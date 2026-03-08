США готовы «сдать назад». Как Путин поможет Трампу покончить с войной на Ближнем Востоке?

Президент России Владимир Путин — единственный, кто может решить конфликт на Ближнем Востоке. Это понимают и американский лидер Дональд Трамп, и коллективный Запад, и Китай, и Индия, и Евросоюз. Какие козыри есть у Путина, и почему Трампу нужен его инструктаж — а материале 360.ru.

Главный переговорщик США на Ближнем Востоке готовы «сдать назад», и своих целей Трамп не достигнет, заявил политик, публицист, историк Никита Подгорнов. «Путин сейчас главный переговорщик в мире», — отметил он в телеграм-канале. У американцев нет ресурсов для долгой операции на Ближнем Востоке, нет союзников и военной экономики. «США сейчас как гость на светском рауте. Уйти слишком рано — неприлично. Пробыть слишком долго — дурной тон. Пара недель — вот срок для медийного объявления „успешной операции“. Мы не поджали хвост и отошли под давлением, а выполнили поставленные цели и готовы к переговорам», — написал Подгорнов.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что Путин может усадить Иран за стол переговоров.

Путин может убедить их, что эскалация в рамках этой операции не требуется. Ничья, если хотите. Которую все будут считать победой Ирана. Никита Подгорнов

О возможном «почетном отступлении» Трампа рассказал международник, американист Алексей Наумов. «Трамп готовит почву для почетного отступления: он заявил, что готов „принять“ недемократически избранного лидера Ирана, если тот будет „хорошо относиться к США, Израилю и всему Ближнему Востоку“», — подчеркнул эксперт. По его словам, президент США пытается выйти на тайные переговоры с руководителями Ирана и попробует согласовать относительно умеренную фигуру нового верховного руководителя Исламской Республики. При окончании войны это позволит и Тегерану сохранить лицо, и Трампу объявить о победе. «Вопреки пропаганде с обеих сторон, просто не приходится ни иранцам, ни американцам — скоро, полагаю, начнется поиск взаимоприемлемого выхода», — добавил Наумов.

Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что Путин попросит у Трампа за свои услуги? Для американских властей выход заключается в позиции «цели США достигнуты, а максимализм был от Израиля». «Трамп наверняка подставит под медийный удар Израиль и заявит, что свои цели „защиту Америки от ядерной угрозы Ирана“ — были выполнены. А что там менять режим и какие-то локальные ракетные атаки — это все региональная война Израиля и Вашингтону нет дела», — объяснил Подгорнов. За свою услугу Путин попросит у Трампа не Украину, а экономику.

Не столько снятие санкций с России, сколько «скрытые санкции» по отношению к ЕС. У Москвы понятно, какая главная цель. Завершить конфликт вокруг Украины. Дипломатия работает плохо. Киев продолжает срывать переговорный процесс, не соглашаясь на компромисс. Получается, что оказать давление на переговоры можно только лишив Киев своего последнего спонсора — ЕС. Слабый ЕС в итоге «сдаст» Киев.

Это будет главным условием Путина — продолжить консервацию экономики Евросоюза и сделать в ней такую дыру, после которой денег на Украину не останется. Таким образом, Трамп может закрыть две проблемы за один ход. «Закончить неудачную кампанию на Ближнем Востоке и наконец-то оформить условия завершения конфликта на Украине. Сложная для него партия. Многоходовочка. Но имея инструктаж от Путина — он справится. Вопрос опять, насколько ЕС готовы к саботажу этих инициатив», — заключил публицист.

Фото: U.S Navy/U.S. Navy / www.globallookpress.com

Козыри на Ближнем Востоке Влияние ближневосточного конфликта на спецоперацию сложно назвать значительным, но Россия при любом раскладе получит выгоду, к такому выводу пришел военно-политический эксперт Яков Кедми на Rutube-канале «Вальдман-LINE». «Это поднимет цены на нефть — и Россия выиграет. Если будет уничтожена нефтеперерабатывающая промышленность самого Ирана, то это еще больше сыграет на руку России, ведь Китай не сможет получать иранскую нефть и будет покупать сырье в России, и Индия тоже», — рассказал он. Россия также получит выгоду, если Иран заблокирует Ормузский пролив и поразит цели в нефтеносных районах Аравийского полуострова. «Повышение цен на нефть и новые преимущества для российских поставок — абсолютно», — резюмировал Кедми.