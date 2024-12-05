Сегодня 15:10 Провинция Пашиняния. Армения утратила остатки инстинкта самосохранения Публицист Белов: Армения рискует превратиться в турецкую провинцию Пашиняния 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / Global Look Press Эксклюзив

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Глава армянского правительства Никол Пашинян фактически объявил президента России Владимира Путина персоной нон грата в Армении. Если кто не в курсе, этот известный дипломатический термин дословно переводится с латыни как «нежелательная персона» или «нежелательное лицо».

Теперь послушайте (точнее, прочтите) ответ Пашиняна на вопрос о влиянии Римского статута на возможный визит Путина в Ереван на саммит ЕАЭС, заданный депутатом парламента Армении Анной Григорян. «Что касается саммита ЕАЭС, то прямо говорю, что лично я посчитал нецелесообразным проведение саммита в Республике Армения, потому что, к сожалению, по известным вам обстоятельствам — и я об этом публично заявлял в том числе с этой трибуны — не все высшие руководители ЕАЭС являются желанными персонами (выделено автором) в Армении. Что касается Римского статута, то, когда мы были в процессе его ратификации, были на связи с нашими российскими партнерами и привели им в пример наш договор с США, которым предусматриваются особые отношения в рамках Римского статута. Тот же механизм мы предложили России, но они по каким-то причинам не согласились». Конец цитаты. Как говорится, вопросы излишни. Но для того, чтобы окончательно закрыть тему отношения нынешнего армянского руководства к интеграционным процессам на территории бывшего СССР, процитирую еще одно высказывание Пашиняна об участии Армении в ОДКБ.

Армения считает себя вне ОДКБ, возврат в организацию уже невозможен, точка невозврата пересечена. Никол Пашинян

Не знаю почему, но мне вспомнился один прелюбопытный факт, о котором сегодня мало кто помнит. Когда в марте 1991 года в СССР проводили первый и последний всесоюзный референдум на тему сохранения Советского Союза, Армянская ССР по решению местного руководства отказалась участвовать в плебисците. Позже она воздержалась от участия в Новоогаревском процессе по выработке нового союзного договора. То есть уже тогда армяне не хотели иметь ничего общего с Россией и всячески саботировали любые инициативы, связанные с возможностью сосуществования.

Фото: Июнь 2021 года. Diego Herrera/Keystone Press Agency / Global Look Press

Это я, собственно, к чему? Да к тому, что пора бы нам пересмотреть свою внешнюю политику в отношении стран ближнего зарубежья, основанную на совершенно ошибочной территории «дружбы народов». Пашинян и ему подобные появились не на пустом месте: его поддержала сначала улица, а затем и все (большая часть) граждане Армении. Отсутствует у них, видимо, инстинкт самосохранения, не понимают они той простой истины, что недружественные отношения с Россией грозят этой закавказской республике перспективой стать турецкой «провинцией Пашиняния». Никакой Париж или Брюссель даже пальцем по этому поводу не пошевелит.

Фото: Sven Hoppe/dpa / Global Look Press

Они называют нас «оккупантами»?! Хорошо. Пусть почувствуют разницу. Для чего нам заступаться за «союзника», который только и ищет благоприятного момента, чтобы воткнуть нож в спину?

В свете же прямого оскорбления в адрес нашего президента и отказа Еревана от саммита ЕАЭС, полагаю, стоит попросить Армению на выход и из этой организации. А то косточкой давиться не хотят, а к рыбке свои лапки тянут.

Нет, господа хорошие, так не пойдет. Идете на Запад (ну, так вы, по крайней мере, думаете), идите, скатертью дорога. Но и к нам потом за помощью не обращайтесь, как только вас прижмет. А прижмет обязательно, ибо, если Господь хочет кого-то наказать, он лишает его разума. В данном случае коллективного. Что ж, это ваш выбор.