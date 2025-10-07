Поэзия французского одиночества, или Проза жизни Эммануэля Макрона

Холодным осенним утром Макрон шел по набережной Сены. Впереди, метрах в 20, шел охранник. Позади, чуть поодаль — еще двое. В этот день президент Франции, как никогда прежде, хотел побыть один. И был один. Перед этим его покинул премьер-министр Себастьен Лекорню, едва вступивший в должность и даже толком не успевший сформировать новое, уже пятое по счету за последние два года, правительство республики.

Некоторое время спустя от должности министра обороны отказался и свеженазначенный Бруно Ле Мэр. Как оказалось, он согласился возглавить ведомство из «чувства долга», но, судя по всему, утратил его буквально за считаные часы…

И все-таки Франция, даже порядком изгаженная за время безраздельного правления в ней глобалистов, читай — Макрона, остается довольно поэтическим местом. Рассказывать о ее внутренней политике можно слогом какого-нибудь классического французского романа.

Ну, где еще фактическое и политическое одиночество национального лидера можно было бы преподнести столь живописно? Осень, набережная, ветер, Макрон кутается в шарф, пытаясь спастись от холода за высоким воротником своего модного пальто.