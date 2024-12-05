Провинция Пашиняния. Армения утратила остатки инстинкта самосохранения
Публицист Белов: Армения рискует превратиться в турецкую провинцию Пашиняния
Глава армянского правительства Никол Пашинян фактически объявил президента России Владимира Путина персоной нон грата в Армении. Если кто не в курсе, этот известный дипломатический термин дословно переводится с латыни как «нежелательная персона» или «нежелательное лицо».
Теперь послушайте (точнее, прочтите) ответ Пашиняна на вопрос о влиянии Римского статута на возможный визит Путина в Ереван на саммит ЕАЭС, заданный депутатом парламента Армении Анной Григорян.
«Что касается саммита ЕАЭС, то прямо говорю, что лично я посчитал нецелесообразным проведение саммита в Республике Армения, потому что, к сожалению, по известным вам обстоятельствам — и я об этом публично заявлял в том числе с этой трибуны — не все высшие руководители ЕАЭС являются желанными персонами (выделено автором) в Армении. Что касается Римского статута, то, когда мы были в процессе его ратификации, были на связи с нашими российскими партнерами и привели им в пример наш договор с США, которым предусматриваются особые отношения в рамках Римского статута. Тот же механизм мы предложили России, но они по каким-то причинам не согласились». Конец цитаты.
Как говорится, вопросы излишни. Но для того, чтобы окончательно закрыть тему отношения нынешнего армянского руководства к интеграционным процессам на территории бывшего СССР, процитирую еще одно высказывание Пашиняна об участии Армении в ОДКБ.
Армения считает себя вне ОДКБ, возврат в организацию уже невозможен, точка невозврата пересечена.
Никол Пашинян
Не знаю почему, но мне вспомнился один прелюбопытный факт, о котором сегодня мало кто помнит. Когда в марте 1991 года в СССР проводили первый и последний всесоюзный референдум на тему сохранения Советского Союза, Армянская ССР по решению местного руководства отказалась участвовать в плебисците. Позже она воздержалась от участия в Новоогаревском процессе по выработке нового союзного договора.
То есть уже тогда армяне не хотели иметь ничего общего с Россией и всячески саботировали любые инициативы, связанные с возможностью сосуществования.
Это я, собственно, к чему? Да к тому, что пора бы нам пересмотреть свою внешнюю политику в отношении стран ближнего зарубежья, основанную на совершенно ошибочной территории «дружбы народов». Пашинян и ему подобные появились не на пустом месте: его поддержала сначала улица, а затем и все (большая часть) граждане Армении.
Отсутствует у них, видимо, инстинкт самосохранения, не понимают они той простой истины, что недружественные отношения с Россией грозят этой закавказской республике перспективой стать турецкой «провинцией Пашиняния». Никакой Париж или Брюссель даже пальцем по этому поводу не пошевелит.
Они называют нас «оккупантами»?! Хорошо. Пусть почувствуют разницу. Для чего нам заступаться за «союзника», который только и ищет благоприятного момента, чтобы воткнуть нож в спину?
В свете же прямого оскорбления в адрес нашего президента и отказа Еревана от саммита ЕАЭС, полагаю, стоит попросить Армению на выход и из этой организации. А то косточкой давиться не хотят, а к рыбке свои лапки тянут.
Нет, господа хорошие, так не пойдет. Идете на Запад (ну, так вы, по крайней мере, думаете), идите, скатертью дорога. Но и к нам потом за помощью не обращайтесь, как только вас прижмет. А прижмет обязательно, ибо, если Господь хочет кого-то наказать, он лишает его разума. В данном случае коллективного.
Что ж, это ваш выбор.