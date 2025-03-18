Война за мирный атом. Путин и Трамп решат судьбу Запорожской АЭС

Накануне телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа спецпосланник американского президента Стив Уиткофф рассказал, что в рамках урегулирования конфликта на Украине Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море, а также принадлежность Запорожской АЭС, находящейся сегодня, как и город атомщиков Энергодар, на освобожденной территории Запорожской области Российской Федерации.

Казалось бы, о чем тут можно еще дискутировать? Конституция России не предполагает никакого двойного толкования принадлежности ЗАЭС и всего Запорожья. Тем не менее, как видим, споры продолжаются. Так, в недавнем комментарии для The New York Times глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина намерена вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией. Нардеп добавила, что пока не ясно, на каких условиях Россия могла бы пойти на этот шаг. Похоже, ответ об этих «условиях» Москва уже дала. Как заявил на пресс-конференции 17 марта постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, российская сторона больше не готова идти на ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС через украинскую территорию.

Фото: Вид на один из энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре, Константин Михальчевский / РИА «Новости»

Полагаю, ситуация требует объяснения. ЗАЭС — это крупнейшая атомная станция в Европе, ее судьба влияет если не на саму способность Украины обеспечивать себя электроэнергией, то совершенно определенно — на возможность Киева продавать излишки этой энергии за рубеж. Кроме того, сам факт возвращения станции под контроль Украины стал бы значительной имиджевой победой киевского режима, крайне нуждающегося сегодня хоть в каких-то «перемогах» на фоне сплошных «зрад». После перехода в 2022 году ЗАЭС под контроль России ВСУ вели беспрерывный обстрел станции, де-факто парализовав ее работу. Сегодня все шесть реакторов станции находятся в состоянии «холодной остановки», проще говоря, заглушены. Это связано как с риском новых обстрелов со стороны Украины, так и с некоторыми сложностями включения ЗАЭС в российскую энергосистему в нынешних условиях.

Фото: Военнослужащий ВС России (слева), солдаты ВСУ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское, 3 октября 2024 года. Минобороны России / РИА «Новости»

Ситуацию на станции постоянно мониторили представители МАГАТЭ, причем демонстративно не признавая российский суверенитет над Запорожской областью. Они въезжали на территорию станции с украинской стороны, что было сопряжено с определенным риском. Теперь этот путь для них стал закрыт. Хотите попасть на ЗАЭС — милости простим, заезжайте со стороны России. По сути, принятое решение стало яркой демонстрацией того, что торговать Запорожской атомной станцией Москва не намерена. Максимум, на что мы, возможно, готовы были бы согласиться, — это поставлять вырабатываемую энергию в том числе для нужд украинской энергетики.