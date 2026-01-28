Накануне украинское издание «Европейская правда» сообщило, что киевские власти намерены воспрепятствовать нормализации отношений между Америкой и Белоруссией.

«США сейчас взяли курс на постепенное снятие санкций с Белоруссии, а вместе с тем и на вывод Лукашенко (президента Белоруссии. — Прим. ред.) из дипломатической изоляции, пригласив его в состав Совета мира. Это существенно усиливает риски как для демократической Белоруссии, так и для Украины, противостоять которым лучше вместе. Именно поэтому при содействии белорусской оппозиции Украина может начать процедуру подачи Лукашенко в международный розыск», — написали в газете, комментируя недавний визит Владимира Зеленского в Литву. Как отмечается, способом срыва американо-белорусских договоренностей должно стать возбуждение в Европейском суде уголовного дела против лидера республики Лукашенко на основании совместного заявления киевского режима и представителей белорусской оппозиции. Судя по всему, именно с целью обсуждения этого плана нелегитимный Зеленский на днях встречался с такой же эфемерной политической фигурой — Светланой Тихановской.

Фото: Светлана Тихановская. Volha Shukaila/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как подчеркнули авторы публикации, прежде Киев старался особо не раздражать Минск, рассчитывая на его отстраненную позицию по СВО. Однако теперь, судя по всему, концепция изменилась, и Зеленский решил пойти войной на Лукашенко, отчетливо понимая, что «такой шаг фактически лишит киевский режим любых шансов на неформальные договоренности с белорусским лидером».

Зафиксируем: Украина в лице узурпатора готова к политической (грозящей перерасти в военную) конфронтации с Белоруссией только ради того, чтобы в глазах Запада Лукашенко остался «политическим изгоем».

Вы видите здесь хоть какой-то профит для Киева или Зеленского лично? Я вот тоже нет. Стало быть, можно предположить, что проворачивают это не по инициативе Украины, а с подачи внешних сил, заинтересованных в еще большей нестабильности в регионе.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Кто это может быть? С большой долей вероятности британцы, для которых продолжение противостояния с Россией и на ее границах — задача первостепенной важности. В том же смысле миротворческие (хоть и весьма своеобразные) усилия США Лондону как нож в сердце. Кроме того, и в самой Европе есть влиятельные силы, заинтересованные в отсутствии нормализации. Они сделали ставку на русофобию и войну и отказываться от них не намерены.

Однако есть и еще одна причина, по которой белорусский пример, в случае снятия с республики всех американских санкций, станет грандиозным провалом для русофобствующей Европы.

Дело в том, что Белоруссия становится полем эксперимента для последующей нормализации отношений США с Россией, после чего эффект европейских санкций с высокой долей вероятности, если и не будет обнулен полностью, станет практически неощутимым. Ну, а так как это именно то, чего больше всего боятся в Лондоне и Брюсселе, они и бросили на амбразуру безотказную Украину, приказав ей стать орудием еще и в противостоянии с Белоруссией. Что ж, посмотрим, как у них это получится.