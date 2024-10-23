Пушки вместо лампочек. У германских «покорителей России» нет денег даже на Рождество
Публицист Белов: «покорителям России» из ФРГ стоит задуматься о нехватке денег
В Германии в последнее время увлеклись подготовкой к войне с Россией. Вы не слышали? Они уже через пять лет собираются противостоять «ордам с Востока». Дошло до того, что там, похоже, решили окончательно забить на мирную жизнь.
Неважно, что на носу новогодние праздники с их елочными базарами, рождественскими ярмарками и ярким убранством улиц из тысяч светящихся фонариков — наплевать. Направить очередные миллиарды на «помощь» Украине или оформить новый госзаказ на предприятиях германского ВПК куда важнее. Тем более что «российская угроза» — это же не выдумка местных пропагандистов? Враг у ворот, так ведь?
Впрочем, находятся и те, кто «почему-то» возмущаются столь странными приоритетами немецких властей, называя отсутствие средств на праздничное убранство для германской столицы «позором». Даже откровенно пропагандистское издание Bild с возмущением сообщило, что Берлин может остаться без рождественской иллюминации.
«Одним из самых ярких мест в Берлине на Рождество по традиции становится улица Тауэнциенштрассе в районе торгового центра KaDeWe, а также бульвар Курфюрстендамм до площади Аденауэрплац. Тысячи рождественских огней там зажигают с 1978 года. В прошлом году туда пришли 11,5 миллиона берлинцев и гостей города. Однако в этом году традиция может прерваться из-за нехватки средств. Всего на иллюминацию необходимо 420 000 евро. Но берлинские бизнесмены собрали пока лишь 177 000 евро. Год назад 100 000 евро на освещение выделили столичные власти, а 125 000 евро — лично обер-бургомистр Кай Вегнер, проводивший для этого специальную кампанию. Но в этом году они отказались от сбора и перевода средств», — сообщили журналисты.
На фоне нарастающего милитаристского бума 420 000 евро, необходимых на установку 140 000 лампочек, — капля в море, но, как видим, будущим «покорителям России» — как они сами о себе думают — денег на это, увы, не хватает.
Местный бизнес, не желающий расставаться со своими кровными ради «праздничных огоньков», тоже понять можно. Четыре года правления кабинета Олафа Шольца, старательного выполняющего американские рекомендации по отказу от российских энергоносителей и уничтожению собственной энергетической отрасли, привели к скачкообразному росту издержек. В результате германские предприниматели думают уже не о праздниках, а о том, как просто выжить в нынешних условиях. Что характерно, большинство из них принимает решение покинуть страну вместе с деньгами и предприятиями.
Даже глава налогового департамента крупнейшего немецкого концерна Siemens Кристиан Кезер, выступая намедни на открытом заседании комитета по финансам бундестага, заявил, что инвестиции в экономику ФРГ становятся бессмысленными.
«На самом деле, нет ничего, что говорило бы в пользу инвестиций в Германию. Поэтому наши последние инвестиции в основном были сделаны за рубежом», — подчеркнул Кезер.
Какие уж тут лапочки — не до жиру, быть бы живу. И потому, скорее всего, на это Рождество праздничное убранство Берлина будет значительно скромнее, чем годом ранее. Быть может, его не будет вовсе.
Дело в том, что все работы надо было профинансировать и начать «еще вчера», по-другому к празднику просто не успеть. Но денег, как мы уже знаем, нет, и они вряд ли найдутся.
Глядя на все это, так и хочется, перефразируя Булгакова, сказать: хорошо, раз у вас «подготовка к войне» — не нужно иллюминаций, но ответьте, ради бога, как вы с такой голой задницей собираетесь победить Россию? Может, стоит об этом задуматься, пока не поздно?