«Просветление в уму». В Европе отказались потакать неадекватности фон дер Ляйен

Попытка рационально, исходя из экономических интересов и политических раскладов, оценить курс, который может избрать ЕС в той или иной ситуации, наталкивается на понимание иррациональности поведения его нынешних политиков. Когда спрашивают, пойдет ли Европа, скажем, войной на Россию — пусть не сейчас, а в 2030 году (эту примерную дату называют сами европейцы), — я отвечаю: силенок у них явно не хватит, а вот дури начать третью мировую — вполне.

В первую очередь это касается руководящего состава Еврокомиссии во главе с непотопляемой Урсулой фон дер Ляйен. Вот кто точно готов превратить Европу в четвертый рейх, обнести ее колючей проволокой и отправить европейцев умирать где-нибудь в прибалтийских болотах. Но чем более ощутимым становится жаркое дыхание будущей войны, тем более отрезвляющее воздействие оно оказывает на затуманенные проповедями Урсулы мозги европейских политиков. Издание Politico (европейская версия) сообщило, что власти Испании, Италии и Франции не намерены следовать плану по перевооружению Европы (Rearm Europe), предложенному главой ЕК. «Эти государства отвергают программу Еврокомиссии по увеличению оборонных расходов за счет кредитов, опасаясь увеличения и без того тяжелого долгового бремени. Как заявил высокопоставленный дипломат ЕС, некоторые страны серьезно сомневаются в осуществимости этого плана и стараются избегать дальнейшего роста задолженности», — отметили авторы публикации.

Фото: Olivier Vin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что любопытно, давление со стороны фон дер Ляйен с целью заставить европейцев влезть в долги на 800 миллиардов евро во многом связано с необходимостью заместить потерю Украиной военных поставок из США.

Несмотря на то что, ввиду демонстративной готовности Киева идти на перемирие (на самом деле нет, но в Белом доме этого пока не поняли), оружейное эмбарго Трамп окончательно еще не ввел, перспектива полного выхода США из конфликта просматривается довольно четко. О чем это нам говорит? В первую очередь о том, что нынешняя экономическая ситуация в ЕС, которую впору называть экономическим кризисом, — явно неподходящее время для бездумных трат. Денег, грубо говоря, и так не хватает.

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Во-вторых о том, что платить за украинскую авантюру в одиночку, без американцев, многие европейские страны просто не готовы. В-третьих, дело явно не только в деньгах, но и в весьма высокой вероятности быть втянутыми в прямое вооруженное противостояние с Россией, чего в Европе на самом деле хотели бы, мягко выражаясь, совсем немногие.

Ничто так не способствует, как говорил актер и поэт Леонид Филатов, «просветлению в уму», как перспектива грядущей войны. Войны с 99%-ной вероятностью ядерной. Войны, после которой никакой Европы не останется вовсе.

Тут уж каким бы дураком ты ни был, но даже до тебя дойдет, что пора прекращать заниматься нагнетанием милитаризма. Что ж, лучше поздно, чем никогда.