значительную высоту, а после приближения к цели замедляется до 7,4 километра.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

К новому поколению баллистических ракет Ирана относится Khorramshahr- 4. Ее оснастили жидкостным двигателем, который обеспечил ей лучшие характеристики. Она может преодолевать расстояние до 2000 километров и при входе в атмосферу разгоняется до 21 600 километров в час. Это в 18 раз быстрее пассажирского реактивного самолета. Но при этом ее скоростные характеристики сглаживает недостаточно хороший показатель КВО. Он составляет около 100 метров, что делает ее не очень точной в поражении целей.

Гиперзвуковые ракеты Ирана

Разработанная в 2019 году ракета Dezful представляет собой промежуточное звено между баллистическим и гиперзвуковым оружием. Она пролетает по траектории дуги, но после вхождения в атмосферу ее головные части разделяются и начинают маневрировать, обходя системы противоракетной обороны и поражая цели на расстоянии до 1500 километров.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По-настоящему крылатыми ракетами считаются Soumar. Они летят на высоте до 100 метров со скоростью до 2300 километров. Для наведения они используют радионавигационные блоки и инерциальные навигационные системы.

Самая опасная гиперзвуковая ракета — Fattah. По данным агентства Tasnim, именно этот вид вооружения КСИР использовали для ударов по Тель-Авиву и Хайфе. Боеголовка «Фаттаха» оснащена сферическим двигателем, работающим на твердом топливе, с подвижным соплом, которое позволяет ракете двигаться во всех направлениях. Ракета способна маневрировать над земной атмосферой со скоростью до 18 тысяч километров в час.

Фото: Tomer Neuberg/XinHua / www.globallookpress.com

Целью удара в Хайфе стал нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, по официальным данным израильских властей, во время обстрела погибли восемь горожан. К утру число жертв увеличилось до 11. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что в общей сложности системы противовоздушной обороны пропустили до 15% иранских ракет. «У нас есть хорошие системы, но они не закрывают небо герметично. Около 10–15% этих ракет проникли сквозь ПРО Израиля. Прошлой ночью была ужасная атака на Израиль. У нас десять погибших и сотни раненых», — заявил он. Для перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет Ирана израильские военные используют собственную систему «Хец-3», а также американскую THAAD. Они способны сбивать снаряды на расстоянии до 100 километров в верхних слоях атмосферы.

Почему оружие Ирана недооценили

Гиперзвуковые ракеты Ирана не самые современные и не особо маневренные, но они успешно пробили противоракетную оборону Израиля, несмотря на свои недостатки. Об этом 360.ru заявил эксперт центра Военно-политической журналистики Владимир Орлов. Он пояснил, что те ракеты, которые КСИР называет гиперзвуковыми, не имеют необходимых маневрирующих блоков, что их отличает от баллистических ракет. «В этом могут убедиться абсолютно все, кто смотрел ночью взаимные обстрелы между Ираном и Израилем. Если бы боевые блоки могли маневрировать, мы бы это прекрасно видели. Но они летят сугубо по баллистической траектории. Может быть, не очень точно, но тем не менее ущерб за счет своей массовости они наносят» — заявил Орлов.

Фото: Mamoun Wazwaz/XinHua / www.globallookpress.com

Эксперт добавил, что Иран, несмотря на отсутствие продвинутых технологий в сфере вооружения, нанес достаточно ощутимый ответ по Израилю.

Были ли удары Ирана успешными? Здесь пока рано давать оценки. Но то, что Израиль в лице Нетаньяху не ожидал такого ответа — это факт. В противном случае он бы не обращался к западным партнерам с предложением оказать содействие в войне. Все это говорит о том, что Израиль сильно недооценил Иран. Владимир Орлов Эксперт центра Военно-политической журналистики

Иран после достаточно ощутимых потерь при первом нападении Израиля быстро сумел найти в себе силы, чтобы отразить новые атаки и дать серьезный ответ, несмотря на более совершенную систему противовоздушной обороны Израиля. Кроме того, иранские спецслужбы не стали повторять шаги противника, который пошел на политические убийства, расправившись с учеными-ядерщиками и высокопоставленными военными.

Не гиперзвуковые, но мощные

Официального подтверждения, что Иран обладает гиперзвуковыми ракетами не существует. Обычно под это понятие они подгоняют сверхзвуковое оружие, заявил в комментарии 360.ru военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин.

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Он пояснил, что гиперзвуковая ракета способна разгоняться до расстояния шесть Махов (7350 километров в час). Все вооружения с более низкой скоростью относятся к сверхзвуковым.

Израильские системы ПВО не рассчитаны на перехват сверхзвуковых ракет, потому что они, видимо, могут перехватывать ракеты скоростью четыре Маха (4900 километров в час), а все, что быстрее, они сбить не способны. Виктор Литовкин Военный эксперт и полковник в отставке

Даже несмотря на свои не самые крупные показатели, оружие Ирана оказалось достаточно мощным и инновационным, потому что оно достигает своих целей и решает поставленные задачи.