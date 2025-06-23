Сегодня 14:00 «Радиация не знает границ». Что будет с импортом Ирана в Россию после ядерной катастрофы Эксперт FMCG-рынка Анфиногенов: при ядерной катастрофе Иран закроют для импорта 0 0 0 Фото: Maik Meyer/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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Удары по ядерным объектам Ирана способны привести к радиационному загрязнению продуктов сразу в нескольких странах. Могут ли попасть в Россию радиоактивные товары из Исламской Республики и как проверяют импорт на уровень радиации, разбирался 360.ru.

Угроза радиоактивных продуктов из Ирана: мнимая или реальная? О том, что России придется проверять всю поступающую из Ирана продукцию на радиацию, если атомные объекты страны будут поражены, и это приведет к загрязнению территорий, предупредил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Комментируя эту информацию, независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов заверил, что на полки российских магазинов опасные радиационные продукты не попадут. Дело в том, что все товары, ввезенные из-за границы, проходят не только бактериологический контроль, но и обязательную проверку на радиацию — это обязательное условие для всех стран.

Фото: РИА «Новости»

«Проверяются не только продукты питания, но и стройматериалы, электроника, то есть все поступающее из-за рубежа», — подчеркнул он в беседе с 360.ru. Для этого используют счетчики Гейгера и другие специальные приборы.

Какую продукцию Россия импортирует из Ирана? Иран к поставкам в Россию подключился не так давно, и пока его доля минимальна, уточнил Анфиногенов. В 2022 году, после введения санкций и массового ухода зарубежных компаний, продовольственная безопасность оказалась в центре внимания. Тогда крупные федеральные ретейлеры отправились в Иран, чтобы изучить возможности поставок оттуда. «Иран давно живет под санкциями, поэтому у них там полный ассортимент продовольствия, которые они сами производят. Но все равно, доля иранских продуктов [в России] минимальная», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

В основном речь идет о фруктах и овощах. Молочной и мясной продукцией, хлебобулочными изделиями Россия обеспечивает себя сама.

«Бывают сбои, конечно, вот как, например, с яйцом или сливочным маслом. Сейчас с картофелем нам помогает дружеская Белоруссия, но в целом мы продовольственно защищены», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По факту иранских продуктов кот наплакал. Если что-то произойдет, безусловно, первое, что мы сделаем, — откажемся не только от иранских продуктов. Александр Анфиногенов

В российских магазинах на сегодняшний день есть также небольшой ассортимент сирийских продуктов. Имеются в продаже товары из Египта, например финики. Но весь этот регион будет закрыт для импорта при условии радиационных проблем из-за ударов по ядерным объектам, убежден специалист.

Фото: РИА «Новости»

«Радиация не знает границ» По прогнозу Анфиногенова, удары по ядерным объектам Ирана могут нанести ущерб продовольственной безопасности сразу нескольких стран. Рядом с Исламской Республикой находятся Азербайджан, Армения и Грузия, а также Северный Кавказ: Дагестан, Чечня и другие регионы. «Это не шутки. Как говорит руководитель Росатома, радиация не знает границ. Чернобыль покажется детским утренником», — подчеркнул собеседник 360.ru.