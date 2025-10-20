20 октября 2025 19:09 Туннель в будущее. Почему так важно открыть прямой путь между Россией и США? 0 0 0 Фото: Чукотока. Andrey Ivanov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

США

Дональд Трамп

Россия

Аляска

Скажу честно, когда я впервые услышал о туннеле Путина — Трампа, призванном соединить берега российской Чукотки и американской Аляски, на память пришла известная история о «проливе имени товарища Сталина», рукотворно созданном на просторах между Мексикой и Канадой. Проще говоря, на том месте, где сегодня находятся США.

Поговаривают, в условиях разгоравшейся в те годы холодной войны ученые знаменитого Курчатовского института предлагали вождю всех народов решить американскую проблему кардинальным образом. Не случилось. До сих пор неизвестно, насколько такая идея была реалистичной, а главное — было ли подобное предложение действительно выдвинуто. Тем не менее байка о «проливе Сталина» крепко засела в народном фольклоре. С одной стороны, это показатель грандиозности наших замыслов, пусть и со знаком «минус», а с другой — степени противостояния между нашими странами, когда до реальной войны на уничтожение порою оставался лишь один шаг. И случившийся уже после Карибский кризис доказал это со всей очевидностью. Слава богу, до ядерного апокалипсиса тогда не дошло. Со временем Москва и Вашингтон научились как-то сосуществовать, временами даже находя выгоду в укреплении эконмических, а порой и дружественных связей. Да, сегодня все это странно звучит, но так было, и периоды напряженности неизменно сменялись годами разрядки.

Фото: Gary Braasch/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Нынешний подход российской дипломатии к выстраиванию отношений с США основывается на желании найти то, что нас объединяет, а не концентрироваться на противоречиях, которые во многом носят идеологический характер. Раньше этим грешил Советский Союз, теперь — Запад, открыто навязывающий всему миру свою ультралиберальную левую повестку. С приходом к власти Дональда Трампа в Штатах с этим делом стало чуть поспокойнее. Внезапно выяснилось, что торговать с Россией и реализовывать совместные проекты куда выгоднее, чем воевать, пусть и чужими руками. В этом контексте туннель под Беринговым проливом, несмотря на некоторую завиральность самой идеи, — шаг в правильном направлении. Причем шаг, который в случае реализации проекта может навсегда изменить геополитический расклад в мире. Объясню: специфика внешней политики Америки заключается в ее островном менталитете, в некотором смысле унаследованном от британцев. Мол, мы тут сами по себе и никакой связи с Большой землей не поддерживаем.

Туннель между Чукоткой и Аляской, который, в свою очередь, может стать частью еще более грандиозного проекта — железнодорожного маршрута, соединяющего Китай, Россию, Канаду и США, — лишает американцев комплекса островитянина-одиночки, надежно связывая их с судьбой всей Евразии.

В этом смысле американо-евразийский проект, в который точно так же может быть включен китайский «Шелковый путь» в Европу, не просто делает бессмысленными любые попытки Вашингтона не допустить воплощения мечты Пекина о Большой Евразии, от Лиссабона до Шанхая, но и прекрасно гармонирует с ней, расширяя ее горизонты до самого Восточного побережья США. Это, как вы понимаете, уже совсем другая история. Так что я бы не торопился с ходу отвергать предложение, озвученное главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Его ведомство, кстати, уже полгода работает над технико-экономическим обоснованием проекта. Лучше найти пути для его реализации. Ибо перспективы, которые с ним открываются, идут куда дальше, чем банальная дорога между двумя частями нашего света.