Ракетная дуэль и переговоры с Трампом. Как прямую линию Путина осветили мировые СМИ

Прямая линия президента Владимира Путина привлекла внимание и вызвала ажиотаж у иностранных СМИ. Редакции пристально следили за ответами российского лидера на разные актуальные вопросы. Он говорил об экономике и инфляции, спецоперации, возможных переговорах о мире, ситуации на Ближнем Востоке и в сфере международной политики. Реакция мировой прессы на выступление Путина — в материале 360.ru.

Как Путин оценил возможность переговоров с Трампом?

В ходе своего выступления Путин заявил, что не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом последние четыре года, но он готов выйти на контакт в любой момент, если администрация США предложит прекратить конфликта путем переговоров. «Прежде всего, я не знаю, когда мы встретимся. Потому что он ничего не говорил об этом. Я вообще не разговаривал с ним более четырех лет. Конечно, я готов к этому в любое время и буду готов к встрече, если он этого захочет», — привел ответ Путина телеканал CNN

Фото: Пресс-служба Кремля

Авторы материала уточнили, что этот вопрос президенту России задал журналист NBC Кир Симмонс, который поинтересовался, не боится ли Путин оказаться в более слабой позиции.

«И вы, и те люди, которые платят вам зарплату в США, очень хотели бы, чтобы Россия оказалась в ослабленном положении», — ответил российский лидер.

Газета The Strait Times уточнила, что Путин заявил о том, что Россия стала намного сильнее после февраля 2022 года. Также журналисты подчеркнули, что глава государства дал понять, что не станет вести диалог о проведении боевых действий с украинскими властями

Фото: Пресс-служба Кремля

«Путин заявил, что у России нет условий для начала переговоров с Украиной, и она готова вести переговоры с кем угодно, включая президента Владимира Зеленского. Но соглашение о мире может быть подписано только законными властями страны которыми на данный момент Кремль считает только украинский парламент», — сказано в материале. Агентство The Associated Press обратило внимание, что Путин в своем выступлении о переговорах назвал диалог возможным при условии учета «ситуации на местах».

Что Путин рассказал о спецоперации?

По словам Путина, ситуация на СВО «кардинально меняется», поскольку бои продолжаются уже третий год. «Движение продолжается по всей линии фронта, каждый день», — привело слова российского лидера сайт британской телекомпании iTV.

Путин подчеркнул, что речь идет о продвижении на несколько километров каждый день.

Фото: Пресс-служба Кремля

При этом российский лидер добавил, что не рассматривает вариант временного прекращения огня, а только долгосрочный мир, отметил телеканал NBC. В материале сказано, что Путин уже согласился на предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить огонь, но украинский лидер Владимир Зеленский сам отступил от этих договоренностей. Также Путин добавил, что если бы у него была возможность, то он начал бы спецоперацию намного раньше, «потому что больше было невозможно ждать и бездействовать, ожидая, пока ситуация для нас ухудшится».

Путин предложил странам Запада испытать «Орешник»

«Путин бросил вызов Западу для участия в ракетной дуэли» — такой заголовок появился на сайте британской газеты The Daily Mail.

Так авторы материала восприняли слова президента России, который предложил выбрать цель, окружить ее всеми современными средствами противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы они попытались перехватить баллистическую ракету «Орешник».

Фото: Пресс-служба Кремля

На это же заявление президента России обратило внимание агентство Reuters, выпустившее материал с заголовком «Путин заявил, что Россия готова к ракетной дуэли с США». Журналисты отметили, что так российский лидер отреагировал на скепсис со стороны западных военных по поводу нового оружия. При этом Путин подчеркнул, что новая гиперзвуковая ракета способна победить любую американскую систему противоракетной обороны.

Что Путин сказал о Сирии?

Телеканал Al Jazeera привел заявления президента России о Сирии. В частности Путин сказал, что никакого поражения от смены власти в арабской республике его страна не потерпела. «Вы хотите представить происходящее в Сирии как поражение России. Уверяю вас, это не так. Мы достигли наших целей», — заявил глава государства.

Он пояснил, что вмешательство российских войск предотвратило создание на сирийской территории террористического анклава.

Фото: Пресс-служба Кремля

Также Путин заявил, что еще не встречался с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом, который улетел в Москву, но обязательно поговорит с ним, а также обсудит судьбу пропавшего на сирийской территории 12 лет назад американского журналиста Остина Тайса,. «Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать, обязательно с ним поговорю», — пообещал Путин. Турецкая газета Hürriyet отметила, что Путин сообщил о постоянном общении с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом после того, как Асад уехал из Сирии. «Мы знаем позицию Эрдогана на Ближнем Востоке, и наша позиция известна. Турция делает все возможное для обеспечения собственной безопасности в Сирии. Он также прилагает усилия для возвращения беженцев на свою территорию», — привели авторы слова Путина.

Что Путин рассказал о ситуации в экономике?

«Путин похвастался стабильностью российской экономики» — такой материал выпустила немецкая газета Die Zeit.

В подводке к статье авторы написали, что масштабные западные санкции не оказали никакого влияния на экономику России, потому что глава государства заявил о росте внутреннего валового продукта.

Журналисты подчеркнули, что Путин действительно хорошо владеет цифрами и легко отмечает значительный рост на 8% за последние два года, приводя в пример страны Евросоюза, чьи показатели намного меньше.

Фото: Пресс-служба Кремля

Немецкий журнал Focus написал, что Путин также признал сложности в борьбе с инфляцией, вызванной перегревом экономики. «Здесь есть некоторые проблемы. Правительству и Центральному банку уже поручено снизить темпы», — заявил Путин. По мнению авторов, эта проблема искренне беспокоит российского президента и он уделяет ей большое внимание.