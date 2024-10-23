В Германии в последнее время увлеклись подготовкой к войне с Россией. Вы не слышали? Они уже через пять лет собираются противостоять «ордам с Востока». Дошло до того, что там, похоже, решили окончательно забить на мирную жизнь.

Неважно, что на носу новогодние праздники с их елочными базарами, рождественскими ярмарками и ярким убранством улиц из тысяч светящихся фонариков — наплевать. Направить очередные миллиарды на «помощь» Украине или оформить новый госзаказ на предприятиях германского ВПК куда важнее. Тем более что «российская угроза» — это же не выдумка местных пропагандистов? Враг у ворот, так ведь?

Впрочем, находятся и те, кто «почему-то» возмущаются столь странными приоритетами немецких властей, называя отсутствие средств на праздничное убранство для германской столицы «позором». Даже откровенно пропагандистское издание Bild с возмущением сообщило, что Берлин может остаться без рождественской иллюминации.

«Одним из самых ярких мест в Берлине на Рождество по традиции становится улица Тауэнциенштрассе в районе торгового центра KaDeWe, а также бульвар Курфюрстендамм до площади Аденауэрплац. Тысячи рождественских огней там зажигают с 1978 года. В прошлом году туда пришли 11,5 миллиона берлинцев и гостей города. Однако в этом году традиция может прерваться из-за нехватки средств. Всего на иллюминацию необходимо 420 000 евро. Но берлинские бизнесмены собрали пока лишь 177 000 евро. Год назад 100 000 евро на освещение выделили столичные власти, а 125 000 евро — лично обер-бургомистр Кай Вегнер, проводивший для этого специальную кампанию. Но в этом году они отказались от сбора и перевода средств», — сообщили журналисты.