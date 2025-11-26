Британия вознамерилась продемонстрировать России силу, однако британцы этот порыв высмеяли — Вооруженные силы страны уничтожены, «игрушечные военные» никого не пугают. Жаркая дискуссия разгорелась в издании The Telegraph в колонке парламентария Тома Тугендхата.

Захотели показать России силу

Политик в своей статье заявил, что Россия уважает только силу, поэтому Великобритания просто обязана ей эту силу показать. По его словам, уступки в сторону Москвы только разжигают ее аппетиты и приводят к усилению напряженности.

«Из Вашингтона, Лондона или Берлина это может показаться разумным, но это не так. Из Москвы мир воспринимается совсем иначе», — заявил Тугендхат.

По мнению британского политика, основной принцип внешней политики России — это эскалация. Когда началась спецоперация на Украине, на Западе слышали много разговоров и оправданий, и нерешительность Европы и США «поставили их на грань возможной капитуляции».

«В Великобритании мы планируем увеличить расходы на оборону, но не в ближайшее время. Германия же обязалась потратить 100 миллиардов евро на вооружение в течение следующих нескольких лет, однако заводы пока не готовы к этому», — признал Тугендхат.

Он отметил, что чем дальше на запад, тем менее серьезно относятся к российской угрозе. Победу Киева Тугендхат приравнял к повышению безопасности в Европе, а если Украина потерпит неудачу, то Запад «заплатит за это свободой».