Путин и исторические параллели. Зачем Трамп сравнил себя с Никсоном в диалоге с Россией? Профессор Багдасарян: Трамп хочет примерить образ миротворца

Американский лидер Дональд Трамп выложил в соцсетях снимок Ричарда Никсона с Никитой Хрущевым, а также собственное фото с Путиным. Похоже, привычка тыкать пальцем в собеседника у американцев неистребима. Между тем у изображения из прошлого века есть интересная история. Ее рассказал 360.ru историк, доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян.

Фотографии Трампа и Никсона Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях два фото. На одном из них его предшественник Ричард Никсон тычет пальцем в генсека СССР Никиту Хрущева. На втором уже нынешний глава Соединенных Штатов повторяет тот же жест в сторону российского лидера Владимира Путина во время недавней встречи на Аляске. Многим показалось, что так глава Белого дома сравнил себя с Никсоном, который был и остается единственным президентом США, ушедшим в отставку до окончания срока. Летом 1972-го по его поручению компания взломщиков пыталась установить подслушивающие устройства в штаб-квартире демократов в вашингтонском отеле «Уотергейт». Когда это стало достоянием общественности, многие чиновники были вынуждены уйти в отставку. Против самого лидера начали процедуру импичмента. Но он, не дожидаясь финала, сам сложил полномочия. Пришедший на смену Никсону Джеральд Форд официально помиловал предшественника и тем освободил от наказания.

Фото: Снимок Никиты Хрущева и Ричарда Никсона, который опубликовал Дональд Трамп / Соцсети 1/2 Фото: Снимок со встречи на Аляске, который опубликовал Дональд Трамп / Соцсети 2/2

Кого из президентов Трамп ставит в пример Размещение фотографии «Никсон — Хрущев» может быть иллюстрацией параллели диалога «Путин — Трамп». Но вовсе не означает, будто нынешний 48-й президент США идентифицирует себя с 37-м, отметил в беседе с 360.ru историк и политолог, доктор исторических наук, декан МГОУ и профессор МГУ Вардан Багдасарян. Известно, что любимый президент Трампа — Рональд Рейган. Хотя Никсон тоже был республиканцем, но квакером, а первые два — пресвитериане и принадлежность к общей христианской конфессии значит больше, сказал историк. К тому же герой «Уотергейта» покинул пост со скандалом и никому не хотелось бы оказаться в похожей ситуации.

Однако в президентство Никсона начался процесс примирения США с разными акторами. Потеплели отношения с Китаем, начался процесс выстраивания перехода к тому, что потом назовут «политикой разрядки» в отношении Советского Союза. Трамп теоретически мог бы использовать такой образ Никсона как миротворца. Вардан Багдасарян

Снимок с «Кухонных дебатов» Примечательно, что на снимке, который показал Трамп, нет именно президента Никсона — он стал лидером государства только в 1969 году. Хрущев к тому времени был уже пять лет как снят с должности. На фото вице-президент Ричард Никсон. Он приезжал в Москву в 1959-м (тогда США руководил Дуайт Эйзенхауэр) на выставку американской промышленной продукции в парке «Сокольники», пояснил историк. Эксперт уточнил, что там демонстрировали дом, наполненный новыми бытовыми приборами. По словам организаторов, все это, включая само жилище, мог себе позволить любой американец. Проходя чудо-кухню, Никсон и Хрущев начали спор. Американец отстаивал преимущества капитализма, а советский лидер стоял за социализм. Позже разговор назовут Kitchen Debate — «Кухонные дебаты».

Фото: Генсек СССР Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон возле той самой образцовой американской кухни, Москва, 1959 год / Публичное достояние

«Хрущев настаивал, что Советский Союз ориентирован не на предметы роскоши, а на производство действительно значимых товаров. Снимки этой дискуссии показывали в СССР и на Западе, так что мнения „какой строй лучше“ разделились», — рассказал Багдасарян. Если советчики Трампа знали историю фото и потому порекомендовали его опубликовать, то это выводит общество на новый виток дискуссии о преимуществах двух систем. В США считают, что у них демократия (хотя в отношении американской демократии можно задать много вопросов), а в России — что-то иное. Получается, дело уже не просто в вопросах по Украине, пояснил историк.

Скорее, была не идентификация непосредственно с Никсоном. Учитывая, как он закончил свою карьеру, подобный ход со стороны Трампа стал бы крайне плохим. А вот в разрезе диалога, дискуссии систем американский лидер, безусловно, мог использовать снимок. Вардан Багдасарян

Практика использовать исторические образы для пролонгации соответствующего политического хода не всегда удачна. Тот же Хрущев был не самым успешным политиком СССР — за ним прочно закрепился образ самодура. Даром что при нем запустили первый спутник Земли и Юрий Гагарин слетал в космос. К тому же бывший генсек, как и Никсон, не по своей воле лишился власти, отметил историк. Багдасарян напомнил, что после той встречи 1959 года последовал Карибский кризис. Вроде были дискуссии, диалог налажен, но последовал откат, и Соединенные Штаты и Советский Союз поставили мир на грань ядерной войны, напомнил Багдасарян. Так что исторические отсылки напоминают американскую «политику зигзагов», которую теперь проводит и Трамп.