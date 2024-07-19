Психопат Зелинский и договор с Россией. Как американский сериал предсказал СВО

Американский сериал под названием «Мадам госсекретарь» (или «Государственный секретарь») предсказал спецоперацию на Украине за несколько лет до обострения конфликта. Более того, в нем же описали возможную концовку СВО. По сюжету России отдадут украинские территории и избавят страну от санкций. Прогноз создателей ленты оказался настолько точным, что почти совпали даже имена некоторых главных героев.

«Психопат» Зелинский Сериал «Мадам госсекретарь» выходил на телеканале CBS с 2014-го по 2019-й. Авторы построили сюжет на основе событий 2014 года. Однако в нем легко угадываются и современные реалии. Например, сценаристы предугадали подъем нацистского движения на Украине, а также открытый вооруженный конфликт с участием России. Лидера одной из неонацистских группировок в картине зовут Олег Зелинский, что созвучно фамилии нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Зелинского в сериале называют «психопатом, который прикидывается патриотом». Его ультраправые взгляды пугают даже американцев.

Вариант окончания СВО Создатели сериала фактически воссоздали один из вариантов окончания спецоперации: Запад сам предложил России сделку. «После Мариуполя Россия может отправить миллионные войска, которые превзойдут силы США и Украины. И никакая разведка их не остановит», — подчеркнул госсекретарь в картине. В итоге российская сторона получит земли от Харькова до Одессы и с нее снимут все ограничения. Взамен Россия возьмет на себя обязательство на протяжении 15 лет поставлять нефть и газ в Европу.

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Ранее предсказания исторических событий находили и в других лентах. Например, в «Симпсонах», напомнил в разговоре с 360.ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. «Там тоже много нашли всяких совпадений с сегодняшним днем. Самое главное — много нашли предсказаний, как будет в будущем. Здесь не столько, наверное, конспирология, сколько… Скажем, бывает, когда люди хотят подражать кино, поэтому начинают что-то сочинять, подсказывать. В любом случае то, что сочинено, <…> — уже готовая траектория», — отметил он.

Все конфликты заканчиваются переговорами Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, в свою очередь, подчеркнул, что все военные конфликты заканчиваются переговорами, которые приводят к подписанию документов. «Как правило, договор компромиссный. Редко бывает такой договор, который называется „Акт о капитуляции“: одну сторону устраивает полностью, другую полностью не устраивает. Если мы применительно к ситуации на Украине попробуем спрогнозировать, <…> рано или поздно будет подписан какой-то договор. Судя по тому, как идут действия, этот договор не будет устраивать полностью ни одну из сторон», — заключил Подлесный.