Поэзия французского одиночества, или Проза жизни Эммануэля Макрона
Холодным осенним утром Макрон шел по набережной Сены. Впереди, метрах в 20, шел охранник. Позади, чуть поодаль — еще двое. В этот день президент Франции, как никогда прежде, хотел побыть один. И был один. Перед этим его покинул премьер-министр Себастьен Лекорню, едва вступивший в должность и даже толком не успевший сформировать новое, уже пятое по счету за последние два года, правительство республики.
Некоторое время спустя от должности министра обороны отказался и свеженазначенный Бруно Ле Мэр. Как оказалось, он согласился возглавить ведомство из «чувства долга», но, судя по всему, утратил его буквально за считаные часы…
И все-таки Франция, даже порядком изгаженная за время безраздельного правления в ней глобалистов, читай — Макрона, остается довольно поэтическим местом. Рассказывать о ее внутренней политике можно слогом какого-нибудь классического французского романа.
Ну, где еще фактическое и политическое одиночество национального лидера можно было бы преподнести столь живописно? Осень, набережная, ветер, Макрон кутается в шарф, пытаясь спастись от холода за высоким воротником своего модного пальто.
Никто и ничто не сможет подарить вам таких же романтических ощущений, как поэзия французского политического одиночества, ставшая для действующего главы Пятой республики горькой прозой жизни. Ни взбалмошный Дональд Трамп, говорящий о политике, как о коте Шредингера: может, жив, может, нет, может, дам «Томагавки», а может, обожду. Ни хитроумный британский премьер (фамилия может быть любая), все чаще умудряющийся перехитрить самого себя. Ни чопорный германский канцлер, неспособный взглянуть на картину мира чуть шире из-за эсэсовской каски, постоянно сползающей ему на глаза.
Над Макроном, разумеется, можно потешаться. Он заслужил.
Еще ни один президент Франции не думал о своей стране и своем народе так же мало, как нынешний обитатель дворца на Елисейских полях. Дворца, полного привидений и призраков неодержанных побед и обидных поражений, в последние годы все чаще преследующих лидера.
Но ему можно и посочувствовать — именно как французу, родину которого довели буквально до ручки, практически растоптав и уничтожив. Правда, в этом прежде всего виноват он сам.
Всеми покинутый и не имеющий рядом никого, кто согласился бы взвалить на себя накопившийся ворох французских проблем — по крайней мере, до тех пор, пока во главе страны находится Макрон. Что ему теперь остается? Отставка. Но чтобы решиться на нее, тоже ведь надо обладать определенным мужеством — свойством характера, которого действующему президенту всегда не хватало.
Мужеством и чувством долга и любви к родине. Вот только как найти в себе это человеку, слишком мелкому для того, чтобы любить кого-то, кроме самого себя, — большой вопрос.