«Путин помирает со смеху». Лондон вознамерился «показать силу» России, но вышло очередное унижение
Британия вознамерилась продемонстрировать России силу, однако британцы этот порыв высмеяли — Вооруженные силы страны уничтожены, «игрушечные военные» никого не пугают. Жаркая дискуссия разгорелась в издании The Telegraph в колонке парламентария Тома Тугендхата.
Захотели показать России силу
Политик в своей статье заявил, что Россия уважает только силу, поэтому Великобритания просто обязана ей эту силу показать. По его словам, уступки в сторону Москвы только разжигают ее аппетиты и приводят к усилению напряженности.
«Из Вашингтона, Лондона или Берлина это может показаться разумным, но это не так. Из Москвы мир воспринимается совсем иначе», — заявил Тугендхат.
По мнению британского политика, основной принцип внешней политики России — это эскалация. Когда началась спецоперация на Украине, на Западе слышали много разговоров и оправданий, и нерешительность Европы и США «поставили их на грань возможной капитуляции».
«В Великобритании мы планируем увеличить расходы на оборону, но не в ближайшее время. Германия же обязалась потратить 100 миллиардов евро на вооружение в течение следующих нескольких лет, однако заводы пока не готовы к этому», — признал Тугендхат.
Он отметил, что чем дальше на запад, тем менее серьезно относятся к российской угрозе. Победу Киева Тугендхат приравнял к повышению безопасности в Европе, а если Украина потерпит неудачу, то Запад «заплатит за это свободой».
«Наши игрушечные военные никого не пугают»
Воинственный настрой британского политика вызвал волну издевательств со стороны соотечественников.
«Ага, конечно. Путин помирает со смеху», — прокомментировали один из читателей.
Второй отметил, что журналист признает сложную ситуацию в Европе: нет достаточных военных ресурсов, чтобы противостоять российским амбициям на территории Украины. Еще один читатель напомнил, что Вооруженные силы Великобритании «уничтожены».
«С помощью чего они собираются продемонстрировать свою силу? Прошло уже много времени с тех пор, как кто-либо всерьез воспринимал эту страну», — высказался пользователь.
Несколько комментаторов указали, что британцы предпочли, чтобы прежде всего власти навели порядок внутри страны, обеспечили порядок на улицах и разобрались с мигрантами.
«Наши игрушечные военные никого не пугают. Мы даже не можем остановить насильников, пересекающих Ла-Манш на резиновых лодках», — выразил мнение читатель.
Пользователи резонно отметили, что Британии нечем «показывать силу», а политики пытаются втянуть британцев в войну, в которой сами не будут участвовать.